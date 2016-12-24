Комарова «забыла» про погибших детей в ежегодном послании

20:36 23 декабря 2016 9

Обращение Натальи Комаровой впервые за последние годы прошло в органном зале КТЦ "Югра-Классик" Фото: Александр Елизаров © URA.Ru

Ежегодное послание губернатора ХМАО-Югры в 2016 году стало одним из самых неоднозначных — формат мероприятия был изменен, а дата обращения совпала с пресс-конференцией президента России. Наталья Комарова, вопреки ожиданиям, ушла от обсуждения наиболее резонансных событий уходящего года и не стала оценивать результаты поручений, выданных ею же годом ранее. Что сказала губернатор, а какие задания по итогам прошлогоднего послания были проигнорированы, узнало «URA.Ru».

Страшное ДТП с участием автобуса по-прежнему будоражит умы югорчан, но Комарова про него говорит мало Фото: социальные сети

Послание, традиционно проходившее в здании югорской шахматной академии, было решено перенести в концертно-театральный центр «Югра-Классик». Местом проведения стал органный зал. Количество гостей в этом году уменьшилось — муниципалитеты наблюдали за речью главы региона по видеосвязи. По одной версии, это было сделано из-за аномальных морозов, спутавших расписание авиарейсов, по другой — из-за пресс-конференции Владимира Путина, начавшейся почти сразу после выступления Натальи Комаровой в 14:00 по местному времени.

Автокатастрофа с погибшими детьми окончательно не ушла из повестки, но эту тему глава региона почти не затронула, несмотря на ожидания.

Губернатор Югры начала свое обращение с итогов парламентских выборов и реализации пунктов стратегии-2030. Экономическую тематику глава региона комментировала осторожно — профильный куратор Павел Сидоров оказался в центре коррупционного скандала, его увольнения добиваются силовые структуры и некоторые политики. Отсутствие роста промышленного производства, например, глава ХМАО сравнила со «стоянием на реке Угре», заявив, что данное событие когда-то изменило историю нашей страны.

В 2017 году, по словам губернатора, Югра шагнет в век новой цифровой экономики. Среди ее векторов — создание беспилотного воздушного транспорта, развитие энергетики, медицины и нейротехнологий. Из более приземленного: Наталья Комарова пообещала, что в будущем году вырастут зарплата, социальные выплаты, доли среднего и малого бизнеса. Наибольший вклад в процесс развития округа, по мнению Комаровой, внесет концепция «Бережливый регион».

«Предлагаю создать специальный сайт-экран, так называемый „Бережливометр“. Сделать информацию наглядной — сколько человеко-часов сберегли за счет повышения производительности труда, сколько деревьев сохранили от вырубки из-за сокращения бумажного документооборота и так далее. Свои „бережливометры“ должен публично вести каждый орган власти, включая муниципальный уровень», — комментирует губернатор.

Комарова распорядилась разработать для гаджетов проправительственное приложение Фото: Александр Елизаров © URA.Ru

Наталья Комарова намерена развивать в 2017 году в регионе IT-среду. Глава ХМАО предложила югорским программистам разработать мобильное приложение для окружного портала «Открытый регион». Декларируется, что ресурс существует для обратной связи с югорчанами и учитывает их мнение при принятии управленческих решений. Скачать программу можно будет через соответствующие сервисы в смартфорнах и планшетах.

На этих словах в зале у кого-то из присутствующих зазвонил неотключенный мобильный телефон.

Расселение людей из ветхого и непригодного для жизни жилья, продолжила губернатор, более не может финансироваться только за счет бюджета. Каждый муниципалитет в 2017 году должен придумать, как решить эту задачу за счет внебюджетных инвестиций. Тем, кто справится, будут присуждены гранты. Наталья Комарова также подчеркнула, что городам Югры пора задуматься о своем архитектурном облике, у каждого он должен быть неповторимым.

Госпожа Комарова признала, что в ХМАО отсутствует адекватная политика в отношении защиты животных — соответствующий окружной закон, принятый в 2000 году, морально устарел. Глава Югры поручила чиновникам, вместе с зоозащитниками и гражданскими активистами подготовить предложения по созданию новой системы в сфере обращения с бездомными животными.

Речь Натальи Комаровой заняла 29 минут Фото: Эльдар Булатов © URA.Ru

Губернатор заявила, что реальная история ХМАО насчитывает почти 825 лет. Она ведет отсчет от 1193 года, когда возникли первые княжества на этой территории. В связи с этим Наталья Комарова объявила проект «Многовековая Югра», в рамках которого будут выпущены новые учебники истории, а также организованы экспедиции по поиску древних городов.

