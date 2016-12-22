«Мы превращаемся в город с протянутой рукой»

00:33 23 декабря 2016 0

Алексей Балыбердин в глазах депутатов тагильской Думы пока выгодно отличается от своих предшественников Фото: Владимир Жабриков © URA.Ru

В Нижнем Тагиле уже ведется подготовка к предстоящим выборам главы и Гордумы, которые пройдут 10 сентября 2017 года. Пока потенциальные участники этих кампаний неохотно говорят о будущих планах и гораздо охотнее подводят итоги работы прежнего состава. Остающимися после пяти лет работы претензиями к областной власти и депутатам Госдумы, а также разочарованием в статусе городского депутата и его возможностях с «URA.Ru» поделился замглавы комиссия по развитию предпринимательской деятельности, муниципальной собственности, градостроительству и землепользованию Думы Нижнего Тагила Вячеслав Малых.

— Депутат «тагильской группы» в Заксобрании откровенно упрекает коллег из Гордумы Нижнего Тагила, что те не присылают свои пожелания для включения в областной бюджет или для отстаивания на бюджетных комиссиях?

— А что, так нужно делать? За время моей работы в Думе мы писали обращение на председателя правительства области (тогда еще Дениса Паслера — прим «URA.Ru»), на губернатора, на председателя Законодательного собрания, на различных министров, но чтобы писать депутатам в Заксобрание — я впервые о таком слышу.

— Ощущение, что дружественности между депутатами Гордумы и Заксобрания нет?

— Безусловно, она есть. Мы ведь входим в одну партию — «Единую Россию». Мы как минимум встречаемся на политсоветах и других мероприятиях. Есть возможность заглянуть друг другу в глаза, пообщаться.

Депутат Малых признается, что разочарование в силе депутата свойственно и народным избранникам в Нижнем Тагиле Фото: личный архив Вячеслава Малых

— Если сюда добавить тагильского депутата Госдумы Алексея Балыбердина, то можно уже говорить о той самой депутатской вертикали — или это не более, чем красивый миф?

— Так должно быть. Знаю, что у депутатов Заксобрания округа шире, в этом случае я не представляю, как они успевают все охватить. У нас в Гордуме округа по 20 тысяч человек. Поэтому, конечно, в этой связке должна быть городская Дума. Меня кстати приятно удивило: на одном из совещаний нашей Гордумы — Балыбердин (уже депутат Госдумы) вышел, рассказал свои впечатления, как состоялось первое заседание, как прошел комитет, куда он попал. Конечно, это приятно, что человек держит ответ перед своими избирателями и местными депутатами. По крайней мере, до него такого не было. Были Петров и Якушев — я их не часто встречал, только когда избирались. А потом уже весь созыв до следующего собрания я их не видел.

— Помимо выборов, которые прошли 18 сентября у вас в ближайшее время предстоит своя «головная боль» — выборы депутатов Гордумы, главы Нижнего Тагила. Можно уже сегодня говорить о конкретных лицах и претендентах на основные места?

— Про главу я лично ничего не слышал и не знаю — кто может быть преемником, или кто претендует на это место. Что касается депутатов, по претендентам — у нас всегда участвовали в этом Евразхолдинг и Уралвагонзавод, а также будут депутаты, которые не входит ни в одну из этих финансово-промышленных групп. Сейчас мы будем утверждать новую нарезку округов. Раньше их было 13, а теперь появится еще один 14-й депутат от избирательных округов, поэтому будет 28 депутатов: 14 по спискам, 14 по выборным округам.

— Большую часть дадут все-таки претендентам от финансово-промышленных групп?

— Что значит отдадут? Должен еще пройти политсовет, должны пройти совещания. Выбирать, согласовывать, утверждать кандидатов будет партия. Конечно, после того как появятся новые округа — уже в новом году, начнется движение, начнется обсуждение, появится какая-то расстановка, чтобы перед выборами у всех была возможность заявить о себе.

— Если смотреть не в перспективу, а в ретроспективу — уже есть оценка того что было сделано. На ваш взгляд нынешние успехи и провалы городской власти как выглядят?

Тагил хотел бы, чтобы область оставляла больше денег в бюджете города. Депутаты Гордумы и глава стараются этому способствовать Фото: Владимир Жабриков © URA.Ru

— Думаю, что нынешняя Гордума как никогда продуктивно и слаженно работала с главой города. Приход Сергея Носова отразился на внешнем облике города — появились набережная, музыкальный фонтан, парки, открылись новые спортивные объекты, отреставрировали площадь перед «Современником». В городе многое сделано, чтобы люди почувствовали себя комфортно, гуляя по городу, чтобы людям было приятно находиться на улицах с эстетической точки зрения — ведь горожане съезжаются в центр со всего города.

В целом, из-за созданных благоприятных условий, благодаря порядку и ухоженности городской среды повысился туристический поток в город. Благодаря этому у людей и настроение повышается, и друг к другу они относятся более благожелательно. А так, каждый работает на своем предприятии. Сейчас чувствуется нехватка денег, но это опять же не из-за главы города и не из-за депутатов гордумы. Это общероссийская тенденция. На долгосрочной основе заложены определенные вещи, но в условиях непростого времени непонятно, насколько они будут исполнены. Что касается провалов, то я даже навскидку не готов сказать, какие уж у нас провалы были.

