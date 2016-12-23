Губернатору Басаргину дают не больше трех месяцев

23:06 22 декабря 2016 4

Басаргин решил взять в свои руки всю власть в регионе Фото: Алексей Гущин © URA.Ru

В четверг, 22 декабря, губернатор Пермского края Виктор Басаргин принял решение об отставке правительства региона. Все вице-премьеры и министры работают в статусе исполняющих обязанности, а после формирования нового кабинета министров его возглавит сам Виктор Басаргин. Таким образом, уже ясно, что будет уволен премьер Геннадий Тушнолобов — в новой структуре управления регионом должности председателя правительства просто нет. При этом сам Тушнолобов уходить не планирует. Скандал набирает обороты на фоне интереса силовиков к вице-премьеру и ближайшему соратнику губернатора — Олегу Демченко. Последний побывал на допросе в управлении ФСБ, поэтому пропустил роковое заседание кабмина.

Собеседник «URA.Ru» в правительстве рассказал, что заседание продлилось около 15 минут: «Виктор Басаргин выступил в духе: всем спасибо за работу; не обижайтесь, но мне нужен работоспособный кабмин, поэтому многим придется уйти. Шокированные чиновники переглянулись, а когда вышли из зала заговорили в том же стиле: а почему бы не уйти самому губернатору?».

Ранее произошла отставка и руководителей администрации губернатора — Анатолий Маховиков и его заместитель Александр Козенков уволились. Кадровый вопрос не решался две недели — Маховиков написал заявление «с открытой датой» и ушел на больничный. В итоге каким-то образом его убедили перейти на должность советника.

В кулуарах считают, что представители пермской элиты Тушнолобов и Маховиков были нужны губернатору лишь в качестве балласта: «Теперь Басаргин может отчитаться перед Кремлем, что за многочисленные уголовные дела и аресты министров ответил их начальник — председатель правительства. А за все политические проблемы поплатился глава администрации. Во всех отношениях это грамотный ход. Вроде бы теперь должно появиться впечатление, что губернатор провел работу над ошибками и теперь готов лично нести ответственность за все происходящее в Прикамье. Но неужели Кремль не знает, что реальная власть в Пермском крае все пять лет была сосредоточена в руках „варягов“, а уволенные пермяки лишь служили „громоотводами“?».

Последние месяцы пермские элиты активно обсуждают, что в действительности у Виктора Басаргина больше нет поддержки на федеральном уровне. Пермского губернатора всегда относили к условной группе влияния мэра Москвы Сергея Собянина — к главам регионов, близким к мэру Москвы. А все политические скандалы в Прикамье всегда разрешал Приволжский полномочный представитель президента Михаил Бабич. Однако в Перми давно не появлялись ни федеральные министры, ни полпред. Басаргин еще в сентябре заявил о готовности идти на выборы 2017 года, но никто так и не организовал ему встречу не только с президентом, но и новыми кураторами в Кремле.

Скандальные кадровые решения наблюдатели трактуют не иначе как поход Виктора Басаргина и его ближайшего окружения ва-банк. Команда губернатора также через подконтрольные СМИ распространяет информацию о якобы безоговорочной поддержке Басаргина промышленниками и главами территорий. Однако не секрет, что промышленники всегда контактировали как раз с уволенным премьером Геннадием Тушнолобовым, а многие руководители муниципалитетов в действительности играют на стороне оппонентов властей региона.

Поговаривают, Басаргин решил рискованно намекнуть о себе Кремлю Фото: Фото пресс-служба губернатора челябинской области © URA.Ru

Источник в кабмине утверждает, что соратники губернатора спланировали масштабную блеф-кампанию: «Есть некоторые подконтрольные предприятия и неблагонадежные главы территорий, которым губернатор помог остаться на посту. Но никто по собственной инициативе не просил Басаргина участвовать в выборах в следующем году. Губернатор три месяца ждал благословления от президента — не дождался. Теперь Басаргин всеми своими действиями как бы говорит: „Я готов — ну давайте уже, приглашайте на встречу, одобряйте!“. Это крайне рискованный „фокус“».

