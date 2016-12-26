Губернатор Куйвашев подвел главные итоги 2016 года

00:03 27 декабря 2016 0

На пресс-конференции глава региона ответил на все острые вопросы текущей повестки Фото: Владимир Жабриков © URA.Ru

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провел последнюю ежегодную пресс-конференцию в нынешнем статусе — в мае у него завершится срок полномочий. Предвыборная тема, по его словам, еще не согласована с руководством страны, а потому и обсуждать ее глава региона не стал. Зато раскрыл свою позицию по ключевым вопросам повестки 2016 года: куда устроился бывший председатель правительства, грозит ли чистка оскандалившемуся уже не раз МУГИСО, вернут ли градостроительные полномочия городу, будет ли область наводнять мэрию своими кадрами. Поскольку раздавать отдельные интервью губернатор не настроен — «URA.Ru» публикует полностью самые главные части его пресс-конференции.

Про правительство и премьера, а также мэрскую кампанию в Нижнем Тагиле

«URA.RU»: Евгений Владимирович, начиная с 19 мая, сотрудники администрации Екатеринбурга активно инкорпорируются в областную власть. Я думаю, их перечислять не нужно, самые яркие — это Владимир Георгиевич Тунгусов и Сергей Владимирович Швиндт. Хочется понять, почему сотрудники областной власти не инкорпорируются в администрацию города Екатеринбурга? Все-таки это был бы заметный, видный политический шаг, проявление политической воли.

Пресс-конференция губернатора Евгения Куйвашева началась с минуты молчания. Фото: Владимир Жабриков © URA.Ru

— Евгений Куйвашев: Что касается инкорпорации чиновников — вы, наверное, заметили, что мы привлекаем в работу областной власти не только екатеринбуржцев, у нас есть и другие представители, которые переходят на работу с муниципального уровня. Это и Евгений Каюмов, который возглавил Горнозаводской управленческий округ, это и Олег Сандаков — директор Департамента лесного хозяйства, это и другие люди, которые так или иначе переходят с муниципального на областной уровень. Здесь нет ничего странного, что часть людей, которые приходят из администрации города, работают у нас. Это нормально. Более того, мы сейчас как раз работаем с Владимиром Георгиевичем Тунгусовым над всей ситуацией инкорпорации. Мы будем сегодня как можно больше привлекать людей с территорий, в том числе из Екатеринбурга, для работы в областной власти, и наоборот. Это перетекание людей дает возможность, что называется, не застаиваться на месте. И в том числе, для повышения кадрового потенциала, обучения. Эти вопросы будут решаться, и мы на это точно уже идем, как вы видите.

Что касается перехода в город, я никогда не обсуждал эту тему ни с Александром Эдмундовичем Якобом, ни с Владимиром Георгиевичем. Если Александр Эдмундович запросит кого-то на муниципальный уровень, обязательно решим этот вопрос, и здесь никаких проблем не будет.

«Областное телевидение»: На ваш взгляд, эффективнее и оперативнее ли стала работа кабинета министров? Удалось ли создать так называемую депутатскую вертикаль, о которой шла речь в предвыборной кампании этого года? И известна ли вам судьба экс-премьера Дениса Паслера?

Евгений Куйвашев: Главные задачи, которые стоят сегодня перед правительством области, определены нашей стратегией, как вы знаете. И поэтому, как только я возглавил регион, мы с Денисом Владимировичем договорились, что после выборов в Госдуму мы перейдем именно к этой архитектуре. Это было осознанное решение. И с Денисом Владимировичем мы встречаемся, обсуждаем проблемы. О том, где он работает, наверное, он сам вам расскажет.

А что касается архитектуры, безусловно, я на себя взял всю полноту ответственности за принятые решение. Была скоординирована деятельность аппарата правительства и администрации губернатора. Это сейчас все находится в едином, если можно так называть, кулаке, который дает возможность более мобильно, более быстро воплощать принятые решения.

