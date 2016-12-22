Как свердловских покупателей «посадили» на фреш

19:28 22 декабря 2016 1

Уральские потребители стали уделять значительно больше внимания свежести продукта Фото: Анна Майорова © URA.Ru

Компания X5 Retail Group (ей принадлежат торговые сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель») объявила об открытии 9-тысячного магазина в России. Юбилейным стал универсам «Пятерочка» в Сочи. При этом в Свердловской области количество магазинов сети уже достигло 300. Региональные ретейлеры в беседе с «URA.Ru» рассказали, как активное развитие крупных торговых сетей повлияло на свердловский рынок и стимулировало местных игроков проводить реформы.

Главный исполнительный директор X5 Игорь Шехтерман назвал открытие 9-тысячной точки важным рубежом «на пути к стратегической цели удвоения нашей доли на рынке к 2020 году». «C начала года X5 открыла почти 2 тысячи магазинов, установив отраслевые рекорды, как по количеству новых магазинов, так и по приросту торговых площадей», — приводит слова Шехтермана официальный сайт «Пятёрочки».

В то же время компания активно реформирует подход к работе с потребителями во всех регионах присутствия. Федеральная сеть продуктовых магазинов «Пятёрочка» три года назад объявила о принятии новой концепции развития. В Свердловской области уже видны результаты. В первую очередь изменения коснулись ассортимента.

В Свердловской области количество магазинов «Пятерочка» уже достигло 300 Фото: Александр Константинов © URA.Ru

«„Пятерочка“ ушла от стандартного ассортимента, существенно расширила количество позиций, значительно усилила ассортимент категории „фреш“ [свежие, незамороженные продукты] в 1,5 раза, ввела ротацию ассортиментных позиций, приняла решение о корректировке продуктовой матрицы в зависимости от предпочтений потребителей в том или ином регионе», — сообщили «URA.Ru» в сети.

Изменения коснулись и кадровой политики. Была введена новая должность — директор по свежести. Он отвечает за качество товаров, срок годности, руководит персоналом магазина, и при этом его рабочее место находится прямо в торговом зале, чтобы в любую минуту быть готовым помочь в выборе товара покупателю.

«В итоге приоритет директоров магазинов — общение с клиентом на торговой площади магазина, самостоятельная проверка всей продукции каждый час (фрукты-овощи, гастрономия, молочный отдел — особенно тщательно), проведение так называемых „часов качества“ с персоналом», — заметили в компании.

Сеть активно сотрудничает с местными поставщиками. По некоторым позициям доля местных товаров в ассортименте превышает 90%. «Местные жители привыкли к продуктам, произведенным именно в том регионе, где они проживают», — объясняют свою инициативу в «Пятерочке».

По оценкам игроков свердловского рынка, две трети всех открытых точек в 2016 году приходятся на федеральных игроков. Только число магазинов «Пятерочка» в Екатеринбурге за год перевалило за сотню, а в Свердловской области их количество достигло 300. От нововведений в магазинах борьба за покупателя стала еще плотнее. Поэтому, отмечают наблюдатели, изменения в работе сети стали новым вызовом для региональных ретейлеров и стимулом к собственным изменениям.

В «Пятерочке» была введена новая должность — директор по свежести. Он отвечает за качество товаров, срок годности Фото: Вадим Ахметов © URA.Ru

Так, одним из способов привлечения клиента стала продажа продуктов собственной торговой марки. По словам заместителя генерального директора комбината «Хороший вкус» Михаила Смолякова, производители все чаще стали получать заказы на такую продукцию, которая значительно отличается по цене от аналогов известных брендов. Во времена экономической нестабильности низкая стоимость товара — одно из основных требований покупателя.

«Появился тренд на развитие собственных торговых марок. Мы производим для сетей продукт согласно их требованиям, а они удерживают и развивают свой бренд», — сказал нашему агентству заместитель генерального директора комбината «Хороший вкус» Михаил Смоляков.

Отметим, согласно аналитике администрации Екатеринбурга, город остается в лидерах среди миллионников по товарообороту розничной торговли, не учитывая Москву и Петербург. За январь—март 2016 года он составил 3,7 тыс. рублей на одного человека. Для сравнения, у Нижнего Новгорода и Казани —3,2.

Количество продовольственных сетей в городе с 2013 года по первую половину 2016-го увеличилось с 94 до 107. При этом с городского рынка ушли всего две региональные сети и прибыли две федеральные.