20:13 28 декабря 2016 0

В большой политике Южного Урала в 2016 году перераспределили роли Фото: Вадим Ахметов © URA.Ru

Уходящий 2016 год в Челябинской области ломал политические судьбы VIP, чьи дела ранее шли, казалось бы, успешно. В то же время сошлись звезды над теми, кто ранее и не помышлял о крутых витках в карьере.

Сначала об «удачниках». Основным политическим итогом года для региона, как и для всей России, стали выборы в Госдуму. И самый невероятный карьерный взлет после выборов продемонстрировал депутат Владимир Бурматов, возглавивший ЦИК «Единой России».

Среди тех, для кого минувший год обернулся крутым поворотом в карьере, стал бывший заместитель руководителя аппарата губернатора Сергей Обертас, возглавивший избирательную комиссию Челябинской области. У экс-главы регионального исполкома «Единой России» Алексея Лошкина свой поворот — он будет руководить Контрольно-счетной палатой области. Потерявший пост после ликвидации Госнарконтроля руководитель ведомства по Челябинской области Евгений Савченко недолго оставался без должности. Сначала он стал советником губернатора, а затем возглавил новую структуру в правительстве — министерство общественной безопасности.

1/6 Владимир Бурматов (справа) сделал головокружительную карьеру Фото: Вадим Ахметов © URA.Ru

Для получивших мандаты российского парламента экс-главы Увельского района Анатолия Литовченко и лидера «Соцгорода» Андрея Барышева минувший политический сезон также стал поворотным. Еще год назад оба, особенно Алексей Литовченко, и не помышляли о Госдуме.

Литовченко стал кандидатом от «Единой России» потому, что его соратники не рискнули брать на себя ответственность в столь сложной территории. Экс-глава Увельского района выиграл выборы в Коркинском округе вопреки мрачным прогнозам скептиков, не верившим в победу над лидером южноуральских эсеров Валерием Гартунгом. Барышев ранее осторожно приглядывался к Металлургическому округу. Но когда в этом округе заявился Бурматов, лидер «Соцгород» отказался от политических амбиций. А затем он был срочно призван на праймериз в Челябинском округе — где уже начал кампанию экс-губернатор Михаил Юревич и мало кто сомневался, что бывший глава региона получит мандат. Но Юревич лишился всех шансов на участие в выборах, и его карьера завершилась. Экс-губернатор возглавил список «политических неудачников» Южного Урала.

Валерий Гартунг — его из-за проигрыша Литовченко также считают не самым удачливым — попал в Госдуму по спискам, но не желает смириться ни с поражением, ни со СМИ, которые, по мнению парламентария, не симпатизировали ему. Попытка привлечь «URA.Ru» за организацию преступного сообщества стала одним из громких скандалов в медиасфере. Не стал успешным год и для экс-омбусдмена Алексея Севастьянова. Он проиграл выборы в Госдуму, но не этот факт следует считать неудачей. С Севастьянова пытаются взыскать деньги, потраченные им в региональном отделении партии «Родина».

1/5 Экс-губернатор Михаил Юревич не получил ни одного шанса на продолжение политической карьеры Фото: Вадим Ахметов © URA.Ru

Выборная кампания лишила должности главу Курчатовского района Максима Осипенко. Скандал с обнародованием записей закрытого совещания в администрации Челябинска, где обсуждалась подготовка к праймериз, обернулся тем, что Осипенко, а именно его подозревают в «сливе», ушел в отставку.

Бесславно прервалась карьера экс-мэра Копейска Вячеслава Истомина. Его, на тот момент действующего градоначальника, арестовали по обвинению в получении крупных взяток. Затем довольно быстро выпустили под домашний арест за сотрудничество со следствием. По информации «URA.Ru», Истомин признал не всю сумму, но во власть экс-мэру уже не вернуться. В самом же Копейске развернулась борьба за кресло мэра и закончилась победой офицера МЧС Валерия Устинова. Валерий Устинов проработал на посту главы только 10 дней и отрекся от власти. Эксперты полагают, что отныне путь в политику бывшему спасателю заказан.

