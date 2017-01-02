10:30 03 января 2017 0

Ирина Роднина уверена, что России придется извлечь немало уроков из допингового скандала Фото: Александр Мамаев © URA.Ru

2016 год ознаменовался громкими скандалами в российском спорте. Главный из них — обвинение в употреблении допинга нашими атлетами. Одни считают, что Россия стала жертвой политического давления Запада, другие полагают, что всей это шумной истории есть и рациональное зерно.

Какие уроки должны извлечь все мы, кто виноват в колоссальном ущербе, который понес российский спорт и только ли политика стала причиной крушения многих надежд — в интервью трехкратной олимпийская чемпионки по фигурному катанию, депутата Госдумы РФ Ирины Родниной.

— Ирина Константиновна, в 2016 году мы стали свидетелями тяжелых для нашей страны Олимпийских игр. Почему так получилось? Кто виноват и что делать?

— Сначала было непонимание, потом обида, потом радость за наших ребят. А потом — вновь унижение, связано с паралимпийской российской сборной. Уроки извлекать необходимо. Сейчас вот работает антидопинговая комиссия, происходят определенные изменения. Я очень надеюсь, что мы сделаем выводы. Хотя главные выводы еще, конечно же, впереди.

— Насколько серьезной, на ваш взгляд, оказалась вся эта история с допингом? Или все это — политика в чистом виде?

— Хочу напомнить, что одно из первых и очень серьезных замечаний наш Олимпийский комитет получил еще в 2005 году в Ванкувере. Тогда все еще было довольно спокойно. В итоге мы как-то невнимательно отнеслись к той претензии.

Допинговая проблема достаточно остро стоит во всем мире, но мы как-то неправильно ее воспринимаем. Вот наша пресса часто кричит — мол, наших бьют, спасай Россию! У нас абсолютно нет антидопинговой пропаганды, у нас нет антидопингового обучения, нет информации для молодых спортсменов, тренеров.

У нас вот попалась команда биатлона на допинге. И что мы видим — старшего тренера переводят на юниорскую сборную. Таких примеров очень много.

Есть, конечно, и фактор политики. Но мы должны понимать, что к сильному всегда больше внимания, с сильного всегда больше спрос. Так что, если мы в чем-то лидируем, то к нам будет в два раза больше внимания и контроля, чем к другим.

— В связи с последней Олимпиадой неоднократно доводилось слышать о крушении человеческих судеб…

— Честно говоря, трагедия случилась у паралимпийцев. Что же касается тех, кто попался на допинге, то они сами планомерно шли к этой трагедии. Это вполне закономерный исход, если ты сознательно идешь на такие нарушения, то должен понимать, что когда-то все равно будешь за них отвечать.

— Ирина Константиновна, если сравнивать то время, на которое пришлись ваши основные достижения, и сегодня, сфера спорта сильно изменилась?

— Спорт стал профессиональным, а любому профессиональному спорту неизбежно сопутствуют и профессиональные проблемы. Для олимпийского движения самой большой опасностью с самого начала действительно являлся именно профессиональный спорт. К чему и пришли. Чему следовать, куда двигаться дальше — пока никто не знает.