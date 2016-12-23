Александр Новиков: «Я с подлецами не договариваюсь»

12:32 23 декабря 2016 0

Александр Новиков через полтора часа предстанет перед судом Фото: Александр Ельчищев © URA.Ru

Свердловские следователи потребовали поместить барда, худрука Театра эстрады Александра Новикова, под домашний арест. В пятницу, 23 декабря, Верх-Исетский суд Екатеринбурга рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения для артиста. Следствие обвиняет Александра Новикова и его компаньона Михаила Шилиманова (задержан 19 декабря) в мошенничестве — хищении средств пайщиков недостроенного поселка «Бухта Квинс» под Екатеринбургом.

Несмотря на внимание прессы, Александр Новиков не комментирует СМИ новый виток уголовного дела. За несколько часов до суда бард согласился ответить на вопросы только «URA.Ru».

— Александр Васильевич, мы знаем пути обхода подписки о неразглашении. Например, мы могли бы сделать интервью с вашим представителем, который не подписывал аналогичный документ. Но вы настояли: «Буду говорить сам». Почему?

— Я дал слово следствию о том, что не буду разглашать его материалы. И я его держу. Но к моему удивлению, в интернете некоторые из материалов уже есть. Но это сделали не следователи. Я это знаю точно.

— Хорошо, тогда наше интервью становится попыткой пройти по рамкам вашей подписки о неразглашении. Скажите, вы читали, что пишут о вас СМИ в последние дни? Что из написанного — неправда?

— Клеветническая кампания, которая развернута в прессе против меня, беспрецедентна по наглости и количеству клеветы. Меня в утвердительной форме называют мошенником, вором, потенциальным убийцей. Я прошу считать мое интервью официальным заявлением в адрес Генеральной прокуратуры в лице заместителя генерального прокурора по УрФО Пономарева Юрия Александровича и просьбой вмешаться, дать оценку происходящему и привлечь к ответственности лиц, в этом участвующих. Все материалы и скриншоты готов представить.

— Уголовное дело было возбуждено давно. Мне непонятно, почему оно сейчас получает такое бурное развитие.

— Мне это абсолютно понятно. За делом Ассоновой и Обухова стоят люди в больших погонах, которые ему благоволили — 4-я овощебаза давала огромные деньги. И их от Обухова оторвали. Идет обычная месть. На протяжении всего года на меня пытались выйти люди, предлагавшие десятки миллионов за то, чтобы я отказался от обвинений Обухова и Ассоновой в захвате моей собственности. В противном случае обещали серьезные проблемы. Но я никогда с подлецами и негодяями не договариваюсь. Результат вы видите. Ассонова, занимавшаяся стройкой в «Бухте Квинс», из мести оговорила меня, и все обвинения в мой адрес строятся на ее лжи.

— Когда в марте 2016 года в Екатеринбург приезжал тогда еще депутат Госдумы Александр Хинштейн, на совещании у губернатора замгенпрокурора по УрФО Юрий Пономарев напомнил, что в отношении «Бухты Квинс» возбуждено уголовное дело. Он попросил прокурора Свердловской области Сергея Охлопкова и начальника свердловского ГУ МВД Михаила Бородина «разобраться в вопросе». То, что происходит сегодня, это реализация данных поручений?

— Он просил разобраться не в моем конкретно вопросе, а вообще по этой теме. Журналисты все переврали. Я был на гастролях, а письмо, которое я ему послал, передать ему забыли. Но Хинштейн, прочитав сообщения по этому поводу в прессе, написал мне СМС: «Александр, для чистоты наших отношений хочу сказать, что из того, что наврали ваши СМИ, я не говорил. Готов встретиться в Москве в любое время». И мы встретились. И я вместе с ним опять же пытался этим пайщикам помочь. Но он перешел на другую работу — и все опять встало.

— Раньше вы заявляли, что вы потерпевший по делу «Бухты Квинс». А теперь вашего компаньона задержали. Какой у вас официальный статус в деле сегодня?

— Я и сейчас считаю себя понесшим наибольшие материальные убытки и моральные издержки. А статус у меня один — вне зависимости от бумажонок — порядочного человека.

— Михаил Шилиманов — ваш партнер, товарищ, друг?

— Партнер по бизнесу.

— Стало ли для вас неожиданностью задержание Шилиманова 19 декабря?

— Безусловно, стало. Не вижу причин его задерживать. Он никуда не скрывался и не собирается.

— Почему Шилиманов задержан, а вас не стали задерживать? И, по слухам, не предъявили обвинения?

— Следствию виднее.

— Ходили слухи, что вы пытались воспользоваться административной поддержкой, чтобы Шилиманова выпустили. Мы осознаем ваш уровень влиятельности, вы могли это делать. Но делали ли?

— Никакой административной поддержкой я не пользовался и не собираюсь попрошайничать, просить о какой-либо защите.

Что касается меня, то я ничего противозаконного не совершил, чтобы мне нужно было кого-то просить. Есть закон, и пусть люди исполняют свой служебный долг. Никому не звонил, никого не просил и не собираюсь.

Конечно, сделаю все, чтобы Шилиманова выпустили. Я своих никогда не бросаю.

— Считаете ли вы, что застройщики «Бухты Квинс» обманывали пайщиков?

— Никто никого не обманывал, это ложь.В интернете есть результаты проведенной следствием экспертизы, где есть твердый вывод: деньги пайщиков не похищены и для кооператива построено на сумму гораздо большую, чем собрано с пайщиков. Найдите, полюбуйтесь.

— Сколько вы вложили в строительство поселка «Бухта Квинс» (землей, деньгами), сколько — другие пайщики?

— Я никогда не был членом кооператива. Я никогда не видел в глаза его бухгалтера и остальных членов. Я никогда не имел доступа к финансам. Я даже никогда не был в помещении правления. Я просто передал землю стоимостью примерно 150 млн в аренду застройщику — не кооперативу, который уже сам заключал с ПЖСК договор о строительстве. Вложил в благоустройство земли 15 млн. Я не получил за все ни копейки. И читаю в прессе и в обвинениях следствия о том, что я украл чуть ли не 180 млн, в то время как собрано 132 млн и построено на 150 млн! Это же маразм! Я предоставил для строительства в 2 раза больше, чем все пайщики вместе взятые. Не будучи членом кооператива. Бесплатно!

— Сколько домов на данный момент полностью закончено, сколько начатых, но недостроенных?

— Они не могут быть достроены. Тех денег, которые собраны на завершение, не могло хватить. Нужен был еще приток дольщиков. Но председатель кооператива Булатова развернула в отношении кооператива и меня лично клеветническую кампанию и приток дольщиков прекратился. За 4 года — ни одного. И, уверяю, не будет никогда.

— Сегодня вам будет предъявлено обвинение?

— Не вижу в этом ничего удивительного.

— Я читал вашу книгу «Записки тюремного барда» и понимаю, через что вы прошли. Не боитесь ли вы, что вас задержат?

— У меня вообще в этой жизни мало страхов. Горечь бывает. Горько, когда врут, клевещут и обвиняют в том, чего не совершил. Но я еще раз говорю: я с подлецами и негодяями не договариваюсь.