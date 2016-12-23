15:30 23 декабря 2016 0

Двое вожатых уже отбывают срок, Евгения Чудновец пытается обжаловать срок за "репост" видеозаписи Фото: Алексей Гущин © URA.Ru

Резонансная история воспитательницы Евгении Чудновец, осужденной за «репост» «детского порно» на пять месяцев колонии, основана на инциденте с «издевательствами» над ребенком в детском лагере. Отец одного из осужденных Федор Безбородов заявляет, что никаких издевательств над ребенком в лагере не было, дело сфабриковано, а вожатых посадили по наговору. Подробности — в материале «URA.Ru».

Федор Безбородов добивается пересмотра дела катайских вожатых. В четверг, 22 декабря, он направил в Курганский областной суд кассационную жалобу на обвинительный приговор сыну. 29 июля 2016 года Катайский суд признал вожатого Данила Безбородова и воспитательницу Татьяну Куршеву виновными по ст 132 п. 4 УК РФ «насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего» и приговорил их к трем и шести годам лишения свободы.

Евгении Чудновец изменили приговор с шести на пять месяцев колонии Фото: Игорь Меркулов © URA.Ru

Согласно материалам дела, воспитатель и вожатый раздели ребенка в умывальной комнате и вставили ему карандаш между ягодиц. При этом воспитатель Татьяна Куршева сняла это безобразие на видео. В действительности, как утверждают обвиняемые и многочисленные свидетели, все было не так.

«Моему сыну на момент обвинения было 17 лет. Он закончил второй курс юридического колледжа города Екатеринбурга и подрабатывал в лагере. Вожатым он работал третий год, директор лагеря был очень им доволен: сын играет на гитаре, поет, ладит с детьми, — начал свой рассказ Федор Безбородов. — И как-то он мне рассказал, что у них такой интересный ребенок появился, который после отбоя скидывает все вещи и бегает голый по корпусу. Угомонить его очень сложно — мальчик не слушается. Я посоветовал ему рассказать это психологу лагеря». Психолог никаких мер не предпринял, однако позже подтвердил, что Данил подходил к нему с этой проблемой.

«Смена закончилась, через некоторое время в Интернете всплывает этот трехсекундный видеоролик, на котором мальчик стоит в умывальной комнате со спущенными штанами. Никого больше в кадре нет. Евгения Чудновец берет этот ролик в свободном доступе на странице одного предпринимателя Катайска и выкладывает в свою закрытую группу. После этого все и началось…», — продолжает наш собеседник.

Следователи нашли автора видео Татьяну Куршеву, которая призналась, что сняла ребенка именно она. Куршева пояснила, что мальчик часто вел себя безобразно: раздевался донага, бегал, приставал к другим детям. В тот день она посадила его рядом, чтобы успокоить, и он рассказал ей, как дома вместе с сестрой смотрел «интересный фильм», когда «отчим угощал мать водкой». После фильма мальчик взял карандаш. Когда воспитательница не поверила ребенку, тот взялся продемонстрировать ей свои действия в умывальной комнате. Куршева к ребенку не прикасалась, она хотела сфотографировать его, но на телефоне стоял режим «видео», в результате получился трехсекундный ролик.

Данил Безбородов встретил совершеннолетие в Шадринском СИЗО

Как рассказал Федор Безбородов, в деле фигурируют три видеоролика. «Первый — тот, что был опубликован в Интернете, где этот мальчик стоит спиной со спущенными штанами. На втором этот мальчик бегает голый и бессовестно себя ведет. Его тоже снимала воспитательница, причем никакого насилия к нему не применяла, только говорила за кадром. И есть третий ролик, снятый одним из детей на планшет. Там этот мальчик бегает до пояса раздетый, дети тоже скачут, по-видимому, в это время в корпусе не было взрослых», — пояснил он.

«Ни на одном из видео нет моего сына, нет и его голоса. Более того, у Данила есть алиби — после отбоя вожатых в корпусе не бывает, они все собираются на планерку. Было опрошено больше 30 человек, в том числе дети. Ни один из них не подтвердил слов мальчика, но все говорят о его поведении. То есть суд сделал выводы только на основании рассказа этого ребенка. Судья вынес приговор с формулировкой: „нет оснований не верить словам потерпевшего“. Других улик нет! — говорит отец вожатого. — Скорее всего, мальчику стало стыдно и он просто оговорил взрослых, а следствие решило сделать „план“ по педофилии. Мальчик так мог оговорить кого угодно». При этом отец осужденного юноши отметил, что мальчика допрашивали трижды и каждый раз он менял показания.

К слову, в рамках следствия в отношении потерпевшего ребенка была проведена психологическая экспертиза. «Ребенка просто привезли в Курган к психологам, при этом не показали им эти ролики и свидетельства. Психологи сделали вывод, что ребенок нормальный и ничем не страдает, — говорит Федор Безбородов. — Мы пытались ходатайствовать о проведении сексолого-психологической экспертизы, но нам отказали».

Мать потерпевшего мальчика на суде была один раз. Известно, что ранее бабушка пыталась лишить ее родительских прав: у мальчика появились синяки, и он рассказал бабушке, что мать и отчим бьют его.

Также обвиняемые не могли добиться проведения экспертизы роликов. «Дата создания ролика выходит за пределы предполагаемого времени инцидента. Это говорит о том, что его могли редактировать», — утверждает Безбородов.

Неизвестно, как видео попало в Сеть Фото: Александр Мамаев © URA.Ru

Интересно и то, как ролик попал в Сеть. Татьяна Куршина отдыхала с друзьями в баре, при этом показала им снятое видео. После этого телефон воспитательницы пропал. Через некоторое время предприниматель принес карту памяти с видео в Следственный комитет, заявил, что ее нашел его сын. Тот, кто первым выложил безобразное видео с мальчиком в Сеть, ответственности избежал.

«Насильственных действий над мальчиком не было. Куршева виновна только в том, что делала видео, но в Сеть она его не выкладывала. За это предусматривается другое наказание. Моего сына вообще в тот момент не было рядом, он пострадал ни за что, — утверждает собеседник, — Мы надеялись, что после такого резонанса Чудновец оправдают и займутся нашим делом».

Данил Безбородов встретил совершеннолетие в Шадринском СИЗО, сейчас он направлен в ИК-1 Кургана. По словам его отца, за помощью родственники обращались к курганским омбудсменам. «Уполномоченного по правам ребенка Алену Лопатину эта история не заинтересовала — ни со стороны нашего сына, ни со стороны того мальчика», — говорит Федор Безбородов.

Алена Лопатина комментировать ситуацию отказалась. «Считаю, что внимание прессы и любопытство публики не идут на пользу ребенку», — отметила она.