Истории с разбившимися на трассе под Ханты-Мансийском детьми Наталья Комарова коснулась лишь вскользь, использовав повод, чтобы отметить уровень здравоохранения. «Спасать жизни, в том числе детские, специалисты умеют. Благодарю всех наших врачей, медработников за медицинское чудо для пострадавших в трагическом ДТП 4 декабря. И федеральные коллеги, и югорчане отмечают — вы сработали на уровне высоких мировых стандартов», — поблагодарила медиков губернатор.

Наталья Комарова объявила наступающий 2017 Годом медицины и огласила план мероприятий, связанных с этим проектом. На этом, на 29 минуте выступления, губернатор Югры закончила свое ежегодное обращение, удалившись слушать пресс-конференцию российского президента.

Что сделано по итогам послания губернатора в 2015 году

Прошлогоднее послание Натальи Комаровой прошло в торжественной обстановке — за день до официального 85-летия Югры. Тогда свое обращение губернатор начала с подведения итогов 2015 года: самый большой объем валового продукта и инвестиций в экономику Югры за все время существования округа, едва ли не рекордно низкий уровень безработицы, решение проблем с обеспечением детей в возрасте от 3 до 7 лет местами в детсадах, место в пятерке регионов России с самым низким коэффициентом смертности.

Что касается планов, то губернатор практически не рисковала — тогда в своем послании глава региона заявила в основном о тех мероприятиях, которые были уже хотя бы в минимальной степени готовности. Но, даже несмотря на такой подход, не все прогнозы Натальи Комаровой оправдались в полной мере.

Большую часть своего послания она уделила вопросам бюджетной эффективности. «Рассчитываю на активность наших депутатов и сенаторов в вопросах отстаивания интересов югорчан, бюджетных и налоговых интересов округа», — говорила Наталья Комарова. Под конец года, напомним, в правительстве России обсуждалась идея забрать у ХМАО, как одного из самых богатых регионов, дополнительно 1% от налога на прибыль организаций в пользу федерального бюджета. Отстоять интересы округа в Кремле, видимо, не получилось.

Еще один пункт в прошлогоднем послании — борьба с коррупцией. «Мы приступили к нормированию закупок органов власти и бюджетных учреждений, заблокировав для них доступ к роскоши», — говорила Комарова. Этот вопрос возник после громкого скандала с зарплатой директора фонда капремонта. Губернатор в послании дала поручение профильным департаментам проверить работу государственных и муниципальных служащих и предприятий. Уходящий год отметился прогремевшей на всю Россию историей с технопарком высоких технологий, где бюджетные миллиарды тратились на различные проекты, например, на наноморс и стельки с подогревом.

О концепции «Бережливого региона» Наталья Комарова говорила и в 2015 году. Заявленный в губернаторском послании документ действительно был разработан, однако планировалось с бумаги перенести проект в реальную жизнь, а вот с этим уже возникли проблемы. Справедливости ради стоит отметить, что отдельные пилотные проекты реализуются (например, у окружной телекомпании «Югра»), но говорить о какой-то массовости пока что не приходится.

В 2015 году Югра вступила в акционерный капитал авиакомпании «ЮТэйр». Губернатор во время послания отметила, что это не благотворительность, а коммерческое вложение, с социальным уклоном — жители ХМАО должны быть обеспечены комфортными и безопасными перевозками. Авиакомпания смогла избежать банкротства, но вопросов к качеству работы «ЮТэйр» меньше не стало. А количество различных, в том числе и курьезных, случаев даже выросло. Один из примеров — инцидент с замерзшей дверью самолета в аэропорту Ханты-Мансийска.

В Югре планировалось подготовить дорожную карту развития сети опорных реабилитационных и образовательных центров, которые работают с детьми с особенностями развития. Документ разработали, и систему даже частично запустили. Однако после громкого скандала в «Добром волшебнике», когда слепому ребенку-инвалиду сломали руку, подход к работе подобных центров изменился. Теперь речь идет о большей безопасности воспитанников и круглосуточном контроле работы специалистов учреждений. А что касается прописанных в дорожной карте мероприятий, то они если и выполняются, то с отставанием от утвержденного графика. Например, творческие мастерский «Азбука радости» на базе медучреждений были запланированы на август, а первое такое мероприятие в Югре прошло лишь в ноябре.

Ключевым моментом в 2015 году, на фоне трагедии со сгоревшими школьниками в Лянторе, стал призыв Натальи Комаровой объявить 2016-й Годом детства. «Годом мобилизации всех наших сил и ресурсов для воспитания здорового, умного, всесторонне развитого поколения новых югорчан», — заявила Комарова. 2016-й завершается жуткой аварией. Той самой, о которой в послании главы региона было сказано так мало.