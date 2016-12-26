13:57 26 декабря 2016 4

С точки зрения экономики, будущий год будет таким же сложным, как и уходящий. Об этом предупреждают и ученые, и представители бизнеса Фото: Владимир Жабриков © URA.Ru

Ровно год назад, в 2015-м, мы надеялись, что худшее в экономике уже позади. Но в 2016 году ситуация не стала лучше. «URA.Ru» попыталось обобщить тренды уходящего года и понять, чего ждать от года будущего. Общее настроение понятно: «денег нет, но вы держитесь». Этот экономический мем 2016 года будет, к сожалению, актуален и в 2017 году.

Не ждем экономического роста

2016 год — один из самых тяжелых в экономике России за последние 15 лет. Рост ВВП за девять месяцев составил 0,4-0,9% месяцев, (в годовом выражении цифр пока нет — прим. редакции). «Год, скорее всего, закончим в минусе», — говорит доктор экономических наук Максим Марамыгин, директор Института финансов и права УрГЭУ. Ученый считает, что роста не будет и в 2017-м: провалов в экономике не будет, но и серьезного роста тоже.

«Ожидаемые цифры — 0,9% — то есть по сути, в рамках статистической погрешности. Экономика не будет расти раньше 2018 года», — считает он.

Продолжит падать спрос на дорогостоящие покупки

К дорогостоящим покупкам относятся предметы длительного пользования — вроде машин или шуб, предметы роскоши — вроде бриллиантовых колье.

Это произойдет потому, что реальные доходы населения падали весь 2016 год и будут падать дальше: экономического роста нет, деньгам неоткуда взяться в экономике.

Тут виной и инфляция, и снижение зарплат, и недоступность кредитования, которое до 2014 года обеспечивало стабильный уровень жизни. Растет и уровень долгов работодателей по зарплате.

В 2017 году не ожидается ничего прорывного. Это приведет к тому, что, например, автодилеры или мебельщики будут сокращать площади, а кто-то — и вовсе обанкротится. Люди будут все так же метаться в поисках еды и гаджетов подешевле и это приведет к тому, что региональные ретейлеры будут, как и в 2016 году, активно вытесняться федеральными.

«Скорее всего, в 2017 году пройдет денежная эмиссия — это, с одной стороны, разгонит инфляцию, но позволит выплатить задолженности по зарплате, которые сложились в 2016 году. Это оживит торговлю, — говорит Марамыгин. — Такой шаг благотворно скажется на продаже товаров отложенного спроса. Это та торговля, которая подпитывается ожиданиями: мол, все будет нормально — поменяем машину или купим новую „плазму“».

Проблемы на рынке недвижимости

Технических пауз станет все меньше, больше — закрытий Фото: Владимир Жабриков © URA.Ru

В 2017 году продолжится застой на рынке недвижимости, а сами объекты будут дешеветь. Причин несколько: по сравнению с 2016 годом денег будет все меньше, а желающих избавиться от недвижимости — примерно столько же. При этом застройщики продолжат вводить новое жилье.

Стоимость одного квадратного метра жилья на вторичном рынке Екатеринбурга снизится на 4%. Об этом говорится в отчетах Уральской палаты недвижимости. За 9 месяцев этого года цена уже упала на 3%. «Девелоперы продолжают выводить на рынок новые объекты, которые замещают проданное жилье», — пояснял тенденции на одном из деловых мероприятий аналитик Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков.

Одновременно падает и цена на новые объекты. В будущем году обещают снижение цен еще на 10%.

Причина все та же — сложности с получением ипотеки (банки все строже к заемщикам), недостаточная уверенность в завтрашнем дне, которая не позволяет планировать доходы на 15-20 лет.

«В 2016 году для рынка была характерна стагнация, и эта тенденция сохранится в следующем году», — считает Михаил Хорьков.

Даже в деловых центрах класса «А» незаполненными остаются примерно 15% площадей Фото: Александр Мамаев © URA.Ru

Даже получившие разрешение на строительство компании зачастую не спешат начинать возведение жилых объектов, не чувствуя уверенного спроса.

Такая же ситуация — когда предложение превышает спрос — на рынке аренды. Торговые площади в РТЦ и офисные в бизнес-центрах пустуют уже сейчас, и выхода из ситуации не предвидится.

«Деловая активность в городе снижается, а офисный фонд продолжает расти. В эксплуатацию вводятся бизнес-центры, проекты которых были заложены пять-семь лет назад», — комментирует Михаил Хорьков.

Ставки по вкладам будут снижаться. А по кредитам — нет

Максимальная ставка по вкладам в рублях десяти крупнейших кредитных организациях в начале декабря опустилась до 8,49%, сообщает Центробанк.

Причин для роста ставок по депозитам банкиры пока не видят. В 2017 году ожидается снижение ключевой ставки: сейчас она находится на уровне 10%. Вслед за ней будут снижаться и ставки по вкладам. На это есть главная объективная причина — политика Центробанка. В ведомстве Эльвиры Набиуллиной давно поставили цель довести инфляцию в стране до 4%. Для этой цели идеальна низкая ключевая ставка. Выше нее банки не могут устанавливать проценты по вкладам.

Ставки по кредитам снижаться не будут. Банки по-прежнему очень строго относятся к заемщикам — причем как к физлицам, так и к юридическим — вроде строительных компаний и ретейлеров.

Безработица

По прогнозам, в 2017 году этот показатель неблагополучия экономики продолжит рост. Работодатели долгое время сопротивлялись и не увольняли людей, уровень безработицы в Свердловской области держался на уровне 1,3%. Это данные официальной статистики, которые говорят, что в регионе всего чуть более 30 тысяч безработных и примерно такое же число вакансий.

Но декабрь может испортить статистику. Уже два года подряд этот месяц — традиционное время увольнений. Максим Марамыгин говорит, что 2017 год продолжит эту тенденцию. Ожидаемый всплеск роста числа уволенных — конец первого квартала.