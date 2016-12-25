Что случилось с ТУ-154 в небе над Сочи

16:12 25 декабря 2016 18

На борту Ту-154 находилось 85 пассажиров и 8 членов экипажа Фото: Владимир Жабриков © URA.Ru

В воскресенье, 25 декабря, над Черным морем, в нескольких километрах от Сочи, разбился самолет Ту-154, принадлежащий Министерству обороны России. Трагедия произошла спустя несколько минут после взлета из аэропорта Адлера. На борту находились шестьдесят четыре артиста военного музыкального ансамбля им. Александрова, которые летели в Сирию для того, чтобы дать праздничный новогодний концерт на российской базе Хмеймим, девять журналистов — съемочные группы телеканалов (НТВ, «Первый» и «Звезда»), исполнительный директор фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка. Всего 85 пассажира и и восемь членов экипажа.

Самолет следовал по маршруту Москва-Сочи-Хмеймим. Вылетел из подмосковного военного аэродрома Чкаловский в ночь на воскресенье (в 1:38), в Сочи произошла дозаправка, после чего в 5:20 утра вылетел из аэропорта Адлер. Спустя две минуты он пропал с диспетчерских радаров, через семь минут полета упал. Позже спасатели обнаружили обломки самолета в 1,5 км от побережья Черного моря, в 14 км — личные вещи пассажиров, а также несколько тел погибших в радиусе 6-8 км от берега. Бортовые самописцы Ту-154 пока не обнаружены. На месте крушения работают водолазы.

Российский филантроп, директор фонда «Справедливая помощь» Елизавете Глинка (Доктор Лиза) летела в Сирию, чтобы посетить один из госпиталей Фото: Анна Майорова © URA.Ru

Владимир Путин находится в постоянном контакте с министром обороны Сергеем Шойгу, Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил полета, премьер Дмитрий Медведев взял расследование под личный контроль. В Сочи прибыла комиссия МО, во главе которой замминистра Павел Попов.

Официальную версию случившегося Министерство обороны не огласило, продолжаются поиски черных ящиков. «URA.Ru» обратилось к специалистам, чтобы выяснить возможные причины трагедии.

По информации Росгидромета, погода в Сочи была летной. Синоптики прогнозировали хорошую погоду с переменной облачностью, сообщают РИА «Новости». По информации «Гисметео», в 6 утра в Адрере было +5 С. Однако летчик-испытатель, заслуженный пилот России Вадим Базыкин рассказал «URA.Ru», что это именно при таких температурах возможны неприятные последствия.

«Подобные «сопливые» погоды, которые сейчас стоят над Черным морем, в Сочи опасны. Мы должны понимать, что условия обледенения наступают при температурах от +5 до -7 С.

Это самые неприятные обледенения. Сам Ту-154 — сильная машина, с высокой аэродинамикой крыла. Именно это может стать сильным недостатком в условиях обледенения», — заявил эксперт.

Другая возможная версия, которую предложил специалист — отказ техники, который критичен при наборе высоты.

«Во время взлета необходимы большие мощности для подъемы машины. При отказе одного из моторов, два оставшихся „перехватывают“ его на себя и справляются, но для этого нужно время — условные 8 секунд. Именно эти секунды могут стать критичными», — добавил специалист.

По информации Минобороны, это борт был выпущен в 1983 году, общий налет составил около 7 000 часов, последний ремонт пройден 29 декабря 2014 года, а в сентябре этого года самолет прошел плановое регламентное обслуживание на авиапредприятии.

Возраст самолета и качество его обслуживания могли стать причиной катастрофы, считает эксперт Международной организации гражданской авиации ИКАО Виталий Бордунов.

«Я думаю, что эта катастрофа должна заставить всех обратить внимание на систему подготовки авиаперсонала — всех тех, кто должен обслуживать воздушные суда на земле. На сегодняшний день эта система практически разрушена. Лично я не исключаю, что произошедшая катастрофа — прямое следствие такого развала. У нас острый дефицит специалистов, и Минтранс, к сожалению, ничего не делает для исправления ситуации.

Поймите одну вещь: дело ведь не в том, сколько лет самолету — 15 или 35. Важно — как его обслуживают, как выполняются регламентные работы»,

— заявил эксперт в интервью «URA.Ru».

Министр обороны Сергей Шойгу оперативно докладывает всю последнюю информацию президенту Фото: Антон Белицкий © URA.Ru

Ненадлежащее состояние воздушного судна первой версией назвал специалист по безопасности полетов Александр Романов.

«У меня есть две основные версии произошедшего. Первая — это разрушение самолета в полете от старости. И вторая — террористический акт. Информация о том, что пилоты не выходили на связь с диспетчерами, может говорить только о том, что у них попросту не было на это времени. Все могло произойти мгновенно», — сказал «URA.Ru» экс-летчик.

Военный эксперт Виктор Литовченко в разговоре с «URA.Ru» заявил, что на данный момент нельзя исключать ни одну из версий. «На самом деле все возможно — и отказ техники, и террористический акт», — сказал Литовкин.

Заслуженный пилот Российской Федерации, сумевший удержать в воздухе и посадить Boing с отказавшими системами Петр Марченко рассказал «URA.Ru», какие обстоятельства указывают на то, что версию теракта исключать нельзя.

«В пользу этого свидетельствует тот факт, что экипаж не успел ничего сделать — ни послать сигнал SOS, ни выйти на связь с диспетчером. Очевидно, что разгерметизация была мгновенной.

Кроме того, самолет, судя по всему, рассыпался прямо в воздухе, и его обломки утонули в море», — отметил эксперт, указав на то, что этот рейс представляется очень символичным с политической точки зрения: российский военный самолет в ансамблем и журналистами летит на военную базу в Сирии. «Если террористы и хотели устроить диверсию, то лучше мишени было не найти», — резюмировал Марченко.

Военный эксперт Павел Фельгенгауэр усомнился в том, что имел место террористический акт. «Теоретически такое, конечно, возможно, однако маловероятно. Сбить самолет тоже не могли», — сказал он «URA.Ru», отметив, что «вряд ли речь идет о террористической атаке». В то же время он подчеркнул, что Ту-154 является очень надежной машиной.

Президент Международной контртеррористической тренинговой ассоциации Иосиф Линдер заявил «URA.Ru», что делать выводы о том, что случившееся — теракт, пока преждевременно:

«Не надо разогревать общество. Это, безусловно, большая трагедия. Но говорить о террористической составляющей пока нет веских оснований».