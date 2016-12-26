На Ямале «Единую Россию» сделали «народной»

19:31 26 декабря 2016 0

"Единую Россию" на Ямале по-прежнему возглавляет первый замгубернатора Алексей Ситников, но теперь партия стала "ближе" к простым людям Фото: Вячеслав Егоров © URA.Ru

Ямальские единороссы переизбрали руководящие органы партии. На мероприятии присутствовал новый заместитель межрегионального координационного совета Алексей Балыбердин.

Среди заметных решений — расширение президиума политсовета. Ранее он состоял из 10 членов, теперь в него входят 13 человек. Вышли из президиума два заместителя губернатора Ямала — Татьяна Бучкова и Наталья Фиголь. А также руководство покинул член генсовета «ЕР», новый тюменский депутат Николай Яшкин.

Теперь состав президиума политсовета таков: депутаты Заксобрания Ямала Марат Абдрахманов, Дмитрий Жаромских, вице-спикер Виктор Казарин, вице-спикер Сергей Харючи, спикер Сергей Ямкин. Правительство Ямала представляют губернатор Дмитрий Кобылкин, вице-губернатор Ирина Соколова и первый заместитель главы региона Алексей Ситников. Остался в составе структуры руководитель исполкома, тюменский депутат Александр Ширыкалов. Три депутата гордумы Салехарда зашли в обновленный орган — это Эдуард Панасюк, Анжелика Вовченко, глава города Владимир Мартынюк. И, наконец, новичком стал глава Счетной палаты округа Владимир Свидлов.

Ушедший и новый члены президиума регионального политсовета «Единой России» на Ямале. Николай Яшкин уступил место представителям «от народа». А Дмитрий Жаромских хорошо показал себя во время реализации партийных проектов фото — официальный сайт «ЕР» В ЯНАО

Как заявил один из известных единороссов в разговоре с «URA.Ru», ямальские партийцы приняли решение, исходя из федерального тренда — партию стараются приблизить к простым людям. Официально это звучит как «включение в президиум представителей разных сред». Именно такой логикой объясняется новый пост библиотекаря Анжелики Вовченко, заместителя главврача Владимира Мартынюка и сотрудника окружного телеканала Эдуарда Панасюка. Они названы главой исполкома Александром Ширыкаловым лидерами общественного мнения. И именно поэтому структура избавилась от чиновников — двух заместителей губернатора.

А вот выход нового тюменского парламентария Николая Яшкина из президиума можно трактовать по-другому. «Это объясняется ротацией кадров. Нужно обновлять состав», — говорит заместитель секретаря отделения партии Виктор Казарин. При этом партийцы уверены: Яшкин должен уступить даже несмотря на то, что он является членом генсовета.

«Обязательная связь члена генсовета и члена президиума отсутствует», — заявил г-н Ширыкалов. Получить комментарии самого Николая Яшкина не удалось.

Партийный пост (он теперь один из замов секретаря) бывшего советника Дмитрия Кобылкина, а ныне депутата Заксобрания Дмитрия Жаромских объясняют его активностью в реализации партийных проектов. Отметим, г-н Жаромских является безусловным членом команды губернатора и занимается вместе с главой региона инфраструктурными объектами.

Одна из особенностей руководящего органа — отсутствие представителей муниципалитетов. Все члены президиума — сотрудники окружных и салехардских структур. Как пояснил Виктор Казарин, в регионе есть проблемы с транспортной доступностью и не всегда представители территорий могут оперативно приехать на партийные мероприятия.

Ранее один из единороссов в беседе с агентством также отметил, что в руководящих органах партии нет представителей бизнес-сообщества. «Действительно, у нас есть установка на развитие малого и среднего бизнеса, но активных партийцев среди бизнесменов нет. Поэтому в политсовете преобладают общественники. Но мы сможем работать с бизнес-сообществом через комитеты Заксобрания», — сказал вице-спикер Виктор Казарин.

Региональный политолог Евгений Забродин отмечает, что произведенная ротация — это повышение статуса для новых членов — преимущественно для депутатов гордумы Салехарда. «Введение новых членов — это нормальное явление. Это ответ на запрос об обновлении партии», — заключил эксперт. При этом он полагает, что навряд ли генеральная линия изменится.

Собеседник в партии более скептичен: «Президиум — это внешний, номинальный орган. Все решает исполком. Если бы эти должности действительно были бы кому-то интересны, то за них бы шла борьба. Но на самом деле никакой политической конкуренции в этой структуре нет», — заключает собеседник.