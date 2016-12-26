В ХМАО энергетики запускают новые проекты

12:58 26 декабря 2016 0

Юрий Елин подвел итоги года Фото: Александр Кулаковский © URA.Ru

Под занавес уходящего года генеральный директор ПАО «Горэлектросеть» Юрий Елин рассказал о том, как прошел 2016-й и что ждет от 2017 года. О главных проектах энергокомпании, появлении филиалов и взаимодействии с новым мэром Нижневартовска — в откровенном интервью топ-менеджера и депутата Тюменской областной Думы для «Самотлор-Экспресс».

— Юрий Алексеевич, с какими чувствами сотрудники «Городских электрических сетей» провожают 2016 год? Каким он был для компании?

— Провожаем год с хорошими чувствами. Думаю, что не совру, если отвечу за всех: мы испытываем удовлетворение от проделанной работы. Коллектив «Горэлектросетей» в 2016 году завершил ряд важных проектов, успешно выполнил все намеченные планы, создал хороший задел на будущее. Конечно, были и трудности, без этого в кризисные годы не обойдешься. Но достижения важнее проблем.

Фото: Александр Кулаковский © URA.Ru

Для меня как руководителя очень важно, что мы сохранили стабильный состав трудового коллектива, отработали год практически без травм и несчастных случаев. Это закономерный результат усиленного внимания вопросам техники безопасности и охраны труда.

В 2016 году произошло значительное омоложение коллектива «Горэлектросетей» — примерно на 10% от штатной численности. Мы проводили ветеранов предприятия на заслуженный отдых, приняв на работу молодых специалистов.

Хочу отметить, что, согласно условиям коллективного договора, при выходе на пенсию каждый работник, не имевший дисциплинарных взысканий и подготовивший себе смену, получает у нас единовременную денежную выплату в размере 10 прожиточных минимумов, установленных правительством ХМАО-Югры.

Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех коллег за работу в уходящем году и поздравить с праздником. Я часто слышу высокие оценки уровня профессионализма наших сотрудников от самых разных руководителей, жителей Нижневартовска. Это очень приятно, и у меня нет никаких сомнений в том, что мы и дальше будем «держать марку» — нашему коллективу по плечу любые, самые сложные и ответственные задачи.

— Расскажите подробнее о достижениях. Какими успехами вы встречаете профессиональный праздник?

— Главное — предприятие досрочно выполнило свои обязательства перед администрацией города (Нижневартовска, — прим. ред.) по инвестиционным условиям договора аренды муниципальных сетей. Мы должны были за пять лет с 2012 до 2017 года включительно вложить в строительство новых энергообъектов 997 млн рублей, обеспечив тем самым все потребности в энергоснабжении нового жилищного строительства, объектов социального назначения, ликвидировать дефицит мощностей в интересах предприятий и бизнес-структур, ведущих строительство в Нижневартовске. В ближайшие дни мы подпишем с главой города акт о выполнении запланированных работ на общую сумму 1 млрд 20 млн 381 тыс. рублей — досрочно, с опережением графика на год. Отсюда вы можете сделать вывод о масштабах и степени напряжённости работы коллектива «Горсетей» и наших подрядчиков. Помимо данных обязательств мы выполнили все планы в рамках собственной инвестпрограммы предприятия, годовые планы по модернизации и реконструкции, капитальному и текущему ремонту энергообъектов,

Предмет нашей гордости — новая подстанция 35/10 кВ «Базовая», построенная в промышленной зоне. Она пришла на смену старой подстанции, которая была там с 70-х годов прошлого века и оборудование которой уже не отвечало никаким требованиям по надёжности энергоснабжения. С задачей справились на «отлично».

На новом распределительном пункте «СТПС» завершается монтаж оборудования Фото: Анна Андреева

В противоположной части города — в Старом Вартовске — закончен проект реконструкции и проавансировано начало строительных работ на еще одной важнейшей для города подстанции 35/6 кВт — «Совхозная». Наполовину реконструирована высоковольтная ЛЭП, по которой к этой подстанции поступает электроэнергия с ПС 110/35 кВт «Савкинская». «Совхозная» после завершения её реконструкции в 2017 году будет готова обеспечить мощностями помимо ранее включённых нагрузок вновь возводимое жильё в квартале 16П (район перспективной комплексной застройки ЗАО «Нижневартовскстройдеталь» в старой части города), все участки, выделенные в этом районе под индивидуальное жилищное строительство и новый православный храм, который будет там заложен. Мы четко следуем правилу опережающего создания необходимых мощностей для выполнения программы капитального строительства, утвержденной городскими властями.

