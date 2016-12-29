От торжества до потопа. Курганские ФОТОитоги-2016

11:23 29 декабря 2016 0

Агропромышленную выставку в Кургане посетили самые серьезные гости во главе с уральским полпредом Игорем Холманских Фото: Игорь Меркулов © URA.Ru

Праздники и будни попали в объектив курганского фотокорреспондента «URA.Ru». Ему пришлось плавать на лодке по разлившемуся Тоболу, ловить удачные кадры на светских мероприятиях и раздражать политиков бесчисленными фотоснимками. Самые яркие и удачные кадры помогут вам вспомнить все, что случилось в уходящем году.

Главное событие января — православная выставка. На ней можно приобрести не только товары, связанные с церковным обиходом, но и продукты питания, одежду и даже кагор Фото: Игорь Меркулов © URA.Ru

Ветераны и кадеты. На торжестве, посвященном дню рождения Курганской области в областной филармонии Фото: Игорь Меркулов © URA.Ru

«Полоса препятствий». Талые воды затопили двор 27 гимназии Фото: Игорь Меркулов © URA.Ru

«Дефиле». Чествовать людей труда в Курган приехали губернаторы со всего УрФО, Наталья Комарова — во главе делегации ХМАО Фото: Игорь Меркулов © URA.Ru

Баннер, который повесили на стене у одного из магазинов джинсовой одежды в Кургане, заслонил мемориальную доску. Это стало причиной скандала накануне 9 Мая Фото: Игорь Меркулов © URA.Ru

Во время паводка в Кургане пришлось спасать не только людей Фото: Игорь Меркулов © URA.Ru

Коммунисты на митинге, посвященном Дню Весны и Труда Фото: Игорь Меркулов © URA.Ru

«Каждому свое». Городской сад — любимое место для прогулок горожан Фото: Игорь Меркулов © URA.Ru

Митинг из-за задержки строительства детсадов Фото: Игорь Меркулов © URA.Ru

Летом в Кургане была проведена масштабная ремонтная кампания по обновлению теплотрассы Фото: Игорь Меркулов © URA.Ru

Пациенты центра им. Илизарова. В июле знаменитый курганский научный центр отметил свой 95-й юбилей Фото: Игорь Меркулов © URA.Ru

Региональное отделение КПРФ во главе с Василием Кислицыным готовится к выборам в Госдуму Фото: Игорь Меркулов © URA.Ru

День ВДВ для многих ветеранов — повод вспомнить погибших друзей… Фото: Игорь Меркулов © URA.Ru

… и от души повеселиться Фото: Игорь Меркулов © URA.Ru

Обратная сторона праздника. День города Кургана Фото: Игорь Меркулов © URA.Ru

Гашение бюллетеней в областной типографии «Зауралье» под строгим взором журналистов и членов избиркома Фото: Игорь Меркулов © URA.Ru

«В школе пригодится» Фото: Игорь Меркулов © URA.Ru

Экстренные службы провели масштабные учения на Курганской ТЭЦ Фото: Игорь Меркулов © URA.Ru

Глава столицы Зауралья Сергей Руденко на отчетно-выборной конференции в курганском отделении «Единой России» Фото: Игорь Меркулов © URA.Ru

Три столпа. Губернатор Алексей Кокорин (в центре), спикер областной думы Дмитрий Фролов (слева) и глава Кургана Сергей Руденко Фото: Игорь Меркулов © URA.Ru

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