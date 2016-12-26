Как медицина, образование и госуслуги перейдут в онлайн

14:19 26 декабря 2016 0

Стратегия развития информационного общества, по словам экспертов, направлена и на защиту от оболванивания Фото: Александр Мамаев © URA.Ru

Как ожидается, в самом начале 2017 года президент утвердит Стратегию развития информационного общества до 2030-го, обсуждение проекта которой проходит в настоящее время. Согласно документу, в России будут созданы национальные платформы онлайн-образования, онлайн-медицины, единая инфраструктура электронного правительства, национальная электронная библиотека, также иные цифровые инфраструктурные платформы.

О главных задачах, которые призвана решить Стратегия, о том, почему ее появление не является атакой на свободный интернет — в авторской колонке исполнительного директора Лиги безопасного интернета Дениса Давыдова.

В первую очередь следует указать на длительный горизонт данной Стратегии — она должна действовать вплоть до 2030 года. Это, несомненно, стратегический документ.

Самый главный тезис, на мой взгляд, заключается в том, что в Стратегии зафиксирована необходимость реализации модели построения общества знаний. Второй по значимости момент — это духовно-нравственные ориентиры и поддержка российских информационных площадок.

Новую Стратегию уже назвали «предельно честным» документом Фото: Александр Мамаев © URA.Ru

В документе отдельное место отведено и проблеме защиты от многочисленных информационных угроз. Подчеркну, Стратегия определяет как нравственные, так и экономические измерения. Понятно, что без нравственности в обществе потребления не будет никакой экономики и не будет сильного государства. А будет калька западных демократий, которые создают общество потребления, которые разрушают семью, ведь общество потребления не предусматривает рождения детей.

В итоге мы видим перед собой очень честный стратегический документ, который не только определяет векторы внешней и внутренней политики, но он еще и обращается к самим гражданам нашей страны, народу.

Это не просто декларация, а программный документ, которые некоторые сейчас пытаются представить как инструмент для наступления на свободу Интернета. Здесь важно понимать, что нам исторически было присуще совсем иное понимание свободы, нежели в западных демократиях. Наша свобода — это свобода для, свобода для созидания и построения справедливого общества. А на Западе мы видим свободу от.

Стоит обратить внимание, что этот документ был обнародован вскоре после послания президента Федеральному собранию, в котором Владимир Путин особое внимание уделил народосбережению. Глава государства четко дал понять, что мы должны сконцентрировать все ресурсы на том, чтобы вкладываться в человека, потому как именно человек является главной ценностью.

В нынешней Стратегии сформулировано важное понимание того, как будут развиваться информационные технологии. Ведь оболвание и одурачивание сегодня в основном происходят с помощь информационных технологий. Далеко за примерами ходить не надо — можно вспомнить секты, которые вольготно себя почувствовали, потому как Интернет позволяет им легко доносить до широких масс абсолютно любые, даже чудовищные, идеи.

Важно и то, что в Стратегии закреплено сохранение традиционных сервисов услуг в офлайне. Надо признать, что цифровыми технологиями будут пользоваться не все, поэтому и надо сохранять привычные для отдельных категорий граждан формы взаимодействия с государством и друг другом.

Это вовсе не говорит о нашем отставании, потому что с точки зрения человеческого капитала, наша страна на несколько голов впереди западных стран. Тот, кто твердит о нашей отсталости, попросту лукавит, врет.