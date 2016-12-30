С кем мы простились в 2016 году

10:30 30 декабря 2016 0

За год в разных регионах России и в других странах несколько раз объявлялся траур Фото: Ehsan Khakbaz H. /Flickr

Тяжелый високосный год унес множество жизней великих людей. Одни годами мужественно сражались с раком, другие проиграли битву со смертью, прожив почти век (кто-то — преодолев этот рубеж), третьих, погибших в страшных терактах и катастрофах, оплакивал весь мир. Те, чей голос мы уже никогда не услышим, люди, которых можно будет увидеть только на архивных кадрах, — в материале «URA.Ru».

О Наталье Крачковской: «Она всегда жила на полную катушку»

Крачковская мужественно боролась с болезнью Фото: kino-teatr.ru

Актриса Наталья Крачковская ушла из жизни 3 марта 2016 года. Ей было 77 лет, Крачковская скончалась в реанимации Первой градской больницы в Москве, куда попала после сердечного приступа 28 февраля.

Крачковская снялась в 70 фильмах, самыми известными из которых были «Покровские ворота», «12 стульев» и «Иван Васильевич меняет профессию».

Подруга Крачковской, заслуженная артистка России Нина Маслова, рассказывала «URA.Ru», что та не унывала даже в тяжелые минуты, хотя весь последний год серьезно болела. Маслова говорит, что Крачковская «жила на полную катушку». «Она не бросала курить, хотя знала: ей это строго противопоказано. Она летала на другой конец страны на фестивали», — рассказала Маслова. Актер Евгений Герчаков, игравший с Натальей Крачковской, узнав о ее смерти, сказал, что в это невозможно поверить: «Наташенька всегда была на позитиве. Она такая, какая она есть. Это не маска. Она — настоящая», — сказал Герчаков.

Проститься с легендарной актрисой в траурный зал Троекуровского кладбища приехали сотни человек, родные и близкие артистки, а также коллеги и поклонники ее таланта. Проводить Крачковскую в последний путь пришли актеры Михаил Боярский, Михаил Кокшенов, Максим Аверин и многие другие.

Эрнст Неизвестный: «Мой лозунг — „ничего или всё“!»

На фото Владимир Путин вручает Эрнсту Неизвестному орден Почета Фото: kremlin.ru

Скульптор Эрнст Неизвестный, родившийся в Свердловске в 1925 году, 9 августа 2016 года скончался в США. Неизвестного перед смертью доставили в клинику «Стони Брук» из-за сильных болей в желудке.

«Умер Эрнст Неизвестный. Я пока ничего не могу сказать, слезы подступают. Ошеломлен. Подавлен. Это огромная потеря — для русской культуры, для всех, кто знал этого необыкновенного человека», — писал на своей странице в Facebook друг скульптора Олег Сулкин.

Выдающийся скульптор так и не успел побывать в Художественном музее Эрнста Неизвестного, который на его родине, в Екатеринбурге, открыли в апреле 2013 года. Для горожан и гостей столицы музей между тем стал знаковым местом.

Руке мастера принадлежит много выдающихся работ, в том числе монумент «Маска Скорби» в Магадане, статуэтка ТЭФИ, памятник Дягилеву в Перми.

Об Александре Щетинине: «Без него бы тут все пошло по-другому»

Фото: страница Александра Щетинина в соцсети Facebook

Уральского журналиста Александра Щетинина, основателя РИА «Новый регион», 28 августа обнаружили мертвым в его собственной квартире. Щетинин погиб в день своего рождения. Тело журналиста нашли друзья, которые пришли его поздравить. Щетинин сидел на стуле с огнестрельным ранением в голову, пистолет нашли на полу.

«Щетинин открыл первое на Урале интернет-агенство еще в 1998 году. Он был пионером отрасли и жанра. Без него бы тут все пошло по-другому. Очень жаль», — писали друзья журналиста в социальных сетях.

«Сашу убили! — писал журналист Айдер Муждабаев. — В самоубийство не верю, в это не верит никто, кто лично знал Сашу. Я помню его неравнодушным. Отчаявшимся — нет, никогда. Саша был позитивный человек, имел большие творческие планы со своим сайтом». Украинские ньюсмейкеры, разумеется, склонны были винить в гибели Щетинина российские спецслужбы.

