Кремль оставил Басаргина без праздников

19:29 26 декабря 2016 0

Виктор Басаргин (справа) надеется на поддержку обитателей столичных кабинетов Фото: Владимир Жабриков © URA.Ru

Губернатор Пермского края Виктор Басаргин вместо спокойной подготовки к празднованию Нового года направился в Москву с целью решить свою дальнейшую судьбу во главе Прикамья. При этом он, первое лицо региона, не закрыл вопрос увольнения влиятельного премьера правительства, Геннадия Тушнолобова. Теперь возвращение губернатора в Пермь грозит стартом полноценной предвыборной кампании Басаргина и масштабной войной с политической элитой.

Геннадий Тушнолобов мог бы нанести сокрушительный удар по перспективам «варягов» в Прикамье Фото: Алексей Глазырин © URA.Ru

Администрация губернатора в прошлый четверг, 22 декабря, объявила, что правительство Пермского края уйдет в отставку — в рамках реформы управления регионом кабинет министров возглавит сам губернатор. Все руководители подразделений продолжат работать в статусе исполняющих обязанности, но председатель правительства Геннадий Тушнолобов будет уволен — его должность решили упразднить. Ситуация вызвала скандал, поскольку сам Тушнолобов заявил, что в отставку уходить не планирует — все будут работать в прежних статусах. Выяснилось, что и документы для роспуска кабмина еще не готовы.

Пермскую элиту «добило» известие о том, что Виктор Басаргин срочно вылетел в Москву решать вопрос своего участия в выборах губернатора в 2017 году. «Как сообщают наши собственные корреспонденты, перед отлетом в узком кругу соратников он заявил, что летит за указом президента РФ о своей отставке и назначении и. о. губернатора. По словам самого Басаргина, он получит этот указ любой ценой. Если эта информация подтвердится, то можно утверждать, что в Пермском крае стартует выборная кампания», — написал на своей странице в Facebook председатель регионального Союза журналистов Игорь Лобанов.

На следующий день, в пятницу, 23 декабря, Виктор Басаргин действительно был замечен в Москве. Есть версия, что он встретился с кем-то из нового руководства администрации президента. Однако не идет речь о поддержке кандидатуры Басаргина на губернаторских выборах.

Источник «URA.Ru» в федеральных органах власти рассказал, что в действительности пермскому губернатору так и не удалось попасть на прием к первому заместителю руководителя администрации президента Сергею Кириенко — глава региона довольствовался лишь телефонным разговором с одним из кураторов внутренней политики государства.

«Из третьих уст известно, что беседа получилась ни позитивной, ни негативной. Во-первых, возник вопрос, почему глава региона проводит праздничные предновогодние приемы в день похорон убитого российского посла. Второе — почему председателя правительства увольняют „силой“, не сумев решить вопрос мирно, а нужные документы при этом не готовы. Ну, а в-третьих: с какой стати губернатор фактически начал свою избирательную кампанию, не получив одобрения Владимира Путина?» — говорит информатор.

Собеседник добавил: главе Прикамья намекнули, что какие-то выводы в отношении него уже сделаны, но пока у руководства страны нет времени на решение политических проблем Пермского края — придется подождать еще какое-то время. При этом есть информация, что Виктор Басаргин активно ищет себе покровителей в том числе и в ближайшем окружении президента — ситуация должна озадачить пермских промышленников, особенно тех, что работают в сферах добычи полезных ископаемых и энергетики, ведь Прикамье может быть интересно ряду крупных корпораций.

В то же время пермская элита продолжает горячее обсуждение заявленной отставки премьера кабмина Геннадия Тушнолобова. Вопрос увольнения второго лица региона остается нерешенным, ведь сам чиновник ранее заявил об отказе покидать должность.

«Сейчас идет интересная игра: с одной стороны, Тушнолобова уговаривают уйти по-хорошему, чтобы не втягивать Прикамье в острейший управленческий кризис. Но, с другой стороны, администрация губернатора вовсю ищет любую юридическую возможность законно уволить премьера. В итоге всерьез рассматривается даже вариант отставки Тушнолобова с компрометирующей формулировкой „в связи с утратой доверия“», — сообщил осведомленный источник. По другой версии, между главой кабмина и губернатором все же возникло взаимопонимание, поэтому отставка пройдет спокойно — политику обещают назначение на хорошую должность в ближайшем будущем.

Сам Геннадий Тушнолобов считает, что конфликт вокруг реформы правительства придуман недоброжелателями: «Сплетнями я не занимаюсь. У нас с губернатором очень хорошие отношения — мы каждый день разговариваем, он сейчас в командировке. Никакого конфликта нет, а есть чье-то желание нас поссорить, что мы оба понимаем. Ну, а если глава региона принял решение реформировать структуру правительства, значит, это произойдет. Но говорить о моем увольнении „в связи с утратой доверия“ нет никаких оснований — разве у меня недвижимость за границей есть?»

Константин Окунев считает: пермской элите губернатора-«варяга» уже не напугать Фото: Алексей Глазырин © URA.Ru

Лидер общественного движения «Выбор» Константин Окунев считает, что ближайшее окружение Виктора Басаргина уже не боится гнева пермской элиты: «В случае увольнения, условно говоря, „по беспределу“ всем станет понятно, что все коррупционные дела чиновников, все недоработки решили свалить на одного человека. Пермская элита однозначно воспримет это крайне негативно. Но окружение Басаргина никогда и не делало ставку на местную элиту. Если рассуждать цинично, последние действия „команды“ губернатора оправданы, ведь глава региона идет ва-банк. Теперь расчет на то, что Кремль „проглотит“ ситуацию и даст полный карт-бланш Басаргину».

В кулуарах возникший скандал вокруг увольнения премьера сторонники властей региона пробуют списать на подчиненных Виктора Басаргина, которые «поторопились» с распространением информации о будущей отставке правительства.

Политтехнолог, руководитель агентства «Агитпроп» Александр Пахолков, не скрывая иронии, советует команде губернатора активизировать работу, несмотря на приближающиеся праздники: «Чтобы не было недопонимания и сомнений, надо вызывать глав территорий — пусть каждый из них публично заявит, что Владимиру Путину нужно благословить Басаргина на участие в выборах. Можно и каждого из депутатов Заксобрания пригласить — пусть каждый из них скажет, что Тушнолобов должен уйти в отставку. Пока не поздно, необходимо что-то делать, использовать все ресурсы. Ну, а вообще наблюдается интересная картина — всякий раз виноват не глава региона, а кто-то другой, кто-то все время „подставляет“ Басаргина. Так, может быть, все-таки с самим губернатором что-то не так?»