15:15 26 декабря 2016 0

Последняя неделя високосного года оказалась очень страшной Фото: Владимир Андреев © URA.Ru

Уходящий 2016-й год, увы, вписал себя в историю России не только выборами. Только за последний месяц несколько трагедий унесли десятки жизней: страшная авария в ХМАО, авиакатастрофа самолета, летящего в Сирию… Каждая последующая трагедия масштабами затмевала предыдущую, оставались лишь слезы людей, потерявший близких и часто не понимающих, как жить дальше. С какими тяжелыми воспоминаниями мы провожаем тяжелый 2016-й — в материале «URA.Ru».

На острове Белый рухнул вертолет. Виноваты «Святая Анна» и «Два капитана»

Вертолет Robinson потерпел крушение 18 апреля на острове Белый. В результате ЧП погибли трое мужчин. Воздушное судно следовало по маршруту экспедиции «по следам двух капитанов». Участники искали следы исчезнувшей сто лет назад шхуны «Святая Анна». В составе туристической экспедиции были три вертолета, однако когда на подлете к острову погодные условия ухудшились, два вертолета улетели в порт Сабетта, один — на разведку местности.

Фото предоставленно Российским центром освоения Арктики

Погода была нелетная, командир, директор крупной российской компании «Мириталь» Алексей Фролов, не смог безаварийно посадить вертолет. Именно командира вертолета специалисты МАК признали виновным в крушении судна. На борту разбившегося судна также находились организатор экспедиции, директор национального парка «Онежское Поморье» Олег Продан, и штурман, гендиректор «Фирма «ММС» Михаил Фарих.

Мощный паводок в Ишиме: такого не было 40 лет

В апреле 2016 года город Ишим в Тюменской области накрыл сильнейший за 40 лет паводок. На 15 апреля около семисот домов были затоплены, властям пришлось эвакуировать около 1200 человек. Был введен режим чрезвычайной ситуации, из-за наводнения по улицам города можно было передвигаться на лодках. С катаклизмом боролись более 300 спасателей и десятки единиц спецтехники.

Координацию борьбы с паводком на месте осуществлял губернатор Владимир Якушев. Был принят экстренный закон, по которому владельцы попавших в зону подтопления домов получили денежные компенсации в размере 50 тысяч рублей. Когда вода пошла на убыль, город оказался засыпан мусором, а санитарные врачи заговорили о серьезной опасности эпидемий. Тысячи ишимцев были привиты сначала от гепатита А, потом от туляремии. Общие затраты регионального бюджета в связи с ишимским паводком составили 570 миллионов рублей.

1/3 Фото: официальный портал Тюменской области

Для местных жителей происходящее было похоже на конец света. Официальных данных о погибших не было.

Школьники утонули в детском лагере в Карелии: «Ну что, как поплавали?»

Трагедия на Сямозере в республике Карелия произошла в июне. Группа из 51 человека, в составе которой были подростки от 12 до 15 лет, в шторм отправилась на сплав. Две из трех лодок и рафт перевернулись, в результате ЧП погибли 14 школьников и один из сопровождающих.

Со временем всплывало все больше жутких подробностей. Выяснилось, что один из тонущих мальчиков смог дозвониться до «скорой», когда лодки перевернулись. Но фельдшер не поверила мальчику и бросила трубку.

Уже после трагедии разгорелся скандал с участием детского омбудсмена Павла Астахова. Во время встречи с детьми, которые выжили после рокового сплава на Сямозере, Астахов внезапно спросил у одного из детей: «Ну что, как поплавали?» При этом Астахов не переставал улыбаться. Через некоторое время после этого уполномоченный по правам детей ушел в отставку.

Авиакатастрофа ЯК-52 на аэродроме Калачево

В апреле произошла очередная авиакатастрофа на аэродроме Калачево. Разбился Як-52, за штурвалом которого находился мастер спорта и неоднократный победитель всероссийских соревнований, экс-глава региональной организации ДОСААФ Виктор Илюхин, с ним была пилот-спортсмен Лариса Скоба.

1/3 Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Вспышка сибирской язвы: «Некоторые даже рыбу есть боялись»

Вспышка сибирской язвы в Ямальском районе сгубила тысячи оленей. По официальным данным, погиб один зараженный ребенок. Для ликвидации эпизоотии на Ямал прибыли сотрудники МЧС и военные войск радиохимзащиты. Специалисты искали в тундре трупы погибших оленей и сжигали их. Население эвакуировали.

Чумы коренных жителей сжигали во избежание распространения язвы. Как итог ЧС — было принято решение вернуть обязательную вакцинацию оленей, отмененную несколько лет назад «по выводам ученых». Бюджет региона понес огромные потери.

1/2 Фото: Вячеслав Егоров © URA.Ru

В Лабытнанги заживо сгорели девять человек

Пожар в деревянном жилом доме в Лабытнанги 16 июля унес жизни девяти человек. Двое из них — дети. На Ямале 18 июля было объявлено днем траура по погибшим.

Губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин прервал отпуск из-за трагедии. Было возбуждено уголовное дело, итоги его расследования пока не озвучены.

ДТП со «скорой» в Челябинске: «Ушли на сутки навсегда»

Одно из самых резонансных происшествий на Южном Урале произошло 8 октября и всколыхнуло всю страну. На Свердловском тракте в Челябинске 27-летний Александр Филин за рулем Honda Civic врезался «скорую помощь». Машину медиков буквально разорвало пополам. На месте погибли фельдшер Владислав Исламов (26 лет) и водитель Сергей Федерягин (60 лет). Позже в больнице скончался 10-месячный мальчик, которого вместе с матерью перевозили в «скорой».

