От торжества до потопа. Курганские ФОТОитоги-2016

Агропромышленную выставку в Кургане посетили самые серьезные гости во главе с уральским полпредом Игорем ХолманскихФото: Игорь Меркулов © URA.Ru
Праздники и будни попали в объектив курганского фотокорреспондента «URA.Ru». Ему пришлось плавать на лодке по разлившемуся Тоболу, ловить удачные кадры на светских мероприятиях и раздражать политиков бесчисленными фотоснимками. Самые яркие и удачные кадры помогут вам вспомнить все, что случилось в уходящем году.
Главное событие января — православная выставка. На ней можно приобрести не только товары, связанные с церковным обиходом, но и продукты питания, одежду и даже кагор
Фото: Игорь Меркулов © URA.Ru
Ветераны и кадеты. На торжестве, посвященном дню рождения Курганской области в областной филармонии
Фото: Игорь Меркулов © URA.Ru
«Полоса препятствий». Талые воды затопили двор 27 гимназии
Фото: Игорь Меркулов © URA.Ru
«Дефиле». Чествовать людей труда в Курган приехали губернаторы со всего УрФО, Наталья Комарова — во главе делегации ХМАО
Фото: Игорь Меркулов © URA.Ru
Баннер, который повесили на стене у одного из магазинов джинсовой одежды в Кургане, заслонил мемориальную доску. Это стало причиной скандала накануне 9 Мая
Фото: Игорь Меркулов © URA.Ru
Во время паводка в Кургане пришлось спасать не только людей
Фото: Игорь Меркулов © URA.Ru
Коммунисты на митинге, посвященном Дню Весны и Труда
Фото: Игорь Меркулов © URA.Ru
«Каждому свое». Городской сад — любимое место для прогулок горожан
Фото: Игорь Меркулов © URA.Ru
Митинг из-за задержки строительства детсадов
Фото: Игорь Меркулов © URA.Ru
Летом в Кургане была проведена масштабная ремонтная кампания по обновлению теплотрассы
Фото: Игорь Меркулов © URA.Ru
Пациенты центра им. Илизарова. В июле знаменитый курганский научный центр отметил свой 95-й юбилей
Фото: Игорь Меркулов © URA.Ru
Региональное отделение КПРФ во главе с Василием Кислицыным готовится к выборам в Госдуму
Фото: Игорь Меркулов © URA.Ru
День ВДВ для многих ветеранов — повод вспомнить погибших друзей…
Фото: Игорь Меркулов © URA.Ru
… и от души повеселиться
Фото: Игорь Меркулов © URA.Ru
Обратная сторона праздника. День города Кургана
Фото: Игорь Меркулов © URA.Ru
Гашение бюллетеней в областной типографии «Зауралье» под строгим взором журналистов и членов избиркома
Фото: Игорь Меркулов © URA.Ru
«В школе пригодится»
Фото: Игорь Меркулов © URA.Ru
Экстренные службы провели масштабные учения на Курганской ТЭЦ
Фото: Игорь Меркулов © URA.Ru
Глава столицы Зауралья Сергей Руденко на отчетно-выборной конференции в курганском отделении «Единой России»
Фото: Игорь Меркулов © URA.Ru
Три столпа. Губернатор Алексей Кокорин (в центре), спикер областной думы Дмитрий Фролов (слева) и глава Кургана Сергей Руденко
Фото: Игорь Меркулов © URA.Ru
Наш фотограф:
Игорь Меркулов
Фото: из личного архива