Если говорить о депутатской вертикали, как вы знаете, этот год был очень насыщенный. И главное политическое событие этого года — это выборы в Государственную Думу и Законодательное Собрание. Сегодня можно уже подвести некоторые итоги. Мы с нашими депутатами Законодательного Собрания достаточно плодотворно поработали перед принятием бюджета. Мы его приняли. Бюджет хороший, взвешенный. Я тоже могу ответить, что в том числе и благодаря усилиям депутатов нашей Государственной Думы от Свердловской области мы получили дополнительное федеральное финансирование. На 2017 год привлечено уже больше четырех миллиардов рублей. Это действительно совместная работа наших депутатов. И за это им огромное спасибо. В том числе, 1,3 миллиарда с их поддержкой было привлечено в проект «Качественные и безопасные дороги», который мы будем реализовывать в 2017 году.

Пресс-конференция губернатора продлилась почти два часа. Губернатор ответил на все вопросы, которые волновали зал Фото: Владимир Жабриков © URA.Ru

Работа в новом формате, где я являюсь председателем правительства, конечно же, стала более напряженной. Тут скрывать не буду. Тем не менее, сегодня уже ясно всем, что сроки от момента принятия решения до его воплощения сократились. И мы будем дальше двигаться по пути оптимизации эффективности работы власти. Не только на нашем уровне. Мы сейчас договариваемся с муниципалитетами по аналогии с областью принимать стратегию развития. Так, в следующем году будут приложены усилия к тому, чтобы каждый муниципалитет сделал свою стратегию развития до 2030 года, чтобы она четко коррелировалась с нашей стратегией и с нашими краткосрочными и долгосрочными планами. Я уверен, что данная работа пройдет на самом высоком уровне. Этой работой занимается Александр Геннадьевич Высокинский. Он в свое время вместе Аркадием Михайловичем Чернецким стоял у истоков стратегического плана города Екатеринбурга. И этот опыт мы обсуждали с ним. Этот опыт будет применен и в других муниципалитетах, поэтому работы будет очень много.

«ФедералПресс»: По Тагилу вопрос. В городе остаются выборы мэра, как вы считаете, необходимо ли оставить такую систему выборов мэра, и кого вы поддерживаете на этом посту?

Евгений Куйвашев: Я поддержу любого кандидата, которого выдвинет партия «Единая Россия». Я не знаю пока о планах Сергея Константиновича Носова, но он человек команды, поэтому думаю, что в этом году точно решение будет принято. Я уже сказал, мы поддержим того, кого выдвинет партия «Единая Россия».

Про полномочия и перспективу их возврата Екатеринбургу

«Коммерсантъ-Урал»: Прокомментируйте, пожалуйста, заявление мэрии Екатеринбурга и бизнеса о необходимости возврата градостроительных полномочий, полномочий в сфере рекламы и управления неразграниченными землями.

Евгений Куйвашев: Вы прекрасно помните, чем были продиктованы решения об изъятии отдельных полномочий. Я неоднократно говорил уже, повторяться не буду. И мы сегодня ставим во главу угла подготовку города и региона к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года. И сегодняшнее делегирование отдельных полномочий — это продолжение той самой работы по повышению уровня эффективности государственных и муниципальных органов власти. Этой же логики мы придерживаемся и в других сферах. Поэтому мы просто настраиваем механизм, и эта работа будет продолжена и в 2017 году.

«Российская газета»: Про доверие президента. На днях была пресс-конференция президента, где был задан вопрос о дороге в отдаленную деревню Серебрянка. Вам было дано поручение проконтролировать эту ситуацию и как-то разрешить проблему. Какие планы вы выработали по выходу из этой ситуации?

