Губернатор назначил свердловским мэрам нового куратора

22:56 26 декабря 2016 0

Наталья Соколова обещает ужиться с Антоном Третьяковым Фото: Владимир Жабриков © URA.Ru

Администрация губернатора Свердловской области перезагружает отношения с мэрами. В начале 2017 года ей будет переподчинен департамент по местному самоуправлению под руководством Натальи Соколовой. До последнего времени это подразделение входило в состав правительства и курировалось вице-губернатором по Александром Высокинским. В разное время оно рассматривало совместно с муниципальными вопросами проблемы межнациональных отношений и стратегии развития городов и районов, но довольно быстро освобождалось от дополнительной нагрузки.

По данным источников «URA.Ru», именно Высокинский в наибольшей мере пострадает от проведения реформы. Он курирует проект по созданию агломерации «Большой Екатеринбург» и отвечает за стратегическое развитие свердловских муниципалитетов. Теперь в руках вице-губернатора остаются только полномочия по разработке важнейших для местных властей программ. Возможности для непосредственного взаимодействия с органами местного самоуправления он теряет. «Высокинский окончательно превратился в „английскую королеву“, который будет в состоянии лишь морально поддерживать мэров», — говорит «URA.Ru» руководитель одного из муниципальных образований.

Нововведения ставят под вопрос дальнейшую судьбу главы департамента внутренней политики администрации губернатора Антона Третьякова. По действующему положению, это подразделение контролирует ход избирательных кампаний на местах, не вмешиваясь в текущую деятельность городских и районных администраций. «Положение о нашем департаменте не меняется. Поэтому, все остается на своих местах. Мы будем и дальше заниматься своим делом — вести мониторинг муниципальных выборов. Наталья Соколова будет заниматься тем же, чем занималась в правительстве — осуществлять текущее взаимодействие с местными властями», — заявил «URA.Ru» Третьяков.

Антон Третьяков уверяет, что проблем во взаимоотношениях с коллегой у него не будет Фото: Александр Мамаев © URA.Ru

Однако мэры сомневаются, что работа с ними будет строиться именно таким образом. Глава одного из городов отметил, что на прошедших в 2016 году выборах департамент Натальи Соколовой собирал справки и отчеты о ходе кампании наравне с департаментом Антона Третьякова: «В ходе каждой кампании за нами надзирает сразу по несколько структур. В последний раз мы готовили бумаги сразу в два места. Будет гораздо логичнее, если все муниципальные вопросы, включая предвыборные, будут сконцентрированы в одном месте — у Соколовой. Иначе у семи нянек дитя все-таки без глаза останется».

Более склонны к работе с Натальей Соколовой и другие мэры. В частности, лишь положительными словами отзывается о ней глава Кировограда Александр Оськин: «Мы постоянно работаем с Соколовой. Ее переход в администрацию будет означать преемственность ранее принятых решений. Это мудрое решение и хорошая новость для мэрского корпуса». По признанию Оськина, с Антоном Третьяковым он общался за всю историю своей работы лишь 2-3 раза.

Лишь положительные отзывы дали о Соколовой ее коллеги из правительства: «Она грамотный специалист. Объездила все муниципальные образования, знает в каждом из них политическую составляющую. Это не конфликтный человек».

Виктор Тестов ни разу не общался ни с Третьяковым, ни с Соколовой Фото: Владимир Жабриков © URA.Ru

Схожее мнение у главы Березовского Евгения Писцова: «Наталья Викторовна [Соколова] — очень хороший специалист, добросовестно относящийся к своим обязанностям. Она владеет ситуацией на местах». А вот в Екатеринбурге не знают ни одного из двух кураторов местного самоуправления. «Нам не приходилось работать ни с Соколовой, ни с Третьяковым. Да нам кураторы и ни к чему. Мы муниципалитет самодостаточный. Для нас главная помощь состоит в том, чтобы нам не мешали. Со всем остальным мы и сами справимся», — признается вице-спикер Екатеринбургской городской думы Виктор Тестов.

Высокопоставленный областной чиновник назвал вопрос о полномочиях департамента Антона Третьякова не до конца решенным: «Третьяков — профессиональный чиновник. Он умеет готовить объемистые справки и отчеты, но не предлагать и принимать ответственные решения. А нам как раз необходимо максимально уходить от бумажной работы в пользу конкретных дел».

О приоритете реальных дел говорит и директора департамента информационной политики Александр Иванов: «Сегодня муниципалитеты — это одна из основных опор губернатора. На них ложится реализация практически всех областных программ, их успех. Так что выделение отдельного департамента, который будет заниматься исключительно местным самоуправлением, соответствует задачам, которые поставил губернатор по развитию территорий. Это логичный шаг. Свидетельствующий о важности данного направления работы».

Сама Наталья Соколова просит не спешить с выводами. В интервью «URA.Ru» она пояснила, что работа по распределению полномочий еще не завершена: «Положения о нашем департаменте еще нет. Наш функционал с задачами пока еще не сформулирован. Сейчас все в стадии подготовки». Соколова уверена, что ее коллега Антон Третьяков в любом случае продолжит работу с муниципальным сообществом: «В любом случае мы делаем общее дело. А там уж как у нас будут распределены полномочия, это дело больше техническое».