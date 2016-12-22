23:17 22 декабря 2016 0

На предыдущей конференции Виктор Шептий не смог убедить четверть делегатов. На этот раз его результат может оказаться еще слабее Фото: Владимир Жабриков © URA.Ru

За сутки до намеченной на 24 декабря отчетно-выборной конференции свердловского регионального отделения «Единой России» в партячейке царят противоречивые настроения. Часть опрошенных «URA.Ru» делегатов заверило, что ее итоги предрешены и всех устраивают. Они рассказывают, что в одобренных недавно официальных планах работы отделения на 2017 год Виктор Шептий называется секретарем отделения. «Все уверены в переизбрании Шептия и никто никаких заговоров против него не плетет», — пояснил высокопоставленный партиец.

Но есть и другие мнения. Ряд партийцев говорят об обострении внутрипартийного противостояния, которое может привести к неожиданным событиям.

Одним из признаков возможного конфликта они считают спущенную на днях из Екатеринбурга в территории неофициальную установку голосовать на конференции за Виктора Шептия.

«Раньше о подобном не могло быть и речи, так как подобные вводные нарушают заложенный в уставе партии принцип ее демократического устройства. Раз этот прием применяется, значит у кого-то есть подозрение, что что-то может пойти не по сценарию», — говорит один из членов регионального политсовета «ЕР».

Делегаты напоминают, что устав партии обязывает единороссов выдвинуть как минимум двух кандидатов на пост секретаря. Первый из них — Виктор Шептий уже согласован с генсоветом «ЕР». «Мнение представителей местных отделений полностью ориентировано на мнение администрации губернатора. Губернатор должен представить Шептия как наиболее достойного кандидата, два тем самым сигнал для голосования», — объясняет директор Центра региональной политики Андрей Русаков. По другой версии, вердикт генсовета озвучит в своем выступлении на конференции заместитель руководителя Уральского Межрегионального координационного совета «ЕР» Алексей Балыбердин.

Далеко не все делегаты конференций свердловской «Единой России» — сторонники Виктора Шептия Фото: Владимир Жабриков © URA.Ru

Кто станет спарринг-партнером Виктора Шептия, пока неизвестно. «Серьезные и уважаемые люди всегда отказывались от этой роли, они не захотели быть мальчиками для битья, заранее обреченными на проигрыш», — подчеркивает Русаков. На предыдущей отчетно-выборной конференции в 2012 году согласился стать вторым кандидатом только малоизвестный экс-глава Малышевского городского округа Валерий Хомутов.

Члены политсовета отмечают, что Хомутов открыто со сцены заявил, что он выставляет свою кандидатуру лишь для формальности, что его попросили это сделать. Но даже после такого признания экс-мэр набрал 44 голоса. Шептия поддержал 181 делегат, еще 14 бюллетеней было признано недействительными.

«Это было ярко выраженное протестное голосование, в ходе которого Шептий смог заручиться поддержкой лишь около 75% делегатов.

С тех пор позиции Шептия ослабли. Он потерял стратегического союзника в лице экс-премьера Дениса Паслера, ряд членов собственной команды, стал участником многих конфликтов.

Его антирейтинг ожидаемо вырос. В связи с этим уровень протестного голосования может вырасти. Многие делегаты, с которыми я разговаривал, настроены поддержать именно альтернативную кандидатуру», — анализирует представитель областного политсовета правящей партии.

По неофициальной информации, группа критически настроенных по отношению к Шептию единороссов выступают за отказ от традиции выдвижения слабого спарринг-партнера и проведения реальных конкурентных выборов. В качестве одной из потенциальных альтернатив действующему секретарю они называют спикера регионального парламента Людмилу Бабушкину.

Делегаты конференции ожидают сюрпризов со стороны команды Сергея Носова Фото: Владимир Андреев © URA.Ru

Еще одним вероятным развитием событий может стать появление кандидата от нижнетагильского местного отделения партии. Ранее политсовет местного отделения «ЕР» покинули многие сторонники Виктора Шептия. В частности, ушел в отставку считающийся его другом Александр Маслов. Освободившееся место занял мэр Нижнего Тагила Сергей Носов. Внутрипартийные инсайдеры не исключают, что Носова может попробовать закрепить достигнутый результат.

Впрочем, многие эксперты относятся к таким сценариям развития событий с большой долей скепсиса. «Говоря про выдвижение кандидата от Носова кто-то шутит или манипулирует. Думаю, все будет по плану», — говорит влиятельный единоросс.

«Это все лишь кухонные разговоры. Я допускаю, что протестное голосование будет иметь место. Но вряд ли его результаты станут критическими. Когда делегаты придут на конференцию, подавляющее большинство из них проголосуют как надо. За того, за кого им скажут», — уверен руководитель уральского филиала Фонда развития гражданского общества Анатолий Гагарин.

Получить комментарий Виктора Шептия не удалось. Он не отвечал на телефонные звонки.