Евгений Куйвашев: Спасибо. Действительно об этой дороге мне известно давно. Мы выделили 11 миллионов рублей на выравнивание полотна, чтобы была возможность проезда. Сложность в этой ситуации заключается в следующем: загруженность дороги составляет 300 автомобилей в сутки, а её протяженность — почти 50 километров. На капитальный ремонт дороги потребуется не менее полутора миллиардов рублей — это весь бюджет на капремонт дорог Свердловской области. Я дал поручение министру транспорта заниматься отдельными участками этой дороги для того, чтобы обеспечить доступность проезда по ней автомобилей и общественного транспорта. Безусловно, мы этапами, частями будем решать вопрос. Но сразу выкроить деньги на эту дорогу будет достаточно сложно: пострадают другие муниципальные и межмуниципальные дороги. Поэтому мы будем идти этапами: самые плохие участки мы уже взяли в работу в этом году, в следующем году продолжим работу. Планово, шаг за шагом мы обязательно исправим эту ситуацию. Но быстро это сделать не получится, потому что это достаточно финансово емкая работа.

На вопрос, почему губернатора в релизах называют «лидером региона» сам Евгений Куйвашев ответил: «Каждый как хочет — так и называет». Фото: Владимир Жабриков © URA.Ru

Газета «Московский комсомолец»: Евгений Владимирович, у меня к вам вопрос как к премьер-министру, недавно назначившему руководителей министерств. Какую роль в принятии кадровых решений лично для вас играет ваша интуиция? Или это чисто анкетные данные, характеристики, рекомендации? И в продолжение этой темы. Многие переназначенные министры очень долго гуляли с приставкой «и.о.». Можно ли по этим срокам судить о степени вашего доверия к тем или иным персонам?

Евгений Куйвашев: «И.о.» они были, когда находились либо в отпуске, либо в командировках — просто физически не было возможности их назначить. Назначения происходят, когда они здесь, на месте. Никакого отношения приставка «и.о.» к доверию или недоверию не имеет. У меня до сих пор еще Андрей Соболев не назначен, но это не значит, что я ему не доверяю. Просто он сейчас учится по президентской программе.

Интуиция здесь работает в самую последнюю очередь. Мы приглашаем на работу понятных людей, с историей, не только с анкетными данными. Важно и мнение специалистов, людей, с которыми тот или иной человек работал, рекомендации наших отраслевых союзов и так далее. Это большая работа, и тут на одну интуицию точно не положишься. Здесь нужно понимать возможности человека — способен ли человек руководить целой отраслью или министерством, либо нет. Только исходя из профессиональных данных, мы ведем кадровую работу, больше никак. Когда мы разбираем ту или иную кандидатуру, интуиция уже не нужна, потому как мы смотрим биографию, историю успеха, что человек сделал, его возможности и способности.

«JustMedia»: МУГИСО, мне кажется, можно смело называть самым скандальным министерством 2016 года. На днях состоялось очередное задержание руководителя департамента. Не планируете ли вы уже провести какие-то чистки в министерстве?

— Евгений Куйвашев: Я комментировать этот вопрос не буду. Комментировать действия правоохранительных органов я не могу. Следствие и суд во всем разберутся. Когда уже будет ясность, тогда можно будет давать какие-то оценки. А «чистки» — это уже немножко прошлым веком попахивает.

Про храм-на-воде, метро и чемпионат мира по футболу 2018 года

«Областная газета»: Евгений Владимирович, православная общественность сейчас выступает за строительство храма Святой Екатерины. Вокруг проекта до сих пор идут дискуссии. Скажите, окончательно ли решено, что храм разместится в акватории городского пруда? И будет ли учтено мнение той части жителей Екатеринбурга, которые выступают резко против строительства храма?

— Евгений Куйвашев: Что касается храма. Храму быть и то, что он станет хорошим подарком к 300-летию города Екатеринбурга — это понятно. Безусловно, мы стремимся выработать максимально взвешенную позицию по храму, касающуюся места расположения, архитектурного облика. И именно поэтому я лично возглавил рабочую группу, на которой мы обсуждаем эти подходы.

