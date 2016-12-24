Путин всех успокоил. Ну, почти всех

22:45 23 декабря 2016 12

Глава государства ответил на вопросы журналистов Фото: Владимир Андреев © URA.Ru

— Вы здесь для людей вообще-то работаете, а не для удовлетворения собственных амбиций! — нервно тараторила журналистка сотруднику ФСО в давке перед входом в зал, где должна была состояться пресс-конференция Владимира Путина.

— Никаких амбиций — служебная инструкция, — дежурно ответил мужчина с каменным лицом.

Толпа журналистов буквально брала штурмом Московский центр международной торговли. Цель — задать вопрос президенту. Одни традиционно запаслись плакатами разной величины, другие фотографировали и брали интервью у первых. В кулуарах говорили о «Боярышнике» и о том, в каком регионе что предпочитают пить малоимущие слои населения. Создавалось впечатление, что вопрос по трагедии в Иркутской области станет чуть ли не первым, но он оказался среди последних.

— Почему-то смартфон решил, что я в Сочи! — удивился корреспондент одного регионального телеканала.

— Может, потому, что тут скоро станет жарко? — откликнулся его товарищ.

Жарко действительно стало, но чуть позже, когда президент уже начал отвечать на вопросы и журналист из американского издания WSJ (Wall Street Journal) попросил Путина поподробнее рассказать о решении по ядерному вооружению, которое обсуждалось на Совете безопасности.

Владимир Путин, как бывший сотрудник внешней разведки, заметно насторожился и строго спросил:

— Уточните, пожалуйста, что конкретно вас интересует в итогах моей вчерашней встречи в министерстве обороны?

Отравления в Иркутской области «Боярышником» стали поводом для некоторых журналистов поднять вопрос о «сухом законе» Фото: Владимир Андреев © URA.Ru

И после с заметным раздражением напомнил американскому репортеру, что именно США в одностороннем порядке вышли из договора по ПРО, заявив, что будут создавать ядерный зонтик. В то время как сам Путин не уверен, нужно ли это делать. «Имею в виду — пока не уверен», — добавил президент. Про российско-американские отношения было несколько предсказуемых вопросов. В итоге Путин в очередной раз отрицал участие официальной Москвы в хаккерских атаках на сервера Демократической партии США, упирая на то, что взлом мог быть произведен из любой точки мира и нужно в первую очередь обратить внимание на содержание этих документов. Кроме того, президента порадовала информация о том, что его поддерживает треть республиканского электората. По словам главы государства, это значит, что заметная доля простых американцев разделяет взгляды россиян, а значит, есть больше шансов выстроить диалог с Вашингтоном.

Но в целом, как считает заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин, президент был убедительно спокоен и даже мягок в формулировках:

«Вероятно, у Путина есть надежда на улучшение международной обстановки в связи с избранием Дональда Трампа на пост главы Белого дома.

Очевидно и то, что украинская тематика уходит из повестки — она интересна, пожалуй, только украинскими журналистам. Прозвучала и хорошая новость по Грузии: появилась явная надежда на отмену визового режима. В Грузии люди этого ждут уже давно», — вкратце описал политолог для «URA.Ru» контур вопросов по международной политике.

Вопросы по международным отношениям в этот раз почти утонули во внутренней повестке. Экономика, нефть, налоги, пенсии, целевое расходование средств. Путин заявил, что ждет роста промышленного производства, в том числе за счет госзаказов.

«У нас в целом рост промпроизводства по стране около 0,7%, а в Крыму — 6%, в Севастополе 25%», — рассказывал глава государства. Не умолчал он и об отрицательной динамике:

«Да, Резервный фонд правительства немножко сократился, но ФНБ остался практически неизменным».

Президент указал на то, что Россия, несмотря на сложные времена, сохраняет положительный баланс во внешней торговле, а в последние месяцы, по информации главы государства, даже отмечен небольшой рост заработной платы в реальном секторе экономики. Еще одним положительным фактором стало снижение оттока капитала в этом году.

Основной акцент в пресс-конференции был сделан на российской экономике, так как это народная повестка, волнующая каждого, говорит руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев:

«Прозвучали хорошие новости — о рекордном урожае, о росте реальных доходов населения, о рекордно низкой инфляции. Отдельно прозвучала тема налогов — президент по-прежнему выступает за плоскую шкалу.

Путин не планирует вводить дифференцированное налогообложение. Демонстрируется консервативный подход. Все должно было показать, что страна на верном пути, что есть отдельные проблемы, но они решаемые», — заявил «URA.Ru» политолог. Кроме того, что президент, по мнению эксперта, успешно справился со своей задачей по успокоению россиян, похвалы удостоились и некоторые чиновники и губернаторы.