Александр Щетинин был основателем информационного агентства «Новый регион». В 2014 году СМИ разделилось на две редакции — уральскую и украинскую. Бывший председатель набсовета «Нового региона», Щетинин переехал в Киев и заявил, что отказывается от российского гражданства в пользу украинского. Журналист выступал с заявлениями в поддержку правительства Порошенко, а также критиковал действия Кремля.

Ислам Каримов: «Самые благородные цели зависят прежде всего от нового поколения»

Смерть президента Узбекистана несколько раз подтверждали и опровергали Фото: Сайт президента России http://www.kremlin.ru/

Президента Узбекистана не стало на 79-м году жизни. В течение нескольких дней смерть Ислама Каримова то подтверждали, то опровергали. До сих пор доподлинно неизвестна точная ее дата. По версии узбекских медиков, сердце президента Узбекистана Ислама Каримова остановилось 2 сентября, в 20:15 по местному времени. Несмотря на предпринятые врачами реанимационные действия, спасти национального лидера не удалось.

Согласно медицинскому заключению о болезни и причине смерти, опубликованному 2 сентября на официальном сайте правительства республики, 27 августа Каримов перенес инсульт и впал в атоническую кому, из которой уже не вышел.

Узбекского лидера погребли в Самарканде, на том же кладбище, где и его родителей. Во время траурной церемонии в Самарканде прошел совместный молебен. По мусульманским традициям тысячи мужчин отдали последнюю дань памяти ушедшему президенту. Премьер-министр России Дмитрий Медведев, выступая на траурном митинге, произнёс слова соболезнования и подчеркнул, что Узбекистан и Россию связывают исключительно добрые и союзнические отношения.

Каримов правил страной около 27 лет.

О Борисе Багирове: «Он был очень честным и порядочным человеком»

Фото: www.urcountry.ru

Легендарный декан философского и политологического факультета УрГУ Борис Багиров скончался 14 сентября в загородном пансионате на 68-м году жизни. Причиной смерти стало тяжелое заболевание.

Борис Борисович стал одним из инициаторов создания филиала УрГУ в Ноябрьске.

Филиал стал настоящей кузницей кадров для политической и чиновничьей среды ЯНАО. По словам коллег Багирова, многие выпускники высказали желание материально помочь семье преподавателя.

«Он был очень честным и порядочным человеком. С уважением относился ко всем людям, был прекрасным лектором и ученым. Добровольно возглавил комиссию по трудовым спорам в университете, чтобы ссор в вузе было меньше», — делилась с «URA.Ru» коллега Багирова, Татьяна Кардаполова.

Об Олеге Пантелееве: «Это в первую очередь настоящий Добрый Волшебник и Человек с Большой буквы»

Олег Пантелеев был талантливым фотографом Фото: Игорь Меркулов © URA.Ru

Первый заместитель губернатора Курганской области, экс-сенатор Олег Пантелеев скоропостижно скончался в Москве в ночь на 16 сентября. «В моей памяти он навсегда останется полным сил и энергии, целеустремленным и отзывчивым, настоящим патриотом. Жизненный путь Олега Евгеньевича — это пример преданного служения России и родному Зауралью», — отмечал губернатор Алексей Кокорин. Пантелееву было 64 года.

Фотографы и ценители фотоискусства со всего мира знали его как фотографа-анималиста. Олег Евгеньевич был президентом Союза фотографов-натуралистов, одним из организаторов традиционной фотовыставки международного конкурса «Золотая черепаха». «Это в первую очередь настоящий Добрый Волшебник и Человек с Большой буквы, — писал на своей странице в социальной сети Facebook фотограф из Шадринска Эдуард Кутыгин. — Благодаря его стараниям в России вырос уровень конкурсов, возникли фестивали фотографий, посвященных дикой природе».

Сенатор Елена Перминова рассказывала, что Пантелеев работал до тех пор, пока были силы. «Будучи больным, он приехал на заседание к нам, в Совет Федерации, — говорила она „URA.Ru“. — Он был очень неравнодушным, ответственным, очень жаль».