Не принес удачи год и бывшему вице-губернатору Николаю Сандакову. В марте его выпустили из СИЗО под залог в 10 млн рублей по уголовным делам по обвинению в мошенничестве и взломе чужих электронных ящиков. Но уже через неделю задержали, предъявив коррупцию — взятку от директора ЧОП «Питон» Игоря Калугина. Позже Сандакова отпустили под домашний арест и до сих пор не изменили меру пресечения.

1/5 У новой телезвезды Ларисы Сладковой не получилось с политикой Фото: Вадим Ахметов © URA.Ru

2016 год внес в информповестку Южного Урала новое имя — Лариса Сладкова. Ее появление в эфире телеканала «СТС-Челябинск» в откровенных нарядах несколько эпатировало публику. Но у нее появились и поклонники. Сладкова хотела заняться политикой, ее выдвигали в Госдуму по спискам Партии пенсионеров. До участия в выборах дело не дошло.

Не получилось с политикой и у златоустовца Александра Морозова, некогда главаря самой опасной банды Урала. Его возвращение из колонии строгого режима, где он отсидел 19 лет, вызвало большой интерес. Морозов пытался завести своих людей на выборы, но кандидаты не смогли собрать подписи. Сейчас бывший руководитель ОПГ исчез из поля зрения СМИ и, по слухам, перебрался в Москву.

Бизнесмен Александр Аристов попадал в информповестку по трем громким поводам. Запустил производство шампанского со своим именем. Затем попал в резонансное ДТП, виновнику аварии Владиславу Кантемирову все-таки придется платить ущерб. А еще Аристов закрыл интернет-телеканал ural1. Вместе с тем особого ущерба этот год влиятельному олигарху не принес, даже несмотря на то, что история с ДТП стала одним из самых громких скандалов года. К числу громких скандалов можно отнести и разборки представителей МГЕР с владельцами челябинских парковок.

Самым важным визитом года стал приезд президента РФ Владимира Путина. Глава государства провел в Челябинской области чуть больше шести часов, но за это время успел провести и заседание Совета безопасности, и встретиться с сотрудниками «Этерно» на ЧТПЗ, и обсудить с губернатором Борисом Дубровским важные вопросы.

Для Бориса Дубровского основной проблемной темой года оказался «Гринфлайт». Решение вопроса для 4,5 тыс. дольщиков — это задача и на 2017 год. Как и подготовка к саммитам ШОС и БРИКС. Мэру Челябинска Евгению Тефтелеву предстоит разобраться с новой маршрутной сетью и муниципальным транспортом, ставшим банкротом.

1/3 Владимир Путина на ЧТПЗ Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области © URA.Ru

Из историй, не имеющих отношения к политике, следует отнести расстрел пяти человек в селе Миасском Красноармейского района. Трагедия получила широкий общественный резонанс. Вновь заговорили о праве граждан на оборону своего дома. Александра Григорьева, защищавшего себя и свою семью от незваных гостей, освободили, к всеобщему одобрению, от уголовной ответственности. Но дело вернули на доследование, и точку в трагедии ставить рано.

Самым красивым и успешным мероприятием года стал чемпионат России по фигурному катанию. Его не смог испортить даже медиаскандал с детскими игрушками, оказавшимися, по недосмотру работников управления культуры администрации Челябинска, на помойке.

«Я глянул на календарь, а там осталось восемь листочков. Вот только мы открывали шампанское за 2016 год, уже настал 2017 год! — удивлялся на итоговой пресс-конференции, посвященной итогам уходящего года губернатор Борис Дубровский. — Где время, где оно? Не будем его терять!».

Челябинское бюро «URA.Ru» желает своим читателям успехов в новом году, удачи, и чтобы никто не терял напрасно столь драгоценное время.