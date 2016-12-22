Россию ждет «цифровая революция»

20:43 22 декабря 2016 0

Эксперты уверены, что традиционные офлайн-сервисы пока сохранятся в России Фото: Владимир Андреев © URA.Ru

25 декабря в России завершится общественное обсуждение проекта Стратегии развития информационного общества до 2030 года, который ранее был обнародован Совбезом РФ.

В числе приоритетных направлений, обозначенных в документе, создание цифровой экономики, которая, в свою очередь, позволит резко повысить производительность труда, эффективность производства, а также даст ощутимый толчок росту во многих отраслях экономики.

Об уникальности проекта, о его главном предназначении, а также о том, почему в ближайшие годы нашу страну нельзя полностью перевести в цифровое пространство — в авторской колонке участника рабочей группы Стратегии, генерального директора компании «Ашманов и партнеры» Игоря Ашманова.

На мой взгляд, обсуждаемая сегодня Стратегия очень сильно связана с Доктриной информационной безопасности, которая была принята неделей ранее. Оба эти документа подписываются президентом. Однако если Доктрина в первую очередь посвящена информационной, цифровой безопасности, то в Стратегии, которую мы сейчас обсуждаем, основное внимание уделено развитию.

Замечу, что в Стратегии реализована крайне важная попытка — сформировать глоссарий, чтобы все оперировали едиными понятиями. Это совершенно правильный подход.

Традиционные сервисы еще долго будут существовать в стране наравне с цифровыми Фото: Вячеслав Егоров © URA.Ru

Мне лично понравилось и то, что, пожалуй, впервые и власть, и представители экспертного сообщества заговорили на одном языке.

Помните, что происходило в течение последних лет десяти? Вылезал какой-нибудь депутат поговорить про интернет — и можно было за голову хвататься! Потому что говорил в таких терминах, что становилось стыдно.

Таким образом, главный акцент в Стратегии делается на развитие, постулируется, что у нас сформирована цифровая экономика, что она будет определяющей.

Также признано, что мы сильно отстаем от потенциального противника, что мы очень сильно зависимы, что необходимо уделить большое внимание импортозамещению. В документе определено, что нам надо создать полностью свою технологическую цепочку. Зафиксировано и то, что информационная среда сегодня крайне важная сфера, которая подвержена множеству информационных атак.

Надо сказать и о том, что в данном документе предусмотрено сохранение сервиса традиционных услуг в офлайне. Это очень правильный и логичный подход.

Нашу страну нельзя сравнивать, например, с Бельгией — хотя бы в силу географии. У нас есть множество отдаленных населенных пунктов, где практически до сих пор нет нормальных дорог, но и там должны получать почту. То есть, как бы мы ни рвались в цифровое пространство, цифровой разрыв будет неизбежно сохраняться.

Таким образом, у нас существуют обстоятельства, которые расходятся с волшебным миром хипстеров, попивающих смузи. Нас не надо сравнивать с Европой, у нас даже плотность населения в десятки раз меньше. Такова реальность — сделать в одночасье все цифровым у нас просто невозможно.

Собственно, нынешняя Стратегия своими корнями уходит в форум «Интернет-экономика», который был проведен ровно год назад. На нем было восемь круглых столов, была проделана очень большая работа. Выступления, прозвучавшие на круглых столах, в дальнейшем превратились в поручения главы государства, по которым была создана специальная рабочая группа. И работа была продолжена.

Это, пожалуй, ключевые моменты. Подчеркну еще раз, что главная мысль Стратегии — это развитие, защите от угроз в ней уделено гораздо меньше внимания.