«Для нас стало неожиданностью, когда он по своей воле уехал в Афганистан, — признавался бывший вице-губернатор Александр Бухтояров — Он стал символом комсомольца, который решил резко изменить свою жизнь, он был очень большим авторитетом для нас, хоть и был моложе меня».

Герман Дробиз: «После пятидесяти за меня сочиняет моя пишущая машинка»

Скрин Youtube

В одной из больниц Екатеринбурга вечером 22 сентября, на 79-м году жизни, скончался известный писатель Герман Дробиз. По словам председателя Союза писателей Урала Владимира Блинова, его коллега давно страдал онкологическим заболеванием, в 2015 году перенес операцию.

Первые произведения писателя, родившегося в Свердловске, были опубликованы в конце 1950-х в местных газетах. Первая книга — сборник юмористических рассказов «Пружина» — вышла в Свердловске в 1964 году. Тонкий юмор и точный слог мастера быстро сделали его всесоюзной знаменитостью благодаря сатирическому киножурналу «Фитиль», для которого он писал сценарии. Герман Федорович был лауреатом премии «Золотой Остап» и публиковался в «Литературной газете».

Сам Дробиз о себе написал: «До двадцати лет писал сердцем, до тридцати — душой, до сорока — головой, до пятидесяти — руками. После пятидесяти за меня сочиняет моя пишущая машинка».

Мстислав Запашный: «В клетку надо не только войти — еще и выйти из нее желательно»

Известный дрессировщик, народный артист СССР Мстислав Запашный скончался 22 сентября, на 79-м году жизни. За день до этого его в тяжелом состоянии доставили в больницу. По данным СМИ, Запашный перенес четыре инсульта подряд.

Мстислав Запашный родился в известной цирковой семье в Ленинграде. Он известен не только как дрессировщик хищных животных, но и как режиссер-постановщик. С 2003 по 2009 год Запашный был генеральным директором Росгосцирка.

Шимон Перес: «Мы только сейчас открываем жизнь»

Вопреки традициям, Переса хоронили через два дня после смерти Фото: commons.wikimedia.org

О смерти экс-президента Израиля Шимона Переса стало известно 28 сентября. За две недели до этого 92-летнего бывшего политика отправили в медицинский центр «Шиба», где он и скончался. Госпитализировали Переса 13 сентября, тогда сообщалось о возможном инсульте экс-лидера. Медики приняли решение ввести его в искусственную кому.

В Екатеринбурге у почившего экс-лидера живут родственники. Бывший депутат свердловского ЗакСо Георгий Перский приходился Пересу племянником. Мама политика, одно время намеревавшегося стать мэром Екатеринбурга, является сестрой экс-президента. Похороны Переса прошли 30 сентября в Иерусалиме.

Шимон Перес возглавлял страну с 2007-го по 2014 год. Он был одним из авторов мирного соглашения с Палестиной в 1993 году (так называемого Соглашения в Осло).

О Татьяне Новиковой: «Ее смерть стала шоком для всех»

Депутат Тракторозаводского райсобрания Татьяна Новикова ушла из жизни в 46 лет. Она два месяца провела в больнице, но не смогла победить онкологическую болезнь, сообщили «URA.Ru» 10 октября в парламентском корпусе.

В последние 15 лет Новикова работала помощником главы компании «БОВИД» Бориса Видгофа, курируя социальные проекты. «Ее смерть стала шоком для всех. Мы очень скорбим», — говорил «URA.Ru» соучредитель «БОВИД», депутат Заксобрания области Михаил Видгоф.

Владимир Зельдин: «Из поколения, к которому принадлежу, остались в живых единицы»

В 2015 году Путин вручил Зельдину орден «За заслуги перед Отечеством» I степени Фото: официальный сайт президента России

На 102-м году жизни, 31 октября, умер актер Владимир Зельдин. Он скончался в НИИ Склифосовского, где проходил лечение.

Актер снялся в десятках фильмах, среди которых «Карнавальная ночь», «Дядя Ваня», «Дуэнья», «Укрощение строптивой», «31 июня», «Свинарка и пастух». С 1945 года Зельдин играл на сцене Центрального академического театра Российской армии.

