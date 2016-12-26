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Тобольск остался без начальника ГИБДД 7. В Тюмени почтили память погибших в авиакатастрофе

В Тюмени почтили память погибших в авиакатастрофе 8. В Тюмени сгорели сразу семь автобусов 21:45 26 декабря 2016 1 Кто и по какой цене украсил Тюмень к Новому году? Среди подрядчиков — фирмы, занимающиеся переводами и профилактикой ВИЧ Николай Бастриков © Служба новостей «URA.Ru» Надежда Карташова © Служба новостей «URA.Ru» Администрация Тюмени заплатила за новогоднее украшение города 12,5 миллиона рублей Фото: Николай Бастриков © URA.Ru Во вторник, 27 декабря, в Тюмени торжественно откроется главная городская елка на Цветном бульваре. В этом году город потратил на новогодние украшения 12,5 миллиона рублей — на два с половиной — три миллиона рублей меньше, чем планировалось. На чем сэкономили чиновники, во сколько раз тюменский ледовый городок дешевле екатеринбургского и сколько стоит обтянуть оленя травой — в материале «URA.Ru». Всего в Тюмени установлено 35 живых елок высотой до 10 метров, четыре больших светодинамических елки и пять искусственных, сообщил «URA.Ru» cотрудник управления организационной работы управы Калининского АО Вячеслав Карнаухов. Количество малых искусственных елок превышает 80 штук, они расставлены вдоль дорог по всему городу. Всего в Тюмени четыре крупных и около 40 небольших новогодних площадок. Муниципалитет планировал потратить на украшение города такую же сумму, как и в прошлом году, 15-16 миллионов рублей. Однако, из-за срыва контракта одним из подрядчиков, освоено было около 12,5 млн. руб. В Тюмени установлено около 80 небольших светодиодных елок вдоль дорог Фото: Николай Бастриков © URA.Ru «Недобросовестный подрядчик понахватал контрактов, но не смог их выполнить, — рассказывает Карнаухов. — В результате мы ему работы не оплатили, но игрушек на елки он не поставил. Елки открывались в минувшие выходные. Нам пришлось бегать по школам, детсадам и бюджетным учреждениям и собирать в том числе и самодельные игрушки для украшения елок». Чиновник отказался назвать фирму, которая сорвала муниципальный контракт. По данным из открытых источников, в Калининском округе 450 огромных елочных шаров и 165 колокольчиков — влагоморозостойких, из ударопрочного пластика — за 250 тысяч рублей подрядилось изготовить вновь ООО «ТОКС». Именно эта фирма, по неподтвержденным данным, и была тем нерадивым подрядчиком. Заказ на поставку светодиодных динамических гирлянд для живых елей стоил 208 тысяч рублей, и получил заказ вновь «ТОКС». Еще 400 тысяч рублей эта же фирма получила за девять живых елок для детской площадки и дворов горожан. Ей же достался контракт на установку 18-метровой искусственной елки в Восточном округе Тюмени. Сумма контракта составила 400 тысяч рублей. Тендер на сайте госзакупок выиграло курганское ООО «Рекламное Информационное Агентство «Региональная Афиша», которое предложило выполнить работы за 380 тыс. рублей, однако договор был заключен со второй в списке победителей компанией — ООО «ТОКС». Открытие главной елки Тюмени состоится 27 декабря в 17-00 Фото: Николай Бастриков © URA.Ru Согласно открытым источникам, фирма под названием «Тюменская Областная Контрактная Система» с уставным капиталом в 10 тыс. рублей была создана в июле этого года Игорем Алексеенко, а ее основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. За 400 тысяч рублей компания должна была забрать елку с муниципального склада, довезти ее вместе с бетонным постаментом и «юбкой» до места установки и водрузить на площади — из собственных материалов победитель должен был использовать только 400 нейлоновых стяжек-хомутов, все остальное, включая 400 игрушек, предоставили чиновники. Этой же компании достались подряд два тендера на установку фигур оленей у моста на ул. Челюскинцев. МКУ «Муниципальные закупки города Тюмени» разместило сразу два тендера на сооружение и установку светящихся оленихи с олененком на островке безопасности перед мостом на улице Челюскинцев. Победителю первой закупки — ООО «ТОКС» — надо было сделать