Также в уходящем году проведен большой массив мероприятий по замене старых кабельных линий в микрорайонах города. Работы везде велись с применением самых современных технологий, на основе метода горизонтально-наклонного бурения. Это позволило избавить жителей города от разрытых траншей и порчи инфраструктуры благоустройства городских кварталов.

Еще один объект, о котором стоит упомянуть — новый распределительный пункт «СТПС», который также находится в Старом Вартовске. Тоже построен рядом со старым РП, отслужившим городу верой и правдой многие годы. Также реконструировано несколько фидеров на подстанциях в районе аэропорта и РЭБ флота, кабельных и воздушных линий, в том числе участок ЛЭП в зоне затопления. Все это позволило значительно повысить надежность энергоснабжения садовых участков и производственных объектов в западной части города, избавило дачников от неудобств, связанных с размещением опор на дачах.

— Какая оценка больше подходит для предприятия «Горэлектросеть»? Вы — консерваторы или новаторы?

— Скорее новаторы, но осторожные и расчетливые. Начинаем новые проекты, только наработав необходимые знания и тщательно планируя бизнес. Яркий пример — еще один важный для нас итог года, о котором пока не было информации в СМИ. В октябре подписан договор о передаче в концессию «Горэлектросетям» имущественного комплекса сетей водоснабжения и водоотведения Радужного. До конца декабря там будет создан филиал нашего предприятия с соответствующим функционалом. Это новое для нас направление, но опыт, наработанный в партнерстве с администрацией Нижневартовска по реализации инвестиционной программы в сфере энергетики, позволяет уверенно говорить о том, что мы сможем решить поставленные перед нами задачи. Коллектив, обслуживающий сети, будет сохранён, наша задача — перестроить менеджмент, чтобы создать условия для эффективного инвестирования в модернизацию схемы водоснабжения. Для нас этот проект — возможность диверсифицировать бизнес, получить новые компетенции, а значит — повысить конкурентоспособность предприятия на рынке.

— Юрий Алексеевич, в 2016 году в городе произошла смена власти, избран новый глава. Как складываются отношения у вашего предприятия с новой командой управленцев в администрации города?

— Мы в постоянном режиме взаимодействуем с новым главой города. С Василием Владимировичем Тихоновым работали многие годы в его бытность директором департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов. И готовы активно поддерживать его нацеленность на повышение инвестиционной привлекательности города, подготовку новых проектов в этом направлении. Какие-то решения уже приняты, какие-то — в стадии разработки.

Фото: Александр Кулаковский © URA.Ru

Уже сегодня можно говорить, что «Горэлектросеть» выступит инвестором строительства новой котельной мощностью 80 мегаватт для обеспечения теплом новостроек в восточном планировочном районе. Абсолютно новый, можно сказать, «прорывной» проект для Нижневартовска — запуск нескольких снегоплавильных установок, ввод которых позволит ликвидировать снегохранилище на восточном выезде по дороге в Излучинск. Территорию этой снежной «свалки» можно будет использовать в целях развития города, решив попутно экологические проблемы, связанные с таянием снега весной.

В части реформы ЖКХ мы откликнулись на предложение главы города представить концепцию создания в Нижневартовске Единого расчётно-кассового центра для упорядочения оплаты населением жилищно-коммунальных услуг с использованием опыта городов Тюмени и Ноябрьска. Вопрос будет тщательно проработан для принятия окончательного решения администрацией города.

Самым активным образом мы участвовали и в разработке проекта новой муниципальной Программы комплексного развития инженерной инфраструктуры на период до 2035 года, который будет рассмотрен депутатами думы города как раз 22 декабря, в День энергетика (интервью взято в преддверии праздника, — прим. ред.). Это важнейший документ, в котором, благодаря отделу перспективного развития нашей компании во главе с Людмилой Николаевной Сунцовой, детально проработаны планы развития города в части энергоснабжения на среднесрочную и долгосрочную перспективу.

— О каких планах на 2017 год вы еще не упомянули?

— Большую часть уже перечислил. Но главная задача в повестке наступающего года — подготовка новой инвестиционной программы предприятия на следующий срок тарифного регулирования — 2017—2022 годы. Как раз участие в подготовке муниципальной программы развития коммунальной инфраструктуры здорово поможет нам в этой работе.

Одним словом, мы нацелены на поступательное развитие на основе приобретаемого опыта и тесное сотрудничество с администрацией города. Городские энергетики всегда были и остаются надёжным партнёром в деле реализации всех планов перспективного развития Нижневартовска.