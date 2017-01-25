Война двух челябинских мэров закончится отставкой

21:11 24 января 2017 8

Дубровский не будет дожидаться, пока истекут полномочия конфликтующего мэра Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Политический кризис в Карталинском районе на юге Челябинской области разразился с новой силой. Но на этот раз конфликт может стать последним. Ради спокойствия на территории региональные власти намерены ликвидировать администрацию с передачей всех ее полномочий на уровень района. Причем мэру Карталов Михаилу Усольцеву грозит досрочная отставка из-за проваленной работы.

Новый конфликт разгорелся после принятия бюджета Карталов. Депутаты горсобрания решили передать полномочия и деньги на их реализацию на уровень района. Речь идет о 82 из 95 миллионов рублей местного бюджета. Мэр Усольцев выступил резко против. Он отказался подписывать бюджет и требует оставить все деньги в городе. Депутаты и районные власти с ним не согласны.

Усольцев заявляет, что район неэффективно расходует городские деньги Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Усольцев мотивирует свой отказ утверждать бюджет формальными основаниями — не подписано соглашение с районом о передаче полномочий. «Район отказывается подписывать соглашение, где прописаны функции мэрии по контролю за расходованием средств города. В 2013 году у нас был такой негативный опыт. На выходе мы получили 14 млн рублей, которые район неизвестно как потратил, не вернули сэкономленные благодаря тендерам 4,2 млн рублей, не рассчитались по заключенным договорам на 1,6 млн рублей. И таких примеров масса. За ситуацию в городе несет ответственность глава, поэтому я не могу подписать бюджет в таком варианте», — заявил мэр.

Спикер горсобрания Наталья Новокрещенова считает, что Усольцев несколько лукавит. «Глава говорит про неудачный опыт, но не надо сбрасывать со счетов и личностный конфликт [видимо, речь об отношениях с главой района Сергеем Шулаевым]. Он не собирается передавать полномочия району. А депутаты уверены, что власть в городе должна быть одна. Мы собирались за заседание и преодолели вето мэра на бюджет. В угоду одному человеку не можем пренебрегать населением города», — заявил спикер.

По словам Новокрещеновой, большинство депутатов настроено против мэра в связи с тем, что он «ненадлежащим образом исполняет обязанности». «Мы поставили Усольцеву „неуд“ за 2015 год. МУПы практически все в банкротстве. Неудовлетворительное состояние дорог, уличного освещения, благоустройства. В феврале глава должен выступить с отчетом за прошлый год. Не исключаю, что депутаты вновь поставят „неуд“. Две такие оценки подряд — повод инициировать отставку. Мы готовы рассмотреть такой вопрос», — заявила собеседница.

Шулаев (справа) выигрывает аппаратную борьбу у мэра Карталов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В аппарате губернатора сообщили, что держат под контролем ситуацию с принятием бюджета Карталов. «В любом случае жители не должны быть заложниками ситуации, связанной с разборками между городом и районом», — добавил высокопоставленный чиновник.

Конфликт со своими же депутатами еще больше ослабляет позиции мэра Карталов. И одновременно усиливает главу района Сергея Шулаева, у которого начались очередные выборы. Они пройдут, как и во всех муниципалитетах региона, в форме конкурса: комиссия примет документы от претендентов и рекомендует не менее двух человек райсобранию. И уже депутаты выберут нового главу. Пока заявление подал экс-мэр Карталов, проживающий сейчас в Челябинске предприниматель Олег Леонтьев. Он считается другом мэра Локомотивного (второй крупный муниципалитет района) Александра Мордвинова. Леонтьев уже руководил городом с 2010 по 2012 год и подал в отставку, когда свои выборы неожиданно проиграл его покровитель и действовавший на тот момент глава района Анатолий Вдовин.

Выборы главы района в 2012 году выиграл Сергей Шулаев. И он поддержал Михаила Усольцева, на тот момент спикера горсобрания Карталов, когда тот сначала стал и. о., а затем мэром. Как раз на следующий год администрация города и передала свои полномочия на уровень района. На этом настаивали и областные власти. В результате экономия только на зарплате чиновников мэрии составила тогда 7 млн рублей.

Мирить Шулаева с Усольцевым пытался еще прежний губернатор Юревич, а воз и ныне там Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Черная кошка пробежала между Шулаевым и Усольцевым уже к концу 2013 года. В октябре мэр объявил о разрыве соглашения по передаче полномочий. Он неожиданно заявился в несколько управлений администрации района и стал забирать документацию. Апофеозом конфликта стал порыв водопровода перед Новым годом. Почти неделю чиновники мэрии и района перекладывали ответственность друг на друга, а без воды оставались больница, два детсада и 11 жилых домов.

Шулаева и Усольцева пытался помирить прежний губернатор Михаил Юревич, усаживал за стол переговоров новый глава региона Борис Дубровский. Все попытки оказались тщетными. Сейчас областные власти, похоже, сделали ставку на главу района. По информации «URA.RU», из-за этого отказался выдвигаться на конкурс по выборам главы Галим Утарбеков. Он руководил районным управлением сельского хозяйства до Шулаева. Он, будучи дядей активиста «Молодой гвардии „Единой России“» Дамира Утарбекова, очень рассчитывал на поддержку по линии «МГЕР».

Проблему с конфликтом между главой района Шулаевым и мэром Карталов Усольцевым и областные власти намерены решить до истечения срока полномочий последнего в 2018 году. В резиденции губернатора готовы поддержать депутатов, если те выставят второй «неуд» и инициируют отставку. При этом велика вероятность ликвидации администрации города. Все полномочия будут переданы на уровень района. Так уже произошло в Аше и Сатке, опыт признан удачным. Политический кризис в Карталах практически не оставляет других вариантов.