сами конструкции, покрасить их в зеленый цвет и обтянуть в два слоя искусственной травой высотой 20 мм за 190 тысяч рублей. По второй закупке, которую выиграло то же самое ООО «ТОКС», зеленую траву надо было снять и укрепить на оленях светодиодные гирлянды и гирлянды-нити. Это обошлось бюджету еще в 189 тысяч рублей. ООО «ТОКС» и ее хозяину Игорю Алексеенко в этом году улыбалась удача: с сентября по декабрь, по данным из открытых источников, фирма получила как минимум 17 госзаказов на 4,3 млн рублей. Не исключено, что причиной тому «всеядность» «ТОКСа». Компания не гнушается никаких работ, от оформления зеленых «оленей», поставки живых елок и елочных игрушек до закупок световых блоков к светофорам, оказания услуг по обеспечению сохранности заказника «Таволжанский» в Сладковском районе, обслуживания банкетов в Тобольске и профилактики ВИЧ-инфекции в Тюмени. Ледовый городок с горками обошелся городской казне в 3,6 миллиона рублей Фото: Николай Бастриков © URA.Ru Среди победителей тендеров на украшение Тюмени отметился и «списочник» «Единой России» на выборах в Облдуму Виталий Красноштанов. Два миллиона 200 тысяч рублей для городского бюджета стоили две праздничные конструкции, установленные в Центральном округе на Цветном бульваре: «Входная группа» и огромные — пятиметровые в высоту — цифры 2017. Крупную закупку выиграл единственный участник — ООО «Лайф+». Фирма принадлежит небезызвестному тюменскому бизнесмену Виталию Красноштанову, который участвовал в весенних праймериз «Единой России» и оказался в общем списке партии на выборах в Облдуму. С фирмой Красноштанова был связан скандал: весной она изготовила логотип для украшения города к 9 мая. По информации местных СМИ, логотип оказался плагиатом с аналогичного в Екатеринбурге. Из крупных подрядов закупку на «оказание услуг по праздничному оформлению Центрального административного округа города Тюмени» выиграло ООО «Копирка». В итоге на площади у Цветного бульвара появилась «Световая арка», «Световой новогодний шар» и была установлена уже готовая конструкция «Подарочный куб», украшены светящимися гирляндами девять живых елок во дворах горожан и на детских площадках, а также 28 деревьев вдоль улицы Первомайская — от Герцена до Ленина. «Копирка», согласно системе «Контур.Фокус», занимается деятельностью по письменным и устным переводам, и принадлежит Анастасии Кискиной. В этом году фирма уже украшала набережную Туры, улицы Тюмени к Дню города, и в общей сложности с июня по декабрь заработала на таких закупках как минимум 5,8 млн рублей. Горожане уже фотографируются с ледяными скульптурами Фото: Николай Бастриков © URA.Ru При этом, судя по записи на сайте госзакупок, два участника предложили абсолютно одинаковую вплоть до копейки цену — 2 471 414,12 рублей, но ООО «Компания мир визуальные коммуникации» проиграла, хотя она принадлежит Владимиру Попову — председателю правления «Ассоциации рекламопроизводителей» Тюмени. Зато фирме Попова посчастливилось получить, как единственному участнику конкурса, другой контракт — на установку 15 светодиодных елок и светящейся растяжки на улице Ямской за миллион 561 тысячу рублей. В разговоре с «URA.Ru» ответственный за новогоднее украшение Тюмени Вячеслав Карнаухов отметил, что в этом году удалось снизить цену на некоторые объекты. Так, ледовый городок на Цветном бульваре обошелся в 3,6 миллиона рублей против 3,7 миллиона год назад. «В Екатеринбурге ледовый городок стоит 19,9 миллиона рублей, и строит его пять лет подряд один и тот же исполнитель», — привел для сравнения цены соседней области Карнаухов. Чиновник отметил, что со следующего года в Тюмени, возможно, возродят советскую традицию строительства снежного городка. Разместиться он может на набережной, где в этом году уже открыли каток. {{item.comments_count}} {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» прочитать статью полностью Расскажите о новости своим друзьям {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» другие новости сюжета {{item.story_prev.date}} {{item.story_next.date}} Комментарии ({{item.comments_count}}) читать все комментарии оставить свой комментарий оставить свой комментарий Загрузка...