Естественно, обязательно будет воспринята любая точка зрения, которая будет высказана в отношении храма. Но пока все до единого — вся рабочая группа и подавляющее большинство представителей Градсовета — приняли решение, что храму быть. И, наверное, уже пора и городу Екатеринбургу поставить точку в долгом споре, где он должен быть, на старом ли месте, либо на новом. Мне кажется, это такое самое компромиссное решение, которое позволяет удовлетворить все стороны.

Что касается архитектурного облика храма — это уже пусть архитекторы, специалисты, архитекторы культовых сооружений, пусть они рассуждают и спорят, как он будет выглядеть. Но то, что храм должен быть — уже очевидно.

Бой Поветкина-Дюопа не нанес никакого репутационного ущерба Свердловской области, считает глава региона. Фото: Владимир Жабриков © URA.Ru

ИА «Накануне.RU»: Евгений Владимирович, ранее появлялась информация, что строительство Храма Святой Екатерины может негативно отразиться на метро. Что по этому вопросу можете сказать и по стоимости храма?

— Евгений Куйвашев: Если кто-то говорит, что помешает метро, тогда вообще ничего строить не будем. Что это такое! Если проектировщики дают какие-то решения, то они точно никак не повлияют на работу метро или чего-то еще. Если рассуждать в этой логике, тогда ничего строить нельзя. Если мы говорим о строительстве, то говорим о полном, понятном проектировании с точки зрения безопасности возведения и дальнейшей эксплуатации. Что касается стоимости — проект дорогой, но я обещал инвесторам не называть сумму.

«Интерфакс»: Евгений Владимирович, вы давали поручение проработать вопрос привлечения частных инвесторов к строительству метро. Также рассматривался вопрос об использовании такого инструмента, как облигационный заем. Ведутся ли переговоры с частными инвесторами? Кто может быть потенциальным строителем метро, вложит средства в него? И каков объем средств, необходимый для строительства станций?

— Евгений Куйвашев: Ориентировочно на вторую ветку необходимо, по нашим данным, порядка 40 миллиардов рублей. Мы ведем переговоры и с банками, и с потенциальными инвесторами. Наши коллеги уже выезжали в Москву для встреч и консультаций с крупными банками. Облигационный заем не исключен, мы просчитываем и эту финансовую модель. Вместе с тем, нам бы, конечно, хотелось, чтобы инвестор вложил деньги, не просто для того чтобы вложить и получать проценты, либо получать прибыль. Нам интересно, чтобы инвестор вложил деньги и сам управлял. Это ключевая задача, над которой мы сейчас работаем. Есть интересанты, мы с ними работаем. Я пока не буду говорить, кто это, потому что вопрос до конца мы еще не урегулировали. Но то, что мы над этой темой работаем — это совершенно очевидно.

«41 канал»: Евгений Владимирович, скажите, пожалуйста, в 2017 году как будет продолжаться работа в Екатеринбурге по подготовке к чемпионату мира по футболу 2018 года, есть ли какие-то планы?

— Евгений Куйвашев: Да, планы есть, безусловно, они утверждены. Есть федеральная часть планов, как вы знаете, есть региональный план. Мы отчитываемся и по федеральной части, и решаем вопросы нашего регионального плана. Все затраты и все финансы заложены в бюджете 2017 года, их можно увидеть. И что касается участия частного капитала, они тоже сегодня мониторятся раз в месяц, мы внимательнейшим образом следим, как идет исполнение взятых на себя обязательств, в том числе и частниками. Я имею в виду и гостиницы, и РЖД, и аэропорт «Кольцово». Это огромная работа, которая ведется. И у меня нет сегодня сомнений в том, что мы что-то не сделаем — мы сделаем всё, даже постараемся сделать больше.