Зельдин в интервью журналу «Бульвар Гордона» рассказывал, что, не будь «Свинарки и пастуха», он бы, конечно, попал на фронт и погиб. «Потому что мне было тогда 26 лет, здоровый парень — таких первыми в мясорубку бросали, — пояснял Зельдин. — Из поколения, к которому принадлежу, остались в живых единицы».

Об Олеге Попове: «Сам Чарли Чаплин встал перед Аликом на колени»

«Солнечный клоун» Олег Попов скончался 2 ноября 2016 года в Ростове-на-Дону, куда приехал на гастроли. Народному артисту СССР было 86 лет. По словам директора ростовского цирка Дмитрия Резниченко, Попов умер от остановки сердца.

Попов долгие годы прожил в Германии Фото: Patrick Glanz, Википедия

Попов с 1991 года, сохранив российское гражданство, жил и работал в Эглофштайне, в Германии. Выступал в собственной цирковой программе под сценическим псевдонимом «Счастливый Ганс». В июне 2015 года, впервые после 24 лет проживания в Германии, посетил Россию. В 2016 году у Олега Попова был запланирован гастрольный тур по России. С 24 сентября по 9 октября с аншлагом прошли его выступления в Саратове.

В конце октября приехал в Ростов-на-Дону, где планировал дать 15 представлений (позднее должны были пройти гастроли в Екатеринбурге и Самаре). Однако этому не суждено было случиться.

«Он ни на что не жаловался, просто смотрел телевизор», — рассказывал ТАСС Дмитрий Резниченко. По его словам, после того, как Попову стало плохо, была вызвана скорая помощь, которая констатировала смерть эстрадного артиста.

«Такого гения в нашем цирке сегодня нет, — говорила артистка цирка Энгелина Рогальская, вместе с которой Попов выходил на арену 40 лет. — Олег владел всеми цирковыми жанрами: на проволоке танцевал, жонглировал, пародировал. В 39 лет получил орден Ленина и звание народного артиста СССР. В первую гастрольную поездку в Англию, Бельгию и Францию на его выступления пришли королевы и первые лица, а сам Чарли Чаплин встал перед Аликом на колени».

О Мише Брусиловском: «Художник как минимум национального значения»

Брусиловского знали далеко за пределами Родины Фото: Александр Мамаев © URA.Ru

Знаменитый художник Миша Брусиловский умер в Екатеринбурге утром 3 ноября после тяжелой болезни — мастер страдал онкологическим заболеванием.

Работы легендарного живописца признаны не только в России, но и за рубежом. Брусиловскому было 85 лет. В Екатеринбурге память художника почтили персональной выставкой. «Брусиловский — это фигура, уже вошедшая в историю искусств. Это художник как минимум национального значения, который мог бы получить признание где угодно — за рубежом, за океаном. Всем, кто понимает значимость его творчества, очень хотелось бы, чтобы Екатеринбург это оценил», — отмечал директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств Никита Корытин.

О Валентине Зуеве: «Человек, который был верен спорту до конца жизни»

Всю жизнь Зуев отдал спорту Фото с сайта ФК «Тюмень»

Экс-глава тюменского областного комитета по спорту Валентин Зуев скончался на 70-м году жизни прямо в раздевалке на лыжной базе Тюменского госуниверситета — после пробежки. Медики констатировали инсульт, трагедия произошла 13 ноября.

«Не стало Валентина Никифоровича Зуева. Мудрого, жизнерадостного человека и наставника. Мне кажется, его имя знают многие тюменцы. Человек, который был верен спорту до последних минут своей жизни… Валентин Никифорович, нам Вас будет не хватать», — написала на своей странице в «Фейсбуке» олимпийская чемпионка, чемпионка мира по биатлону Луиза Носкова.

Зуев возглавлял комитет по физической культуре и спорту администрации Тюменской области с небольшим перерывом с 1993 по 2005 год. В последние годы работал на кафедре управления физической культурой и спортом, возглавлял Общественный совет при областном департаменте по спорту и молодёжной политике.

