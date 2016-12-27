Почему Доктор Лиза может стать Героем России

14:34 27 декабря 2016 0

Решение о присвоении высшей госнаграды, звания Героя России, принимает лично Владимир Путин Фото: Вадим Ахметов © URA.Ru

Убитому послу России в Турции Андрею Карлову указом президента РФ Владимира Путина присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно). Как говорится в тексте указа — «за проявленную стойкость и мужество, большой вклад в реализацию внешнеполитического курса РФ». Заметив этот повод, после авиакатастрофы под Сочи общественность выступает, чтобы вручить Героя России филантропу, главе фонда «Справедливая помощь» Елизавете Глинке, известной больше как Доктор Лиза.

Герой Российской Федерации — это высшее звание, присваиваемое за заслуги перед государством и народом, связанные с совершением геройского подвига. Герою РФ вручается знак особого отличия — медаль «Золотая Звезда». В иерархии государственных наград страны звание Героя находится на первом месте.

Почему Владимир Путин принял решение присвоить звание Героя России Андрею Карлову и может ли Доктор Лиза удостоиться высшей государственной награды страны — в авторской колонке полковника в отставке, военного эксперта Виктора Литовкина.

Президент ценит преданность национальным интересам страны Фото: Александр Мамаев © URA.Ru

Решение о присвоении звания Героя России принимает лично президент. Это его выбор.

Можно вспомнить, что совсем недавно звание Героя посмертно было присвоено дагестанскому полицейскому, который попал в плен к боевикам, но, даже находясь в опасности, не отказался от своих идей. Это подвиг, это ярчайший пример мужества, готовность умереть за принципы. Не каждый на такое способен.

Полагаю, что ни у кого нет сомнений в том, что наш посол Андрей Карлов однозначно заслуживает этого звания — он погиб на посту от рук террориста. Карлов последовательно отстаивал и продвигал интересы нашего государства.

Надо понимать: звание Героя России можно получить не только за подвиги на поле боя, не только за то, что кого-то прикрыл от пуль. Героем можно стать за трудовые подвиги. Работа нашего посла была не менее важной и опасной, чем, например, работа военного. И да — это подвиг.

Подобные награды очень важны, даже если они вручаются уже посмертно. Во-первых, президент четко дает понять, что ценит преданность людей своей стране, ценит верное служение национальным интересам. Во-вторых, это явный знак всему миру: российский лидер демонстрирует, что Россия продолжит делать все возможное для того, чтобы уничтожить эту заразу — распространяющуюся повсюду террористическую угрозу. Он не забудет гибель Карлова. Блестящая работа Андрея Карлова на своем посту должна стать примером для всех дипломатов, да и российских граждан в целом.

За несколько дней до своей смерти Доктор Лиза получила из рук президента премию за выдающиеся достижения в области благотворительной деятельности Фото: Владимир Андреев © URA.Ru

Сейчас звучат призывы присвоить аналогичное звание погибшей в авиакатастрофе Елизавете Глинке. Я думаю, что Доктор Лиза действительно заслужила это высокое звание. Возможно, о его присвоении будут ходатайствовать общественные организации. Не исключено, что с инициативой выступит и сам президент. Впрочем, повторюсь, это только его решение.

Я не думаю, что мы когда-либо столкнемся с девальвацией столь важной награды. Президент очень серьезно подходит к выбору тех, кто достоин стать Героем России. Это может быть и боец спецназа, и труженик, и посол, работающий на ином фронте.

Во всяком случае, мы не знаем примеров, когда Героями у нас становились какие-то случайные люди. Думаю, что это просто невозможно.

В 2016 году звания Герой России были удостоены 16 человек. В их числе — Магомеед Нурбагандов — лейтенант полиции, попавший в плен к боевикам и убитый бандитами, Ряфагать Хабибуллин — российский военный летчик, командир 55-го отдельного вертолетного полка армейской авиации Южного военного округа, погибший в ходе военной операции в Сирии.

Также звание было присвоено космонавту-испытателю Елене Серовой, военному штурману-испытателю Виктору Романову, генералу Дмитрию Булгакову и другим. По имеющимся данным, общее число награжденных превышает тысячу человек, из них почти половина награждена посмертно.

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