Роковая ошибка Виктора Басаргина

23:08 23 декабря 2016 3

Многие считают, что Пермский край ждет нового губернатора Фото: Алексей Глазырин © URA.Ru

Глава Прикамья Виктор Басаргин готовит административную реформу. Он решил упразднить пост премьер-министра и распустить действующее правительство. Кабмин в ближайшее время должен покинуть его лидер Геннадий Тушнолобов, остальные министры и вице-премьеры будут работать в статусе исполняющих обязанности. Сам Тушнолобов заявляет, что указ о своей отставке не видел и уходить не собирается.

Новость о роспуске правительства прозвучала на фоне интереса силовиков к вице-премьеру и ближайшему соратнику губернатора — Олегу Демченко. Перед роковым заседанием кабмина его увезли на допрос в ФСБ. О том, как связаны эти события, зачем Басаргин пытается забрать себе всю власть в регионе и чем это для него обернется — в авторской колонке пермского оппозиционного политика, председателя общественного регионального движения «Выбор» Константина Окунева.

С подачи истинного губернатора Пермского края Олега Демченко и его нынешнего фаворита, политтехнолога из Екатеринбурга Алексея Чусовитина, назначенного и. о. замглавы администрации губернатора, Виктор Басаргин проявил небывалую прыть и в ответ на слезные просьбы некоторых глав муниципальных образований Прикамья оставаться губернатором еще на ближайшие пять лет заявил, что собирается идти на выборы главы региона в будущем году. Для проформы, правда, оговорившись, что сделает это только после того, как получит соответствующее одобрение от президента.

Сама наспех срежиссированная сценка, когда глава Пермского района Александр Кузнецов призвал Виктора Федоровича ни в коем случае не уходить с должности губернатора и в этом его поддержали главы еще некоторых муниципалитетов, не вызывает ничего, кроме смеха.

Во-первых, крайне примечательна сама личность спикера: Кузнецов руководит своим районом уже скоро как 17 лет, всем изрядно поднадоел, но уходить, как и Басаргин, явно никуда не собирается. Кроме того, по количеству уголовных дел, возбужденных в отношении его ближайших соратников, Александр Павлович вполне может конкурировать с Виктором Федоровичем.

Во-вторых, сама по себе ситуация, когда фактически назначенные губернатором главы муниципалитетов слезно просят остаться на должности назначившего их губернатора, совершенно понятна. Странно, если бы было иначе. Так дворовая челядь умоляет барина не уезжать и не бросать их на произвол судьбы. Хотя, если вдруг случится так, что старый барин все же уедет, а вместо него приедет новый, то та же самая челядь наперегонки, расталкивая друг дружку локтями, побежит присягать на верность новому хозяину и клясться ему в вечной любви и преданности. К тому же назначенным главам муниципалитетов очень комфортно живется сейчас при этой «команде» губернатора. Правила игры и контроль за их деятельностью фактически отсутствует.

В щедро спонсируемых администрацией губернатора СМИ пишут, что аналогичные просьбы «не уходить и выдвигаться на выборы» в адрес Виктора Басаргина поступили и от промышленников Прикамья на их недавней встрече с губернатором. Правда, так это или нет, мы с достоверностью сказать не можем, потому что ни один промышленник ничего такого публично не заявил. Промышленникам, абсолютное большинство из которых сегодня практически никак не зависит от краевой власти и входит в вертикально интегрированные холдинги, управляемые из Москвы, абсолютно все равно, кто является губернатором нашего региона. Они типа поддерживают Басаргина, пока он является губернатором, назначенным президентом. Также они поддерживали предыдущих губернаторов и потом будут поддерживать любого другого губернатора, назначенного Кремлем. Даже если это будет никому сегодня не известный персонаж.

Не удивлюсь, если следующим «гениальным ходом» команды Демченко-Чусовитина будет подготовка массовых писем «трудящихся Пермского края» на имя президента с просьбой дать Басаргину добро на участие в губернаторских выборах.

Организовать такие письма от полностью зависимых от краевого бюджета «работников культуры», «тружеников села», условных «врачей», «учителей» и «работников социальной сферы» никакого труда не составит. Все они люди зависимые и под угрозой увольнения в нынешнее кризисное время подпишут что угодно.

Нет ни одного случая в новейшей российской истории, когда глава региона пытался удержаться у власти путем такого вот дешевого воздействия на федеральный центр. Мол, «видите, какая у меня в регионе поддержка: если меня уберете, то все в одночасье рухнет! Кто же, кроме меня, обеспечит нужный результат на выборах президента в 2018 году?!» Наоборот, те губернаторы, которые претендуют на переизбрание, стараются вести себя максимально осмотрительно и аккуратно, не совершать резких движений и ведут работу не на публичных площадках, а в кулуарах. От них не уходят со скандалами главы их же собственной администрации и председатели правительств. Ведь, правда же, как-то нелогично получается: в регионе все замечательно — выборы в Законодательное Собрание и в Государственную Думу прошли в пользу партии «Единая Россия», город под контролем, главы опять присягнули на верность вместе с промышленниками, а коррупционные дела против команды Басаргина наслаиваются одно на другое. Вторые и третьи лица региона в чиновничьей иерархии бегут от действующего губернатора, как от чумного!

Кадыров, в отличие от Басаргина, публично заявил, что не держится за свою должность и готов уйти в отставку Фото: Владимир Андреев © URA.Ru

Я не поклонник главы Чечни Рамзана Кадырова, а совсем наоборот. Но, к примеру, не могу не отметить, насколько тонко и грамотно Кадыров разыграл тему своего переназначения весной нынешнего года, в возможности которого многие тогда сомневались. Кадыров просто взял и публично заявил, что не держится за свое кресло и готов уйти в отставку — при том, что у него в Чечне было явно больше возможностей организовать целое народное движение в свою поддержку, чем у Басаргина в Перми. Внешне позиция выглядела достойно, и я уверен, что это сыграло не последнюю роль в том, что Кадыров был переназначен. Басаргин же из кожи вон лезет, чтобы показать Кремлю, что ему нет альтернативы как главе Пермского края.

Все мы хорошо знаем, что президент России очень не любит, когда его пытаются заставить принять то или иное решение и особенно когда его фактически шантажируют тем, что если он это решение не примет, то любое другое будет ошибочным.

Вот именно поэтому после разыгранного Басаргиным и его свитой спектакля я только укрепился в своем мнении, что скоро у Пермского края будет новый губернатор. И теперь это произойдет даже раньше, чем я думал.

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