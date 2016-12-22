В Москве решают судьбу главного полицейского ХМАО

18:11 22 декабря 2016 1

Василий Романица пока остается главой УМВД по ХМАО-Югре Фото: Александр Кулаковский © URA.Ru

В Югре обсуждают судьбу главного полицейского региона Василия Романицы. По одной из версий, после громкого ДТП с 12 погибшими глава УМВД по ХМАО может уйти в отставку. По данным инсайдеров, силовик уже съездил в Москву, где обсудил продление своих полномочий. Каковы шансы Романицы сохранить высокий пост, выяснило «URA.Ru».

Почти через две с половиной недели после страшной аварии под Ханты-Мансийском, в которой погибли десять детей и двое взрослых, поползли слухи о том, что глава УМВД по ХМАО-Югре Василий Романица оставил свой пост. Ряд СМИ сообщил о том, что силовик отстранен от работы, сейчас в его ведомстве идет служебная проверка. В пресс-службе УМВД по ХМАО «URA.Ru» в среду, 21 декабря, заявили, что никаких подобных кадровых решений не принималось.

Повлияет ли авария с 12 погибшими на кадровые решения в полиции — покажет время Фото: пресс-служба ГУ МЧС по ХМАО-Югре

Однако, по версии источника «URA.Ru» в правоохранительных органах ХМАО-Югры, произошедшая трагедия отрицательно сказалась на репутации Василия Романицы, у которого в скором времени истекут полномочия (генерал был назначен на пост начальника регионального УМВД в 2011 году).

«Он недавно был в Москве, пытался понять настроения по своей персоне. Его там ничем не обнадежили. В любом случае, громкой отставки не будет. Возможно, с ним поступят как с [экс-вице-губернатором по соцполитике] Алексеем Путиным, которого убрали спустя более чем год после трагической гибели его товарища [замгубернатора Виталия Ермошина]», — комментирует собеседник агентства.

Другой источник, также в кругу югорских силовиков, озвучивает принципиально иную точку зрения. Согласно ей, генералу Романице ничего не угрожает, и произошедшая автокатастрофа никоим образом не ассоциируется в глазах федерального начальства с деятельностью начальника югорской полиции. «На этой теме много спекулируют, но убедительных доказательств, что Романица в чем-то виноват, нет», — считает собеседник.

Однако, по мнению наблюдателей, положение Романицы осложняет неоднозначная кадровая политика, которая проводится в Югре. Юрий Бажин, возглавлявший ГИБДД Нефтеюганска, 19 декабря (спустя почти две недели после ДТП) возглавил госавтоинспекцию Сургута. Фактически он пошел на повышение. Эта ситуация возмутила представителей ОНФ. На имя главы МВД России Владимира Колокольцева было направлено обращение с просьбой проверить эту ситуацию (его копия есть в распоряжении «URA.Ru»).

Колокольцева попросили разобраться в ситуации в Югре Фото: Антон Белицкий © URA.Ru

Одним из ключевых факторов, который может определить будущее не только Василия Романицы, но и ряда его подчиненных, является скандал с водителем грузовика Раилем Саитхановым, который стал одним из участников аварии. Спустя две недели после аварии выяснилось, что Саитханов еще летом был на полтора года лишен водительских прав за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. В югорском главке эту информацию не комментировали. Неофициально же озвучивается версия, которая перекладывает ответственность на коллег Романицы из Республики Башкортостан. Речь идет о том, что башкирские полицейские не изъяли права после решения суда и даже не внесли в базу данных информацию о «лишенце» Саитханове.

В МВД Башкортостана ранее отказались обсуждать ситуацию, сославшись на тайну следствия. Расследование уголовного дела, напомним, ведет главное следственное управление СКР. В следственном комитете также не стали раскрывать деталей уголовного дела, однако, по данным агентства, башкирская полиция должна будет предоставить документы по лишению Саитханова водительских прав. Если в МВД республики сумеют доказать, что выполнили все необходимые действия, то в этом случае под ударом окажется именно полиция ХМАО, утверждавшая сразу после аварии, что единственной претензией к водителю грузовика может быть лишь несоблюдение ПДД в момент трагедии.

Между тем в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре историю про возможное увольнение генерала комментируют коротко: «В настоящее время Василий Иванович находится на рабочем месте в должности начальника ведомства». Там также отметили, что все подобные кадровые решения принимаются в Москве.

ДТП, напомним, произошло на трассе Ханты-Мансийск — Тюмень 4 декабря. Автобус, в котором ехали нефтеюганские спортсмены, попал в массовую аварию с участием двух большегрузов и легковой машины. В результате погибли 12 человек, десятки пострадали. По данному факту возбуждено уголовное дело.