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Главные новости Курганской области
11:23  29 декабря 2016 0

От торжества до потопа. Курганские ФОТОитоги-2016

Самые яркие воспоминания уходящего года в картинках
URA.Ru
© Служба новостей «URA.Ru»
7 агропромышленная выставка Курган, холманских игорь
Агропромышленную выставку в Кургане посетили самые серьезные гости во главе с уральским полпредом Игорем ХолманскихФото: Игорь Меркулов © URA.Ru
новость из сюжета:
Новый год 2017
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Праздники и будни попали в объектив курганского фотокорреспондента «URA.Ru». Ему пришлось плавать на лодке по разлившемуся Тоболу, ловить удачные кадры на светских мероприятиях и раздражать политиков бесчисленными фотоснимками. Самые яркие и удачные кадры помогут вам вспомнить все, что случилось в уходящем году.

Православная выставкаКурган, монах с деньгами
Главное событие января — православная выставка. На ней можно приобрести не только товары, связанные с церковным обиходом, но и продукты питания, одежду и даже кагор
Фото: Игорь Меркулов © URA.Ru
День рождение области. МатвиенкоКурган, кадеты, ветераны
Ветераны и кадеты. На торжестве, посвященном дню рождения Курганской области в областной филармонии
Фото: Игорь Меркулов © URA.Ru
Урок мужества гимназия 27Курган, лужа, спортивный городок
«Полоса препятствий». Талые воды затопили двор 27 гимназии
Фото: Игорь Меркулов © URA.Ru
Человек трудаКурган, комарова наталья
«Дефиле». Чествовать людей труда в Курган приехали губернаторы со всего УрФО, Наталья Комарова — во главе делегации ХМАО
Фото: Игорь Меркулов © URA.Ru
Мемориальная доскаКурган, мемориальная доска
Баннер, который повесили на стене у одного из магазинов джинсовой одежды в Кургане, заслонил мемориальную доску. Это стало причиной скандала накануне 9 Мая
Фото: Игорь Меркулов © URA.Ru
МЧС спасательная операцияКурган, паводок2016, спасение животных
Во время паводка в Кургане пришлось спасать не только людей
Фото: Игорь Меркулов © URA.Ru
1 маяКурган, памятник ленину, флаги, 1мая, кпрф, митинг
Коммунисты на митинге, посвященном Дню Весны и Труда
Фото: Игорь Меркулов © URA.Ru
Городской садКурган, городской сад, коляски с детьми
«Каждому свое». Городской сад — любимое место для прогулок горожан
Фото: Игорь Меркулов © URA.Ru
Митинг детские садыКурган, детский сад, дети пикет
Митинг из-за задержки строительства детсадов
Фото: Игорь Меркулов © URA.Ru
Пресс-тур раскопки КГККурган, трубы, рабочие
Летом в Кургане была проведена масштабная ремонтная кампания по обновлению теплотрассы
Фото: Игорь Меркулов © URA.Ru
95 лет РНЦ ВТО ИлизароваКурган, травма, рнц вто илизарова, больные дети, перелом
Пациенты центра им. Илизарова. В июле знаменитый курганский научный центр отметил свой 95-й юбилей
Фото: Игорь Меркулов © URA.Ru
Конференция КПРФКурган, кислицын василий
Региональное отделение КПРФ во главе с Василием Кислицыным готовится к выборам в Госдуму
Фото: Игорь Меркулов © URA.Ru
День десантника Курган, день десантника, вдв
День ВДВ для многих ветеранов — повод вспомнить погибших друзей…
Фото: Игорь Меркулов © URA.Ru
День десантника Курган, день десантника, вдв
… и от души повеселиться
Фото: Игорь Меркулов © URA.Ru
День городаКурган, День города, урна для мусора
Обратная сторона праздника. День города Кургана
Фото: Игорь Меркулов © URA.Ru
Передача бюллетеней из печатиКурган, брак
Гашение бюллетеней в областной типографии «Зауралье» под строгим взором журналистов и членов избиркома
Фото: Игорь Меркулов © URA.Ru
Реконструкция стадиона ЦентральныйКурган, овощи, уличная торговля, школьная ярмарка
«В школе пригодится»
Фото: Игорь Меркулов © URA.Ru
Учения МЧС на ТЭЦКурган, тушение пожара
Экстренные службы провели масштабные учения на Курганской ТЭЦ
Фото: Игорь Меркулов © URA.Ru
Конференция городского отделения Единой России.Курган, руденко сергей
Глава столицы Зауралья Сергей Руденко на отчетно-выборной конференции в курганском отделении «Единой России»
Фото: Игорь Меркулов © URA.Ru
1 маяКурган, кокорин алексей, руденко сергей, фролов дмитрий
Три столпа. Губернатор Алексей Кокорин (в центре), спикер областной думы Дмитрий Фролов (слева) и глава Кургана Сергей Руденко
Фото: Игорь Меркулов © URA.Ru

Наш фотограф:

Игорь Меркулов
Фото: из личного архива

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