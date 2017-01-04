13:00 06 января 2017 0

Для челябинских VIP год предстоит непростой, но концовка окажется фееричной Фото: Вадим Ахметов © URA.Ru

В канун Рождества принято гадать на будущее. «URA.Ru» обратилось к опытному эксперту, чтобы выяснить, что наступивший год готовит для первых лиц Челябинской области и в целом для региона. Открыть грядущее согласилась парапсихолог, рунолог, специалист по регрессионной терапии, президент общественной организации «Международная лига регрессологов», руководитель общественно-фестивального движения «Река жизни» Екатерина Мелис, которую многие знают как Роксолану. Так к ней обращались и мы.

«Руны — древнейшие знаки на земле, которые использовали предки, чтобы писать, в качестве энергетических инструментов. Поэтому я использую их.

Мы будем говорить только о тенденциях. Есть кармические точки, которые не избежать. Но судьбу можно менять, люди — сами кузнецы своего счастья!», — объяснила собеседница.

Мы предложили сделать прогноз на будущий год для пяти ведущих челябинских политиков и в целом для Южного Урала. Для чистоты эксперимента не стали называть должности и фамилии героев. Начали, как водится, с губернатора Бориса Дубровского. В прошлом году он впервые прошел через серьезную кампанию — организовал выборы в Госдуму. Принял президента РФ Владимира Путина, возглавил рабочую группу по подготовке Госсовета на тему экологии и выступил там с одним из основных докладов.

Проблем у Дубровского не будет только со здоровьем Фото: Вадим Ахметов © URA.Ru

«Его окружает много нечестных людей, которые ищут свою выгоду. Это продолжится и в будущем году. Но ему будут помогать свыше — чувствуется мощный канал, — это поможет справиться. Но есть знаки, что многие начинания будут приостановлены, изменены. На пути встретится масса препятствий. Год окажется сложным, вижу много споров. Главное, здоровье будет в норме, и это позволит пережить год», — говорит Роксолана. Далее парапсихолог дала практически помесячный прогноз. «Январь и февраль станут самыми сложными, придется бороться, в том числе с собой. Апрель—май — благоприятные, потому что будет оказана помощь свыше. Летом многие процессы приостановятся, завершатся начатые. Хотя вижу много препятствий. Осенью его ждут конфликты, потребуется много энергии. К концу года будет некий спад в делах. Но в целом удача и помощь свыше помогут преодолеть все препятствия», — резюмировала Роксолана.

Юревичу потребуются бойцовские качества Фото: Владимир Андреев © URA.Ru

Одним из главных ньюсмейкеров уходящего года был экс-губернатор и теперь уже бывший депутат Госдумы Михаил Юревич. В последние месяцы о нем мало что слышно. Мы попросили Роксолану рассказать, что его ждет в год Петуха. «Предстоит бой. Первая его руна — война. Долгая и сложная борьба закончится чем-то положительным. Но в борьбе пройдет весь год. Будут дальние поездки, возможен даже переезд. Свыше ситуация находится под контролем, высшие силы будут помогать. Весна выдастся сложной в финансовом плане. К лету по здоровью могут быть проблемы, я бы порекомендовала обратить на это внимание. Осень и конец года ознаменуются хорошими партнерскими отношениями. Это будет очень интересный, энергичный союз. В личной жизни или во внешней. В любом случае, конец года принесет успех», — считает парапсихолог.

Мякушу весной предстоит сделать правильный выбор Фото: Вадим Ахметов © URA.Ru

Для спикера Заксобрания Челябинской области и лидера регионального отделения «Единой России» Владимира Мякуша минувший год был непростым. Сначала подготовка к праймериз и внутрипартийное голосование, затем выборы в Госдуму. А в конце декабря его в очередной раз переизбрали секретарем «ЕР». «Сразу скажу, это человек с мощной силой воли, умеющий ставить цели. Боец, обладающий силой воли с серьезным стержнем внутри. Но не все так радужно будет складываться. Весной появится ситуация, когда может быть сделан неправильный выбор. Это маячок, который мы ставим, чтобы человек более детально продумывал решение. Со здоровьем все замечательно. Летом и осенью могут быть спады в финансовом плане, и это повлечет какую-то вынужденную борьбу, послужит толчком, чтобы человек активизировал силы. Ему нужно по максимуму включить интуицию, ведь в конце года что-то может ускользнуть из его поля зрения. Стоит быть более прозорливым и внимательным. Будущий год станет для него хорошим: есть цели, ресурсы, здоровье», — полагает Роксолана.

Тефтелева ждет переломный момент летом Фото: Сергей Леонов © URA.Ru

Мэр Челябинска Евгений Тефтелев в прошедшему году столкнулся с некоторыми сложностями. Всю зиму ему доставалось за коммунальщиков, отказавшихся чистить улицы во время снегопадов. Пришлось сменить подрядчиков, многие процессы взять в ручное управление. «В начале года он столкнется с негативом, исходящим от людей. Будет сложный период, внутренняя борьба, много фальши и лицемерия вокруг. Придется бороться. Весной примет правильное решение. Возможно, оно повлечет необходимость что-то круто поменять, разрушить до основания и начать заново. Это будет осознанный, хотя сложный и тяжелый выбор. Но чтобы засеять поле, иногда нужно сжечь лес. Это позволит получить хороший урожай от прошлого. А посеяно много. В середине года произойдет революция в его жизни. Ему достанется, и крепко — тяжело будет с конца мая и до октября. В конце осени заслуженную получит награду, будет мощный рост. И он возродится, возможно, даже в новом качестве», — предсказали мэру.

Мошаров оказался главным везунчиком следующего года Фото: Вадим Ахметов © URA.Ru

Спикер гордумы Челябинска Станислав Мошаров большой упор делает на имидж Челябинска за пределами области. Он возглавляет Союз российских городов, по поручению президента РФ Владимира Путина участвовал в Конгрессе местных и региональных властей Совета Европы.

«В начале года его ждут очень позитивные перемены, уже стоит на их пороге. Успех будет по всем фронтам. Весна окажется замечательной. Будет серьезная прибыль. В середине года я бы обратила внимание на дела семейные. Эти проблемы будут успешно решены. Откроются новые цели и перспективы. А закончится год феерично. Откроются какие-то новые возможности. Будет правильно выбрано направление развития — мощное, глобальное. По уровню удачи он лидер из тех, чьи фотографии вы показывали», — добавила Роксолана.

1/6 Фото: Вадим Ахметов © URA.Ru

И, наконец, прогноз на ситуацию в Челябинской области в целом. «Грядущий год готовит нам много проблем, в том числе финансовых. У области масса нужд, но мы идем правильным путем, делаем правильный выбор. Финансов будет не хватать, но энергетический потенциал есть. Мы на тропе кармических войн. Надо пройти эти испытания, чтобы стать сильнее. Уже весной нашим руководством или извне будет сделан правильный выбор. Надо крепиться, уже летом станет легче. К концу года почувствуем, что область — единый организм. Нас ждет рост. Будут вложения в регион. Область начнет подниматься. Мощный прирост будет в конце года во всех отношениях», — резюмировала эксперт.