— Боитесь признавать ошибки?

*Улыбается*

— Если бы я был распорядителем бюджетных средств, то у меня непременно возникла бы мысль урезать вам финансирование — все в городе у вас и так хорошо.

— Стараемся, чтобы быть хорошо. Урезать нечего и без того «бюджет выживания». Из 9 млрд рублей — три с небольшим — собственные доходы, остальное субсидии и субвенции от области. И так область нам в этом году отдала 20% от НДФЛ, а так и вовсе было бы два миллиарда — это очень мало. Мы превращаемся в «город с протянутой рукой», мы начинаем на все просить — это печально.

Город оснащен множеством видеокамер, фиксирующих нарушения ПДД — все доходы от штрафов уходят в область. Сумма там, по-моему, в районе 60-80 миллионов рублей. Очень хотелось бы, чтобы они оставались в городском бюджете — Нижний Тагил все-таки второй город в области. Необходимо, чтобы нам перепадало больше денег — нам еще и школы нужно строить и дороги ремонтировать. Поэтому мы и на выборы пошли, чтобы в Заксобрание попало как можно больше депутатов, которые бы продвигали наши интересы.

— Решать эти вопросы можно только если все работают слаженно и без конфликтов. Но мы знаем примеры таких муниципалитетов, как Реж, где Дума, мягко говоря, является конфликтной. У вас как с депутатской дисциплиной дело обстоит?

— Я знаю всю ту ситуацию, которая была в режевской Думе. У нас такого нет. Мы проработали дружно, в том числе вместе с главой. Следующие выборы уже 10 сентября 2017 года, а мы работаем до июня 2017 года. Поэтому, какой смысл ссориться в такой ситуации? Сейчас уже все сработались, пять лет почти отработали.

— Набранный на выборах в сентябре, которые назвали «референдумом доверия Носову», запас политических очков — на предстоящих выборах сработает на партию и на самого Носова или весь «выветрился» уже?

— Обязательно сработает. Сразу стало ясно, что Сергей Константинович не собирается уходить с должности секретаря [нижнетагильского] отделения партии. Ничего такого за последнее время не произошло, чтоб можно было говорить о снижении уровня доверия. Что будет дальше — поживем-увидим. К весне все это завертится, закрутится. Народ любит Носова, что говорить.

— До выборов 18 сентября 2016 года разговаривал с представителями оппозиционных партий, и они признавались, что им предлагали расторговать их выдвижение в Заксобрание по курсу два места в тагильской Гордуме в обмен на одно в областном парламенте.

— Мне в это не верится, и я с этим не встречался. Более того, мы все равно все друг с другом кулуарно общаемся, встречаемся, пьем кофе. Я даже не представляю, кто и кому мог это гарантировать. Тем более, у нас в думе три человека из Справедливой России, два коммуниста и один представитель ЛДПР. Шесть человек из 27 — оппозиционеры. Какие оппозиционные партии какие места в городской думе могут расторговывать в такой ситуации?

— То есть предстоящие выборы не то, чтобы настолько предсказуемый процесс?

— Нет, конечно.

— В екатеринбургской Гордуме часть депутатов уже к третьему году полномочий разочаровалась в полученных после избрания возможностях. Вас по итогу работы в Думе еще меньшего масштаба настигло разочарование?

— Насколько человек выкладывается на работе, настолько он и может ощутить себя бесполезным. Может быть, эти разочарованные депутаты ставили нереализуемые цели или слишком завышенные запросы, которые нереально исполнить в Гордуме? А если ты работаешь над жизненными вещами, которые в пределах полномочий родного города, то все можно сделать. Человек должен знать свой район, свой город, свой округ — все нюансы. Кроме того, у гордумы есть полномочия обратиться хоть к губернатору, хоть к спикеру областного парламента.

У меня в определенные моменты тоже было временное разочарование, когда я входил в комиссию по развитию предпринимательства, градостроительства и землепользования. Прошел год-два, и думаешь: «А чем предпринимателю можно реально помочь? Чем?» И выясняется, что очень многое от нас не зависит — цены за электричество, цены на услуги по подключению к газу и многое другое. И тогда возник такой момент, что действительно почувствовал себя бесполезным: хочется помочь, но не можешь и, более того, не понимаешь, как это можно сделать.

— С прошлого года звучит история, что региональное отделение партии «Единая Россия» терзают скандалы. В Тагиле отделение возглавил пользующийся всеобщим доверием Носов, что не отменяет скандалов, претензий и амбиций отдельных функционеров — как с этим?

— Да, в «Единой России» Нижнего Тагила произошли изменения. Недавно у нас прошла конференция, выбрали новый состав политсовета (дело в том, что региональное отделение дало рекомендацию сократить численный состав с 74 до 50 человек). Выбрали делегатов на конференцию, которая состоится 24 декабря, и мы все на ней будем вместе с Носовым. Пока новый секретарь, новый состав и пока все спокойно. Распрей и интриг нет, во всяком случае, я не вижу.

— Какие ожидания от предстоящей конференции?

— На конференции должны выбрать избрать секретаря отделения, я думаю это будет Виктор Анатольевич Шептий, новый состав политсовета и делегатов в Москву.