О Василии Андриянове: «Чистый, светлый человек»

После смерти Андриянова пропала сумка, с которой политолог не расставался Фото: Владимир Жабриков © URA.Ru

Утром 24 ноября не стало свердловского политолога Василия Андриянова. Члену Общероссийского народного фронта, человеку, который посвятил свою жизнь разоблачению недостатков в сфере ЖКХ, было всего 47 лет, он скончался после продолжительной болезни.

«Чистый, светлый человек. Кажется, вот только общались, он консультировал меня по моему дому, где затянулся капитальный ремонт, вместе обсуждали проблемы на региональной конференции ОНФ, пили чай. Как же тяжело терять хороших людей. Почему они уходят от нас так рано? Ведь было столько планов, столько идей. Как же так… Соболезную родным, близким и всем, кто его знал. Светлая память. Светлая память», — написала на своей странице в социальной сети Facebook член штаба регионального ОНФ Людмила Варакина.

В последнее время Василий Андрианов возглавлял НКО «Региональный фонд развития ЖКХ». Эта некоммерческая организация по всей области отслеживала качество капремонта. Болезнь помешала эксперту закончить доклад по капремонту в Свердловской области: проект обещал большие разоблачения. В смерти Андриянова его знакомые увидели много загадочного. Так, бесследно пропал портфель политтехнолога, с которым тот не расставался. Многим показалось странным и то, что окно в квартире на втором этаже, где общественника нашли без сознания, было приоткрыто. Вещи в комнате были разбросаны, на полу беспорядочно валялись экземпляры последнего тиража газеты «Комнадзор», который успел выпустить Андриянов.

О Фиделе Кастро: «Символ целой эпохи»

Фото: kremlin.ru

Бывший президент Кубы Фидель Кастро скончался на 91-м году жизни, 26 ноября 2016 года. Президент РФ Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями председателю госсовета и совета министров Кубы Раулю Кастро в связи со смертью экс-главы Кубы. Российский лидер назвал покойного «символом целой эпохи в новейшей мировой истории».

Путин назвал Фиделя Кастро «искренним и надежным другом России», сильным и мудрым человеком, который «воплотил в себе высокие идеалы политика, гражданина и патриота».

Выстрел в спину: убийство российского посла в Турции Андрея Карлова

Убийца стоял прямо за спиной Карлова Burhan Ozbilici/AP/TASS

Нападение на российского посла в Турции Андрея Карлова произошло в Анкаре 19 декабря, на открытии фотовыставки в Галерее современного искусства. Убийца стоял за спиной у Карлова, когда тот выступал перед гостями. Через некоторое время злоумышленник, который раньше служил в спецназе, открыл стрельбу, в общей сложности выпустив 11 пуль. От полученных ранений Карлов скончался, а стрелок был убит в ходе спецоперации.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сделала заявление о том, что в Москве расценивают произошедшее как теракт. По словам пресс-секретаря главы государства Владимира Путина Дмитрия Пескова, президент очень тяжело воспринял новость о гибели Карлова. «Сказал, что это теракт, человеческая трагедия, — приводили СМИ слова Пескова. — Нападение на посла — это фактически нападение на страну». Гроб с телом Карлова встречал лично глава МИД РФ Сергей Лавров. Посла похоронили в Химках.

Елизавета Глинка: «Жизнь — это бумеранг. Короткий бумеранг»

С уходом Глинки «Россия стала беднее», написал Познер Фото: Анна Майорова © URA.Ru

Российский врач и филантроп Елизавета Глинка, широко известная как Доктор Лиза, погибла в страшной авиакатастрофе борта Ту-154 Минобороны, летевшего в Сирию. Вместе с Глинкой в Латакию летели артисты ансамбля имени Александрова, а также журналисты федеральных СМИ. Музыканты собирались поздравить с Новым годом российских военных, несущих службу в Сирии.

На борту самолета было 92 человека, не выжил никто. Крушение произошло около 5.40 утра, 25 декабря. Самолет, летевший из Москвы, рухнул практически сразу после взлета после дозаправки в Сочи. За несколько дней до трагедии Доктор Лиза дала «URA.Ru», возможно, последнее интервью в своей жизни.