Магнитогорец получил важный пост в Челябинске

17:19 26 декабря 2016 17

Малофеев (в центре) сменил Алексея Лошкина (слева) в должности руководителя РИК Фото: Вадим Ахметов © URA.Ru

Первое заседание президиума регионального политсовета «Единой России» нового созыва прошло в понедельник, 26 декабря. На нем по традиции раздавались «портфели». Самым важным из них считается пост руководителя регионального исполкома (РИК). На эту должность теперь уже официально избран глава горисполкома партии в Магнитогорске, выходец с ММК Алексей Малофеев.

«Согласно положению, мы назначили Малофеева исполняющим обязанности сроком на 3 месяца. Если к его работе не будет вопросов, то уже трудоустроим на постоянной основе», — пояснил «URA.Ru» процедуру лидер регионального отделения «ЕР» Владимир Мякуш.

Новый руководитель РИК фактически уже третью неделю принимает дела и входит в повестку. Как он рассказал корреспонденту «URA.Ru», по крайней мере на первых порах кадровых решений в исполкоме ждать не стоит. «Рубить с плеча не будем. Коллектив подобрался боевой, проверенный выборами и временем», — отметил Малофеев.

Рыжкова — одна из тех, кто верит, что Панов (справа) исправился Фото: Вадим Ахметов © URA.Ru

В новом составе президиума политсовета три новичка. Численный состав увеличился с 16 до 17 человек. На отчетно-выборной конференции прошла ротация, в результате которой выбыли мэр Челябинска Евгений Тефтелев и совладелец ЧТПЗ, депутат Заксобрания области Александр Федоров. Новичками стали глава Тракторозаводского района Челябинска Галина Гаврилова, спикер совета депутатов Розы Татьяна Яковлева и директор челябинской гимназии №96 Жанна Рыжкова. Все три дамы имеют как положительные качества, так и отрицательный бэкграунд. Например, у Гавриловой нет полного взаимопонимания с депутатским корпусом, Яковлева проиграла выборы главы кандидату-справедливороссу, а Рыжкова и вовсе отличилась — заступалась за теперь уже бывшего руководителя Металлургического отделения партии Юрия Панова, отсидевшего в начале «нулевых» в колонии главаря банды «Казаки» и сменившего после этого фамилию.

Сохранили свои места в президиуме Владимир Мякуш (по статусу), депутаты ЗСО Юрий Карликанов, Анатолий Брагин, Марина Поддубная, Константин Захаров, Семен Мительман, Александр Журавлев, Александр Мотовилов и Владимир Горнов, а также спикер гордумы Челябинска Станислав Мошаров, его первый зам Сергей Овчинников, депутат гордумы Александр Галкин, спикер горсобрания Магнитогорска Александр Морозов и мэр Кыштыма Людмила Шеболаева.

Как и в прошлом созыве, в новом президиуме политсовета у Мякуша будет девять замов Фото: Вадим Ахметов © URA.Ru

Сразу девять членов президиума стали заместителями председателя. Шестеро из них — руководители межмуниципальных координационных советов (МКС): Юрий Карликанов, Анатолий Брагин, Марина Поддубная, Константин Захаров, Семен Мительман и Александр Журавлев. Александр Мотовилов станет курировать проектную работу. На Александре Морозове будет оргработа. А Владимир Горнов отвечает за депутатские центры.

Кроме того, президиум политсовета утвердил руководителей 49 местных исполкомов. «Мы запустили новые проекты. Так, в рамках проекта „Наш двор“ Челябинск получит 700 млн рублей, на благоустройство территорий области по инициативе партии выделено 813 млн из федерального бюджета. Проекты касаются театров, домов культуры, парков. На них сосредоточим основные усилия», — добавил Владимир Мякуш.

В завершении председатель контрольной комиссии Анна Алдонина «обрадовала» единороссов тем, что в течение следующего года запланировано 27 комплексных проверок местных отделений. Президиум утвердил план проверок.