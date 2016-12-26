19:07 26 декабря 2016 0

Губернатор ХМАО Наталья Комарова и ее первый заместитель Алексей Шипилов Фото: Эльдар Булатов © URA.Ru

Губернатор ХМАО-Югры Наталья Комарова провела стратегические рокировки. В день ежегодного послания главы региона «Белый дом» заявил о назначении правительственного идеолога Алексея Шипилова на пост первого заместителя губернатора. Тогда же перестала быть вакантной и должность куратора социального блока, пустовавшая после отставки Алексея Путина. Серия назначений оказалась неожиданной для местного политбомонда и оставила не у дел многочисленных лоббистов, заинтересованных в контроле над финансовыми потоками из окружного бюджета.

В окружении Комаровой пытаются повторить подвиги экс-идеолога Ильи Петрова Фото: URA.Ru

Повышение Алексея Шипилова воссоздало в югорском «Белом доме» политическую ситуацию шестилетней давности. Тогда должности первых заместителей Натальи Комаровой получили Александр Ким и Илья Петров, разделив между собой экономический и политический правительственные блоки. Господин Петров за годы работы провел в регионе бархатную революцию, полностью сменив на местах руководителей, пришедших к власти в эпоху экс-губернатора Александра Филипенко. Опыт отчасти легендарного идеолога Комаровой сейчас пытается повторить Алексей Шипилов, который также провел осенью 2016 года чистки в парламенте и ряде муниципалитетов.

В окружении господина Шипилова утверждают, что Наталья Комарова своим решением выдала подчиненному карт-бланш. Он получил прямые инструменты воздействия на отраслевые органы. В первую очередь это необходимо для организации предстоящих выборов президента России, во-вторых, для выстраивания в регионе новой системы управления.

По версии самого Алексея Шипилова, его появление на месте первого зама поможет Наталье Комаровой выстроить вертикаль управления, ориентированную на решение государственных задач. «Управлять ресурсами региона нужно, исходя из общестратегических задач, а не одного лишь видения отраслевого органа или сиюминутных интересов отдельных лиц и групп влияния», — заявил господин Шипилов в разговоре с «URA.Ru».

Собеседник агентства в Думе ХМАО считает, что карьерный рост идеолога вызван дефицитом управленцев в регионе, а также отсутствием кадров, лояльных конкретно к Наталье Комаровой. «За годы правления по принципу „меняй людей, как перчатки“ мы пришли к логичному финалу. Руководить у нас никто не умеет, поэтому выбирать особо не приходится», — высказывает свое мнение собеседник.

Место заместителя губернатора по социальной политике получил главврач окружной клинической больницы Ханты-Мансийска Всеволод Кольцов. Переговоры велись в обстановке секретности на фоне трагедии, произошедшей со сборной Нефтеюганска по спортивной акробатике, погибшей в ДТП с автобусом в начале декабря. Кадровое решение стало неожиданностью для представителей регионального истеблишмента и наблюдателей. Ранее власти ХМАО объявили о разделении функционала замгубернатора по социалке, и распределении их между двумя новыми чиновниками в правительстве.

Господин Кольцов пошел на повышение при выгодном для себя информационном фоне. Медики окружной клиники смогли спасти от смерти более десятка детей, пострадавших в автокатастрофе. Наталья Комарова в ходе своего обращения к югорчанам назвала произошедшее «медицинским чудом».

Скворцова примирила двух женщин во власти из Ханты-Мансийска Фото: Вячеслав Егоров © URA.Ru

Согласно инсайдерской информации, рост господина Кольцова стал возможен благодаря недавнему аппаратному усилению одного из самых популярных в социальной среде политиков — Натальи Западновой. Депутат региональной Думы, будучи человеком эпохи Филипенко, долгое время находился в опале у новой власти. Критическая ситуация сложилась перед выборами — конфликт с губернатором угрожал потерей мандата в парламенте. По неофициальным данным, госпожа Западнова, воспользовавшись давним знакомством, поехала в Москву за поддержкой к министру здравоохранения Веронике Скворцовой. Представительница федерального кабмина примирила двух женщин-политиков.

У Натальи Комаровой и Натальи Западновой оказалось много общего. Губернатор продвинул бывшего оппонента сначала на пост главы фракции в Думе, а затем — на должность первого заместителя секретаря регионального отделения «Единой России» Бориса Хохрякова. Госпожа Западнова, в свою очередь, как утверждают инсайдеры, рекомендовала рассмотреть на место Алексея Путина кандидатуру Всеволода Кольцова.

История с разделением функционала куратора кадровой политики при этом могла была запущена специально с целью отвлечь внимание от реальных переговоров по назначению господина Кольцова и привести на должность лояльного человека. Социальная сфера Югры — финансово емкое направление, вокруг которого традиционно вьются лоббисты от многочисленных финансово-промышленных групп, заинтересованных в контроле денежных потоков. По одной из версий, инициатором политической хитрости выступил Алексей Шипилов.

Не исключено, что в последующем у Всеволода Кольцова все-таки отзовут часть полномочий. Причина этому — полное отсутствие опыта работы в таких сферах, как образование и спорт. Вопрос находится в стадии обсуждения. Решения на сегодняшний день нет.

Выяснить точку зрения самого господина Кольцова на момент публикации материала не удалось. Новый куратор социальной политики ХМАО в понедельник не ответил на звонки корреспондента «URA.Ru».