Наблюдатели отмечают, что принятие столь резких решений совсем не в духе Виктора Басаргина. Идеологом рискованного намека называют ближайшего компаньона главы региона — непубличного вице-премьера Олега Демченко, которого уже многие считают теневым губернатором Пермского края. А реализует замыслы «серого кардинала» политтехнолог из Екатеринбурга Алексей Чусовитин, работавший в этом году с пермским отделением «Единой России». Сам он отказался от комментариев. В ближайшее время политтехнолог займет вакантный пост заместителя руководителя администрации губернатора, курирующего все политические процессы — он уже оформляет документы.

Возглавить же администрацию готовится экс-начальник регионального управления Минюста РФ Рустем Юсупов — тоже «варяг», но не связанный с Басаргиным. Фактически это ставленник Приволжского полпредства. Одни расценивают грядущее назначение Юсупова как подарок губернатору — ему подобрали исполнительного сотрудника, равноудаленного от всех групп влияния. Другие же считают, что Басаргина лишили права самостоятельно выбрать нового руководителя администрации, и полпредство постепенно переводит Пермский край во внешнее управление, что исключает возможность участия действующего главы региона в выборах в 2017 году.

Между тем Геннадий Тушнолобов сообщил «URA.Ru», что не собирается покидать свою должность. «Никаких решений не принято, и документы не подписаны. Все продолжают работать в том же статусе, в каком и работали», — заявил собеседник. И действительно, информаторы говорят, что указ, который анонсирован на сегодняшнем заседании, будет готов только к 29 декабря. Самое интересное в сложившейся ситуации, что в пятницу, 23 декабря, Виктор Басаргин должен ехать в Москву. На время его отсутствия исполняющим обязанности региона будет премьер-министр, то есть Геннадий Тушнолобов. «То есть фактически завтра нашим губернатором станет Тушнолобов. Новогодний корпоратив в разгаре! Видимо, настойка боярышника, которую все ищут в Иркутске, дошла до Перми», — говорит политолог Александр Пахолков.

Эксперты считают роспуск правительства началом предвыборной кампании Басаргина. Но вот чем она закончится? Фото: Алексей Глазырин © URA.Ru

Эксперт считает, что поторопившись объявить о роспуске краевого правительства, губернатор пытается отделить себя от коррупционных скандалов, произошедших в кабмине. «По сути, это предвыборная кампания. Скоро весь край утыкают щиты, с которых Басаргин поздравляет всех с Новым годом. Но это больше похоже на агонию. Губернатор заявил, что через три месяца сформирует новый состав правительства, но я не уверен, что у него есть эти три месяца», — говорит собеседник.

По мнению политолога Олега Подвинцева, отставка такого компромиссного премьера как Геннадий Тушнолобов неизбежно приведет к расколу в политической элиты Прикамья. Судя по сегодняшнему заявлению Тушнолобова, этот раскол уже произошел, считает эксперт. При этом сам факт упразднения поста премьер-министра собеседник неожиданным не считает. «Это вполне ожидаемо, тем более, в Свердловской области сосредоточение всей власти в руках губернатора уже произошло», — говорит Олег Подвинцев.

«У Басаргина очень сложное положение. Его выдвижение на новый срок — рискованный шаг для Москвы, так как его кампания будет настоящей войной с местными элитами и некоторыми ФПГ. Упразднение поста председателя правительства — попытка аккумулировать в руках все властные нити, доказать, что он держит под контролем весь региональный аппарат, - резюмирует руководитель Центра развития региональной политики Илья Гращенков. — Сможет ли Басаргин выступить в роли такого самодержца? Не уверен, что у него хватит сил и на кампанию, и на управление регионом. Басаргин пытается заместить собой все, чтобы сохранить полномочия, вместо того, что бы сосредоточиться на политической борьбе. Именно поэтому он рискует не получить поддержку у Кремля».