Как оказалось, Филин напился в клубе из-за очередной ссоры с женой, после чего сел за руль. Виновник аварии выжил — его госпитализировали в больницу ГУФСИН с компрессионным переломом позвоночника, который его полностью обездвижил. На следующий день челябинцы несли к месту трагедии цветы и игрушки. Медики всей страны присоединились к акции скорби — включали сирены карет «скорой помощи». В сообществах в соцсетях запустили хештеги #Челябинск_СМП_скорбим, #УшлиНаСуткиНавсегда.

1/3 Фото: ГУ МВД по Челябинской области

Вертолет с вахтовиками упал на Ямале: выжили единицы

Крушение вертолета с вахтовиками в Пуровском районе Ямала произошло 21 октября. Погибли 19 человек, выжили трое. Судно «Авиакомпания «СКОЛ» перевозило вахтовиков по маршруту Сузун-Уренгой. Эксперты МАК обнаружили, что у вертолета были проблемы с запасами топлива. Кроме того, была плохая погода. Окончательные выводы о причинах авиакатастрофы еще не обнародованы.

Автокатастрофа в ХМАО: последний рейс

В Югре 4 декабря произошла автокатастрофа, в которой погибли 12 человек, десять из них — дети. Еще десятки пострадали, некоторые из них до сих пор находятся в больницах.

Юные акробаты ехали с окружных соревнований из Ханты-Мансийска в Нефтеюганск. Но их автобус попал в массовое ДТП с участием двух большегрузов и легковой машины. Данная поездка не была согласована с ГИБДД. По факту аварии возбуждено уголовное дело, по которому проходят четверо обвиняемых: водители автобуса и одного из большегрузов, представитель индивидуального предпринимателя, который занимался перевозкой детей, директор спортшколы «Сибиряк». Ни один из окружных чиновников, ответственных за организацию соревнований, не лишился своего поста.

Большинство погибших в аварии хоронили в Нефтеюганске. По официальным данным, на церемонию прощания пришли порядка 50 тысяч человек, при этом все население города составляет чуть больше 125 тысяч.

1/2 Фото: пресс-служба ГУ МЧС по ХМАО-Югре

В Пермском крае в смертельном ДТП разбились вахтовики «ЛУКОЙЛа»

15 декабря в Пермском крае попал в аварию автобус, который перевозил нефтяников. На 75-м километре трассы Оса — Чернушка столкнулись КамАЗ и автобус ПАЗ, в котором находились 13 сотрудников ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» и подрядных организаций, включая водителя автобуса сервисного транспортного управления. В результате три человека погибли, пятеро — получили травмы различной степени тяжести.

1/2 Фото: группа ВК «СТС-ВеЧер Чернушка»

Отравление «Боярышником» в Иркутске: «Привыкли к вкусу и доверяли качеству»

Страшным происшествием, которое многие представители «интеллигенции» отказывались считать трагедией, запомнится 18 декабря, когда начали появляться первые новости об отравлении концентратом для ванн «Боярышник» в Иркутской области. В «снадобье», как выяснилось позже, производители вместо этилового спирта добавляли метиловый. В результате, по данным на 26 декабря, жертвами пищевого отравления «Боярышником» в Иркутске стали 76 человек, общее число отравившихся превысило 120 человек.

Портал «Твой Иркутск», проведя расследование, выяснил, что лишь один из погибших был человеком без определенного места жительства. Среди тех, кто употреблял «Боярышник», оказалась и воспитатель детского сада, и медработник. Многие местные жители выбирали этот концентрат для употребления внутрь именно за качество этилового спирта в нем. Но производитель сменился, и его метод ведения бизнеса привел к роковым последствиям.

Самолет с военными упал на территории Якутии

На территории Якутии 19 декабря разбился самолет ЦВО Ил-18, базировавший в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге. Крушение судна произошло в условиях метели и плохой видимости. При падении самолет разрушился на три фрагмента, возгорания не было.

На борту находились семь членов экипажа и 32 пассажира — офицеры, летевшие на замену. Все 39 человек остались живы, 17 из них получили травмы и были госпитализированы в ЦРБ поселка Тикси. Страна вздохнула с облегчением. Но оказалось, что впереди ждет другое испытание.

Крушение Ту-154 Минобороны, летевшего в Сирию: «Мы не уверены, что вернемся назад живыми»

Одна из самых жутких трагедий года произошла в день, когда отмечается католическое Рождество, 25 декабря. Самолет Ту-154, принадлежащий Минобороны РФ, вылетевший из Подмосковья в сирийскую Латакию, потерпел крушение в Краснодарском крае после дозаправки в Сочи. На борту было 92 человека, в том числе знаменитый врач и филантроп Елизавета Глинка (она же Доктор Лиза), артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые летели поздравить российских летчиков на базу Хмеймим, а также журналисты федеральных телеканалов.

Информации о выживших нет, и изначально призрачная надежда на то, что кто-то мог спастись, тает с каждым часом.

Причина трагедии пока не установлена, однако в ходе одного из брифингов министр транспорта РФ Максим Соколов, возглавивший государственную комиссию по расследованию катастрофы, ясно дал понять, что версия теракта исключена. По словам главы Минтранса, основными причинами этой катастрофы считаются либо техническое состояние самолета, либо ошибки пилотирования. По всей стране 26 декабря объявлен национальный траур.