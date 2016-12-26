Opera Tower уходит с молотка. «АСК» уже попрощался с проектом

20:55 26 декабря 2016 0

"Атомстройкомплекс" готов уйти по-английски Фото: Владимир Жабриков © URA.Ru

С участка земли в Екатеринбурге под недостроенным небоскребом Opera Tower снят арест. Ненадолго, пока не пройдет очередная экспертиза по очередному арбитражному процессу. Но сейчас участок может быть продан, а требования кредиторов, которые остановили амбициозный проект «Атомстройкомплекса», удовлетворены. Эта вроде бы очередная формальность в громком корпоративном споре, на самом деле — контрольная точка. О настроениях внутри строительной компании и готовности продать землю — в материале «URA.Ru».

Снятие ареста с земельного участка и самого недостроя зарегистрировано в едином государственном реестре прав (ЕГРП) 13 декабря. Судя по ЕГРП, земля была под арестом с 31 марта 2016 года. Арест наложили по требованию одной из компаний-инвесторов в строительство многофункционального центра с апартаментами, жилой и коммерческой недвижимостью. Предполагалось, что он вырастет в «золотом месте» — прямо напротив небоскреба «Высоцкий».

1/2 Участок под недостроем в центре Екатеринбурга был под арестом с марта по декабрь выписка из ЕГРП

У этого участка земли на пересечении Малышева — Красноармейской очень непростое прошлое. Еще в 2005 году его у мэрии Екатеринбурга арендовал «Атомстройкомплекс». Потом в проект вошел финский фонд «СРВ Раша», на части земли построили гостиницу Park Inn. «АтомСК» и финны на оставшемся участке решили построить небоскреб Opera Tower. Проект был объявлен флагманским для компании. На начало 2012 года строительство оценивалось в 10 млрд рублей. Деньги предполагалось привлекать как в банках, так и у частных инвесторов — будущих владельцев помещений.

Строить Opera Tower поручили Виктору Ананьеву, директору по развитию компании «Атомстройкомплекс». Владельцем и главой группы «Атомстройкомплекс» является его отец, Валерий Ананьев. Для Ананьева-младшего это был первый самостоятельный проект в компании.

Для строительства «АтомСК» и финны создали компанию «АСК-Отель». Это была компания-застройщик. В качестве уставного капитала в нее Ананьевы внесли в том числе и право долгосрочной аренды земельного участка.

В 2012 году «СРВ Раша» решила выйти из проекта. Фонд продал свои акции «АСК-Отеля» Виктору Ананьеву и предпринимателям Алексею Чудакову и Алексею Тимощуку. Финны заплатили в общей сложности 5 млн долларов.

Ананьев, Тимощук и Чудаков создали компанию «ГудРент». Она была инвестором строительства и за это получала в построенном Opera Tower 6000 кв. м на первом — третьем этажах здания. 50% в ней принадлежали ООО «Аметист», подконтрольной «Атомстройкомплексу» структуре, ее интересы представлял директор агентства коммерческой недвижимости Сергей Кравчук. Остальные 50% достались доверенным лицам Алексея Чудакова (сыну, юристу, знакомой). Задача компании была — перечислять деньги «АСК- Отелю».

Одновременно же была создана и компания «ГудЛэнд», а вот она уже стала акционером «АСК-Отеля». Акционерная схема «АСК-Отеля» выглядела просто: 75% ее акций принадлежали структурам «Атомстройкомплекса», а 25% — компании «ГудЛэнд». Она была создана в 2014 году все той компанией «Аметист», но через несколько месяцев ее акции были проданы все тем же доверенным лицам Алексея Чудакова.

Так «АтомСК» совершил важную стратегическую ошибку, которая сделала возможным корпоративный спор. Земельный участок оказался зарегистрирован на компанию, которая на 25% принадлежала не «АтомСК», а сторонним людям. Хорошо знакомым по прежним проектам, но все же чужим.

В 2015 году Чудаков решил выйти из проекта, но из-за суммы и начался корпоративный спор. По документам Чудакова, «АтомСК» должен ему 400 млн рублей. По документам «АтомСК» инвестиции Чудакова и подконтрольных ему лиц составили 86 млн рублей.

Как говорят в компании, акции «ГудЛэнда» Чудаков вообще получил за пять тысяч рублей и легитимность этой сделки сейчас оспаривается.

Начались долгие арбитражные процессы. В тот момент, когда суд собирался взыскать с «АСК-Отеля» несколько сотен миллионов рублей, компания продает все свое имущество учрежденному за несколько дней до этого некоему ООО «МФК». Его единственный учредитель — некто Иван Карлов, и это полный тезка сотрудника юрслужбы «Атомстройкомплекса». Уставный капитал компании — 10 тысяч рублей, а главный вид деятельности, согласно базе «Контур. Фокус», работа туристических агентств. Сумма сделки при этом составила 712 млн рублей. МФК по ее условиям может платить «АтомСК» до декабря 2019 года в рассрочку.«Мы сделали вывод, что „АСК-Отель“ фактически передала этот объект своей материнской компании, „Атомстройкомплексу“, без учета наших прав и интересов», — заявлял ранее «URA.Ru»представитель соинвестора проекта Opera Tower ООО «ГудРент», Максим Колесников.

«ГудРент» оспорил сделку, и в марте арбитраж запретил компании МФК совершать любые сделки с недостроем и землей (документ). В череде долгих разбирательств МФК вернула «АСК-Отелю» землю и недостроенный участок. Это произошло согласно документам, которые есть в материалах дела, еще в октябре 2016 года — по крайней мере именно в этот период прошло заседание совета директоров МФК, которое постановило вернуть «АСК-Отелю» землю и здание. (Документ, A60-2710-2016_20161026_Opredelenie, стр. 3)

Сам «АСК-Отель» начал процедуру банкротства. Параллельно идет расследование уголовных дел — пока бесфигурнатных — по причинению крупного имущественного ущерба компаниям «ГудРент» и «ГудЛэнд». В его рамках на допросы ездят отец и сын Ананьевы, а прокуратура ищет и находит нарушения законодательства в ходе расследования.

Но теперь арест с участка снят, и он снова находится в аренде у «АСК-Отеля». Но сама стройка заморожена. УГМК в рамках арбитражного процесса также заявляет о претензиях на сумму 954 млн рублей. Прямые затраты «АтомСК» на этот проект составили около 900 млн рублей, — говорит директор НП «Атомстройкомплекс» Валерий Ананьев.

Судя по всему, в «АтомСК» уже мысленно попрощались с землей. Так, Валерий Ананьев считает банкротство компании «АСК-Отель» неизбежным. В ходе конкурсного производства земля будет продана.

Существует два варианта развития событий.

Либо участок покупает «Атомстройкомплекс» — по сути, платит за то, что компании принадлежало изначально. Но зато достраивает огромный небоскреб Opera Tower, заканчивает амбициозный проект и больше не допускает стратегических ошибок.

Второй вариант: участок в центре земли приобретает кто-то другой и тогда компании расходятся с миром. УГМК получает свои деньги, «АтомСК» — свои.

Ведь во всей это истории именно земельный участок представляет собой единственную ценность. Только каким-то образом реализовав его, «АтомСК» и УГМК смогут «разойтись» по деньгам и по претензиям друг к другу. Продажа, очевидно, придется на будущий год, и это будет окончательная точка в самом громком корпоративном споре года.