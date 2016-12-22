Замерзающих на Крайнем Севере водителей обвинили в саботаже

17:34 22 декабря 2016 7

Дальнобойщикам предложили перед командировкой на Крайний Север думать не о наживе, а о погоде фото - Анатолий Зоря "Вконтакте"

Дальнобойщики, застрявшие из-за 50-градусных морозов на Карамовском посту недалеко от Ноябрьска, начали разъезжаться. На данный момент там осталось порядка 15-19 машин, сообщают в пресс-службе МВД Ямала. Еще вчера их было около 40. Отчасти это связано с потеплением. Отчасти — с тем, что водителям удалось добиться помощи от спасателей и властей.

В окружном полицейском главке рассказали, что обморожение получил один из водителей, который сам начал ремонтировать отказавшую технику. Ему уже оказали помощь. Экипажи ГАИ возят шоферов до заправки, когда у них кончаются запасы топлива.

Часть интернет-сообщества называет недовольных дальнобойщиков наглыми провокаторами. Другие сочувствуют и даже готовы перечислить средства Фото: Александр Елизаров © URA.Ru

Напомним, о том, что по направлению к Карамовскому посту выстроилась колонна большегрузных автомобилей, стало известно 20 декабря. Скопилось около 50 машин. Некоторые из-за морозов были сломаны. Некоторые боялись продолжать движение, так как машина и топливо ведут себя в таких условиях непредсказуемо, а замерзнуть при температуре минус 50 можно очень быстро. 21 декабря в соцсетях появилось обращение одного из водителей, который заявил, что любая помощь властей и МЧС оказывается за очень большие деньги. После этого на место выехал замглавы администрации Ноябрьска Андрей Власов.

«Главная просьба большинства заключалась в том, что им необходима установка сухого обогрева, чтобы завести технику. Также выяснилось, что группа водителей 5 фур из Омска выражает недовольство работой штаба. Водители требовали бесплатной заправки и питания, поскольку не имели денег для оплаты. Мы начали проверять факты, которые водители изложили в социальных сетях, однако ни один из них не подтвердился. Кроме того, предприниматели предлагали дальнобойщикам временно разместиться на раскладушках в придорожных кафе, но получили отказ. Что касается „завышенных“ цен в кафе, то я поужинал в одном из них. За полный набор блюд заплатил 450 рублей, что вполне приемлемо на северной трассе», — рассказал г-н Власов.

В четверг, 22 декабря, дальнобойщики все-таки получили бесплатно установку для обогрева автомобилей. Помочь согласилась одна из компаний, рассказали «URA.Ru» в пресс-службе правительства Ямала.

К этому времени некоторые дальнобойщики стояли на трассе три — четыре дня. Ранее водителям грузовиков, которые оказались заложниками зимней дороги, предлагали обогревать машины за 5 тыс. рублей в час. А вот топливо бесплатно водителям не отдадут. Тем, у кого средств на его покупку не осталось, предлагается оформлять расписки и покупать топливо в кредит.

Замглавы МЧС Ямала Дмитрий Александров заявил, что автомобили замерзли, так как не были готовы к работе в условиях экстремальных холодов. «Остановились на ночь, и технические жидкости и агрегаты замерзли», — заключил он. Он сообщил, что на месте расположены три пункта питания, три единицы техники для обогрева и завезена тонна топлива. Вода выдается по необходимости.

Сильный резонанс после публикации в СМИ и соцсетях привел к тому, что водителям предоставят технику для обогрева машин. Но топливо придется купить самостоятельно Фото: Владимир Жабриков © URA.Ru

Как заявил агентству уполномоченный по правам человека в ЯНАО Анатолий Сак, к нему никто из водителей грузовиков не обращался. Он сам выяснил подробности у властей. «Водители смогут взять топливо под расписку или им нужно связаться с работодателями и попросить дополнительные деньги. Также организован подвоз материала „дорнит“, чтобы агрегаты автомобилей не так сильно остывали», — сказал омбудсмен. Он полагает, что дальнобойщики сами должны найти средства на топливо, поскольку это частные перевозки.

С ним согласен и известный защитник прав автомобилистов Кирилл Форманчук. Он полагает, что в данной ситуации нет угрозы жизни и здоровью людей.

«Если людям предложено было эвакуироваться в теплое место, чтобы не замерзнуть, то я не вижу причин для разговоров об отсутствии помощи. Да, они везут ценный груз, но ведь это их работа и они должны были понимать все риски, отправившись в рейс в такую погоду. Есть механизм страхования грузов. И на самом деле стоимость процедуры не настолько велика по сравнению с ценой груза. Но этим инструментом достаточно редко пользуются перевозчики», — говорит общественник. По его мнению, у государства нет никакой обязанности снабжать дальнобойщиков бесплатным топливом.

Водителя, который первым в социальных сетях бросил клич о помощи, Анатолия Зори — уже обвинили во лжи и провокациях. Хотя другой дальнобойщик — Сергей — отчасти согласен с коллегой. «Моя машина находится в аренде, я работаю сам на себя. Так как машина сломалась, стою тут с воскресенья. В день использую примерно 150 литров солярки. Власти привезли топливо и предлагают его покупать за 41 рубль. Приезжала бесплатно техника для обогрева, но мне не хватило получаса. На платный обогрев у меня средств нет, так как нужно оставить их на топливо. Неизвестно, когда потеплеет», — говорит водитель.

Конфликт вышел на федеральный уровень и быстро распространился в Сети. О ситуации высказался оппозиционер, блогер Вячеслав Мальцев. Он связался с Анатолием Зорей, который высказал недовольство. Дальнобойщик пожаловался на то, что власти предложили только заглушить машины и заселиться в гостиницу. Однако водители отказываются это делать, так как завести машину потом будет невозможно.

МЧС предлагает водителям греться в кафе, пунктах обогрева и автомобилях фото — МЧС ЯНАО

В числе тех, кто не поддерживает протесты дальнобойщиков, ямальский политолог Евгений Забродин. По его мнению, конфликт искусственно нагнетают «фейки», а водители грузовых автомобилей должны были знать, с чем им придется столкнуться на Севере.

«Начиная со вчерашнего вечера в соцсетях происходит настоящая истерика вокруг якобы замерзающих на зимнике дальнобойщиков. Они из последних сил, на последние деньги покупают себе воду по 20 рублей, и никто их ни обедом горячим не накормит ни мотелей по пути не предусмотрели, ни халявного топлива не раздают. Короче, я даже не стану говорить о том, что распространяют это фейковые персонажи. Вот один такой Ларри Гримм, у меня с ним так-то 8 общих френдов оказалось. Меня вот что удивляет: а с какого перепуга власти, за счет бюджета, а значит и за мой счет в том числе, должны решать проблемы частного бизнеса, который, так-то на минутку собирается на мне и таких как я заработать…», — пишет эксперт на своей странице в «Фейсбук».

Не согласны с правозащитниками и политологами только рядовые граждане. В соцсетях многие откликнулись на призывы о помощи и начали перечислять средства на карточки дальнобойщиков для покупки топлива и питания в кафе. Некоторые жители Ноябрьска даже привозили на место скопления грузовиков еду для помощи замерзающим водителям.