«Город FM»: Евгений Владимирович, вы уже затрагивали тему готовности города к чемпионату мира по футболу, но чемпионат пройдет, а ведь еще очень важен вопрос наследия, как он будет решаться? И если говорить о центральном стадионе — все сейчас видят, какой он красивый. А потом трибуны будут обратно разбирать, уменьшать?

— Евгений Куйвашев: Да, там часть приставных трибун. Мы обсуждали с коллегами, что делать с этими трибунами. Мы посмотрим, каким успехом будет пользоваться стадион. Если эти трибуны будут не востребованы, мы их разберем и передадим в те муниципалитеты, где они нужны. Если ими будут пользоваться — они будут стоять. Никаких решений по этому поводу мы сейчас не принимаем, мы просто их строим.

Город мы подготовим, серьезные деньги выделены. В следующем году мы обязательно «пробьем» улицу Ленина — выйдем на Татищева. И понятно, будет совершенно другая транспортная ситуация.

Наследие — это ещё и те поля тренировочные, которые сегодня строятся. Они уйдут в спортивные школы. «СКБ-Арена», где сейчас играет «Урал» на «Уралмаше», будет передана Академии футбола. Наши ребята будут там играть, тренироваться.

Что касается Центрального стадиона: мы сделаем все, чтобы он заполнялся. Я рассчитываю, что наша команда «Урал» после проведения чемпионата мира по футболу вдохновится, может, и в еврокубках поиграем. Поэтому будем стараться. Это большая работа, для этого нужны еще и спонсоры. Но мы движемся, шаг за шагом, реализуя стратегии.

Мы уже не первый сезон в премьер-лиге играем. Мы «середнячки» при одном из самых маленьких бюджетов. Поэтому будем делать ставку на наших хоккеистов и футболистов. Будем вкладывать деньги в развитие детского спорта и возможного перехода в профессиональный спорт. Это большая работа. И Академия футбола будет работать точно по такому же принципу, как я рассказал вам об Академии хоккея, интернате. Мы работаем по планам, не отступаем ни наш шаг. Мы идем вперед, и наследие город получит. И оно будет использоваться по самому прямому назначению.

Про скандальный бой Поветкина-Дюопа

На своей последней (в нынешнем статусе) ежегодной пресс-конференции глава региона выглядел очень расстроенным. Говорят, ровно в таком же настроении он был на «корпоративе» правительства. Фото: Владимир Жабриков © URA.Ru

«АТН»: Не секрет, что последний бой нашего чемпиона Александра Поветкина нанес колоссальный репутационный вред не только российскому спорту, не только самому спортсмену, но и нашему региону. В свете того, что по последним данным Александр оказался все-таки чистым спортсменом и оговоренным в чем-то, вы как оценили бы эту ситуацию? Как наш регион на подобные вызовы должен реагировать в дальнейшем?

Евгений Куйвашев: Совершенно очевидно, то, что произошло, никак не нанесло вред региону. Я думаю, вы перегибаете немножко. Мы, как организаторы, сделали всё. То, что происходит с известным антидопинговым агентством, вернее, как они реагируют сегодня на всех наших спортсменов, безусловно, это вопрос, на который должны отвечать специалисты и спортивные чиновники.

Ну как так, за несколько часов до боя взять и объявить об этом? Можно было бы сделать, допустим, неделю раньше, тогда было бы всем понятно. Это как подлостью по-другому никак не назовешь. И по отношению к самому Александру Поветкину, и, конечно же, ко всем зрителям, и к нам, кто готовил все. Но, тем не менее, я считаю, что сами соревнования, само мероприятие прошло безупречно. Что касается Александра, я думаю, что он и сейчас сохранил свое лидерство в рейтинге по версии WBC. Когда будут расставлены все точки над «i», естественно, и сам Александр уже заявит о своих планах на будущее.

