10:00 04 января 2017 6

Разговоры о цензуре в искусстве Карен Шахназаров считает надуманными Фото: Владимир Андреев © URA.Ru

Тема цензуры в искусстве стала, пожалуй, одной из наиболее знаковых в уходящем году. Ее актуализировал худрук «Сатирикона» Константин Райкин, выступивший в октябре с резким монологом. По словам Райкина, сегодня группки оскорбленных якобы людей закрывают спектакли, выставки в российских городах и происходит это при попустительстве власти.

О цензуре и госзаказе в искусстве, невидимой «руке Кремля», а также о том, почему творческим деятелям не нужна солидарность, «URA.Ru» беседует с генеральным директором концерна «Мосфильм», народным артистом России, режиссером Кареном Шахназаровым.

— Карен Георгиевич, прозвучавшее минувшей осенью заявление Константина Райкина наделало немало шума. А вы согласны с ним — в российском искусстве и впрямь установлена жесточайшая цензура?

— Я считаю, что никакой цензуры нет — это вообще надуманная тема, раздутая и неправомерная. Мне кажется, здесь превалирует элемент пиара — ничего другого. Да, в свободном обществе твои спектакли могут кому-то не нравиться — это нормально.

— То есть в своей работе, творческой деятельности вы не сталкиваетесь с жесткими ограничениями?

— Я пока с этим не сталкивался ни в какой форме. Я часто выступаю на телевидении и слышу: вот, дескать, пропагандист. Но мне никто никогда не говорит, что сказать по телевизору. Я говорю все, что думаю.

— Ценные указания к вам из Кремля не поступают?

— Никаких, к сожалению (смеется).

Режиссер Карен Шахназаров признался, что не получает инструкций из Кремля Фото: Владимир Андреев © URA.Ru

— Карен Георгиевич, в своем выступлении Райкин, по сути, призывал к цеховой солидарности, считая, что противостоять различным нападкам, угрозам можно только сообща. Вы придерживаетесь такой же позиции?

— Солидарность в нашем сообществе — дело практически неосуществимое. Просто профессии у нас очень индивидуальные, эгоистичные. Поэтому выступать консолидированно мы можем лишь по отдельным вопросам — не более того. Да наша профессия и не требует этого.

Для того, чтобы работать, мне не совершенно не нужно быть консолидированным с Райкиным или кем-то еще. Равно как и ему не нужно консолидироваться со мной. Да, если бы речь шла о необходимости борьбы, например, с нацизмом, то да, я понимаю, это необходимо, это важно. Но я не вижу предмета для консолидации.

— Общего врага нет?

— Во всяком случае я этого врага не вижу.

— Отдельный вопрос — это госзаказ в искусстве. Старт полемике вокруг этой темы дал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, заявивший буквально следующее: «Естественно, если государство дает деньги на какую-то постановку, то государство вправе обозначить ту или иную тему». Прав Песков?

— Ну да, если государство дает деньги, то на что-то вправе и претендовать. Если вы не хотите пользоваться услугами государства, получать от него финансирование — пожалуйста! У нас же не запрещено находить деньги в других источниках и говорить все, что хочешь.

А если берешь деньги у государства, то будь готов к тому, что оно, государство, будет просить продвигать свои идеи.

Я вот, например, заканчиваю сейчас «Анну Каренину» — в ней нет ни копейки государственных денег. Большинство моих фильмов было снято без господдержки. Так что не хочешь — не бери ничего у государства.