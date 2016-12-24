Битва за свердловскую «Единую Россию» только начинается

21:22 24 декабря 2016 0

Результаты конференции "ЕР" вскрыли партийные конфликты Фото: Владимир Жабриков © URA.Ru

Свердловское региональное отделение «Единой России» не смогло избавиться от внутренних конфликтов и вывести организационную работу на надлежащий уровень. Об этом свидетельствуют итоги прошедшей 24 декабря его отчетно-выборной конференции.

Если бы не губернатор, конференция свердловских единороссов была бы не представительной Фото: Владимир Жабриков © URA.Ru

Участников конференции удивило отсутствие на ней многих ключевых фигур. В частности, в зале не был замечен первый вице-губернатор Владимир Тунгусов, отвечавший за результат партии на прошедших в 2016 году выборах в Госдуму и Заксобрание. Отсутствовал сити-менеджер Екатеринбурга Александр Якоб, не было большинства министров. Два избирательных идеолога областной «Единой России» Вадим Дубичев и Сергей Тушин принимали участие в конференции лишь формально — они на всем ее протяжении сидели вдвоем в дальнем углу зала, обсуждая какие-то вопросы.

Из областного руководства на сцене выступил только губернатор Евгений Куйвашев. Он сделал акцент на экономических успехах области и лишь потом перешел к избирательным итогам уходящего года. Глава региона подчеркнул, что закономерность победы «Единой России» на выборах во все уровни власти признали даже конкуренты. Куйвашев предложил партийцам обратить в 2017 году особое внимание на муниципальные выборы. В преддверии местных кампаний партийцам предстоит принять участие в составлении программ стратегического развития всех городов и районов. Эти документы будут созданы по образу и подобию действующей программы стратегического развития региона до 2020 года.

На конференции звучала критика многих видных единороссов Фото: Владимир Жабриков © URA.Ru

Евгений Куйвашев ожидаемо предложил переизбрать на пост секретаря партотделения Виктора Шептия. Этот кандидат был еще в начале недели согласован с Генсоветом «Единой России». По инсайдерским данным, накануне руководителям Свердловской области и областного отделения «ЕР» звонил секретарь генсовета Сергей Неверов и просил организовать переизбрание Шептия.

В своем докладе глава свердловских единороссов не только привел цифры, демонстрирующие развитие партотделения, но и признал существующие в нем проблемы. В ряде городов партийцев пытались втянуть в межэлитные конфликты.

Наиболее тяжелая ситуация складывалась в Арамили, Алапаевском районе, Заречном, Реже, Ревде и Сысерти. На этих территориях проблемы решались в «ручном режиме».

Лидер свердловских единороссов раскритиковал местные отделения, получившие «неоправданно низкие результаты» на выборах в Госдуму и в Заксобрание в 2016 году. В числе попавших в черный список муниципалитетов — поселок Малышева, Асбест, Новоуральск и поселок Рефтинский.

Фактически четверть состава политсовета голосовало против Шептия Фото: Владимир Жабриков © URA.Ru

Конкурентом Виктора Шептия на последующих выборах секретаря стал крайне слабый кандидат — заместитель руководителя контрольно-ревизионной комиссии партотделения Андрей Сериков. По неофициальным данным, днем ранее Шептий по неизвестным причинам сменил состав счетной комиссии. Тем не менее, скандала избежать не удалось. В ходе голосования ряду делегатов не хватило бюллетеней. Результаты голосования стали неожиданными для многих. Лидер отделения набрал 169 голосов. Его никому ранее неизвестный конкурент получил 59 голосов. Еще 6 бюллетеней было признано недействительными.

Делегаты конференции в кулуарах выражали мнение, что эти цифры свидетельствуют о высоком уровне внутреннего недовольства в партотделении работой его руководства. Сам Шептий остался удовлетворен итогами выборов, поблагодарив со сцены соратников за «демократичное голосование».

Делегаты сформировали состав политсовета, снизив его численность со 120 до 90 человек (полный список — здесь). В обновленный состав органа вновь вошли все известные единороссы. В частности продолжат в нем работу председатель Заксобрания Людмила Бабушкина и гендиректор УГМК Андрей Козицын. Появились в политсовете и новые лица. Наиболее знаковым новичком стал заместитель руководителя Уральского межрегионального совета партии Алексей Балыбердин. Вошел в состав политсовета и Андрей Шумейко — главный претендент на пост нового руководителя областного исполкома «ЕР».

На одном из ближайших заседаний политсовета будет принято решение о формировании нового состава исполкома отделения «ЕР». Шумейко будет назначен и. о. его руководителя. Источники «URA.Ru» уточняют, что он еще не согласован с Москвой.