Среди бенефициаров пресс-конференции глава Тульской области Алексей Дюмин (Путин помнит, сколько тот набрал процентов на выборах), алтайский губернатор Александр Карлин (его регион был выделен как территория с наименьшими долгами), глава республики Коми Сергей Гапликов (президент назвал его эффективным молодым руководителем, который хорошо себя зарекомендовал), глава «Роснефти» Игорь Сечин (Путин заявил, что корпорация — одна из самых успешных мировых компаний), руководитель «РОСНАНО» Анатолий Чубайс (об этой корпорации также говорилось в позитивном ключе), отмечает эксперт.

1/6 Журналисты задавали друг другу один и тот же вопрос: «Что будете спрашивать у президента?» Фото: Владимир Андреев © URA.Ru

Тема коррупции также прозвучала, но не в виде локальных жалоб на произвол чиновников, а на примере лишь одного, но очень высокопоставленного. Корреспондент радиостанции «Эхо Москвы» поинтересовался у президента, разговаривал ли тот с Алексеем Улюкаевым в контексте заведенного на министра уголовного дела, и знаком ли с его версией случившегося.

«По поводу Улюкаева: я с Алексеем Улюкаевым не разговаривал. Я считаю, что те материалы, которые были представлены оперативными службами, достаточны для того, чтобы отстранить его от занимаемой должности

в связи с утратой доверия», — отрезал президент. И добавил: «Во что это [уголовное дело] выльется в завершение, мы посмотрим по результатам его рассмотрения в суде. До этого какие-то предварительные выводы делать нецелесообразно и вредно».

Фактически коррупции коснулись ровно в том ключе, к которому Путин призвал журналистов в своем ежегодном послании Федеральному собранию: не педалировать эту тему, поскольку системная борьба с коррупцией не должна подменяться шумными кампаниями. Но в то же время президент похвалил журналистов за то, что они иногда «пощипывают чиновников» в этой связи.

Уральцы чаще других коллег из регионов оказывались среди «счастливчиков», которым удалось задать свои вопросы главе государства. Вспомнили про скандалы и вокруг Ельцин Центра (Путин призвал общество к примирению, сделав акцент на том, что грядет столетний юбилей Октябрьской революции 1917 года и россияне должны научиться с пониманием слышать позиции друг друга), и вокруг проекта храма Святой Екатерины в Екатеринбурге. Как отметил Константин Калачев,

«лоббизм территорий не зашкаливал — журналисты, за редким исключением, выглядели достойно».

Терпения и понимания иногда не хватало. Так, после того как Роман Цымбалюк (агентство УНИАН, Украина) спросил о судьбе арестованного в Крыму журналиста Романа Сущенко и осужденного по обвинению в экстремизме режиссера Олега Сенцова, за спиной раздалось:

— Негодяй! Ты настоящий негодяй!

Корреспондент УНИАН Роман Цымбалюк спросил о судьбе украинских диверсантов и режиссера Олега Сенцова Фото: Владимир Андреев © URA.Ru

Эти слова достаточно громко произнес фотокорреспондент из Уфы с георгиевской ленточкой в петлице.

К слову, президент был спокоен и обстоятельно ответил, что договориться об освобождении Сущенко и Сенцова возможно при условии, если Украина проведет амнистию ополченцев Донбасса, а также если Киев перестанет вести враждебную политику в отношении России. Этот тезис удостоился аплодисментов того же обладателя георгиевской ленточки.

Чем ближе было окончание пресс-конференции, тем нетерпеливее становились журналисты.

Плакаты взмывали вверх, из разных углов раздавалось: «Азербайджан!.. Боярышник!.. Про любовь!»

Было видно, что Путин устал после почти четырехчасового марафона и несколько раз порывался закончить пресс-конференцию, но что-то его удерживало. В итоге, ответив на более чем 50 вопросов, президент поблагодарил собравшихся, поздравил с наступающим Новым годом и ушел в хорошем настроении.

— Спасибо вам, Владимир Владимирович! — выкрикнула ему в спину девушка в платье цвета фуксии, поделившись с соседкой вполголоса:

— Ах, как чудно все прошло!

Журналисты высыпали в огромный холл и начали брать интервью. Только теперь друг у друга: делились своими впечатлениями и планами.

Евгений Минченко, глава коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг», резюмировал для «URA.Ru», подводя итог пресс-конференции:

«Во-первых, Путин дал четко понять, что ситуация в экономике непростая, однако она стабилизируется, есть основания для оптимизма. Это был главный месседж, потому что ситуация в экономике сегодня больше всего волнует людей. С другой стороны, во внешней политике Путин выступил в роли победителя, человека, который превратил Россию из региональной в общепризнанную мировую державу».