Что касается нашего региона: мы и дальше будем поддерживать, развивать профессиональный бокс. Сегодня это востребовано. Кто был — видели, трибуны были заполнены до отказа. Это неподдельный интерес, интерес к нашему региону. Огромное количество гостей приехало специально посмотреть на этот бой. Были заполнены гостиницы, работал малый и средний бизнес. В общем, несмотря на то, что произошло с решением антидопингового агентства, регион получил максимум полезного. Конечно, для нас на будущее огромный опыт, который так и зарабатывается, больше никак.

Про пайщиков «Бухты Квинс», барда Александра Новикова

«Уралинформбюро»: Под конец года снова активизировалась история пайщиков «Бухты Квинс». По области действует много программ помощи пайщикам, дольщикам, оставшимся без денег и квартир. В данном случае, почему за четыре года так и не удалось помочь людям?

Евгений Куйвашев: Что касается «Бухты Квинс», ситуация, мягко говоря, неприятная, но сложность заключается в том, что это не дольщики. С дольщиками есть нормативная база, есть понимание, как работать, что такое компенсационный земельный фонд и так далее. С пайщиками другая история. Они регламентируются совершенно другими законами. И для того, чтобы помочь им, а такое желание действительно есть, нужно согласие всех пайщиков. Я говорю, в том числе, и об Александре Новикове, и обо всех, кто владеет паями. Вы знаете, как сейчас там развиваются события. Мы сможем оказать им поддержку и помощь, только если все согласятся. Я имею в виду, и собственники этих земельных участков, и те, кто участвуют сегодня в паевом строительстве. Первый шаг нами уже сделан. Мы готовы к различным ситуациям, в том числе и по помощи. Но подчеркиваю: второй шаг должен быть за собственниками земли. Пока никаких решений от них или желания я не видел. Как только появятся, мы обязательно возьмем в работу и будем заниматься.

Вопрос из зала: А Новиков?

Евгений Куйвашев: Я не знаю, сколько там собственников. В том числе, наверное, он, но это собственность человека, и тут сложно сказать. Это тоже правонарушение, если заставлять отказываться от собственности. Это, в первую очередь, должны сделать сами собственники, для того чтобы разрешить эту ситуацию. По дольщикам другая история. У нас есть законные возможности помогать, выделять дополнительно землю, привлекать дополнительно инвесторов. Здесь у нас руки развязаны. А с пайщиками это и риски строительства лежат в соответствии с законом на самих пайщиках. Поэтому здесь сложности есть. Но я разговаривал и с коллегами в Москве. Мы готовы принять участие в работе по внесению изменений в законодательство, которые смогут помочь. Если эти изменения будут приняты, тогда это совершенно другая история. Я уверен, что мы сможем вмешаться и разрешить эту ситуацию. Сегодня пока законной возможности нет.

«JustMedia»: Я хотел бы вернуться к вопросу о «Бухте Квинс». Александр Новиков — ваш сосед, и он неоднократно называл вас своим другом. Пытались ли вы обсуждать с ним эту проблему? В пятницу суд отправил его под домашний арест. За эти два с половиной дня удалось ли вам выкроить время зайти к нему и обсудить этот вопрос?

— Евгений Куйвашев: С Александром Новиковым я эту тему не обсуждал, и совершенно точно мы не общаемся — он под домашним арестом. С ним ранее общались специалисты министерства строительства. Я был на этом объекте. Как эту проблему решить, я уже рассказал. Но то, что я с ним это не обсуждал — совершенно точно. Мне по душе его творчество, поэтому если я обсуждал что-то с ним, то только его творческие планы. Что касается его бизнес-интересов — я вас уверяю, что никогда с ним эту тему не обсуждал.

Про эпидемию ВИЧ

К пресс-конференции готовились очень тщательно —в сети организовали трансляцию Фото: Владимир Жабриков © URA.Ru

«ТАСС Урал»: Первый вопрос по поводу борьбы в регионе с ВИЧ. Совсем недавно было направлено более 260 миллионов от федерального правительства на борьбу. Хватит ли этих средств? Разрабатываются ли еще какие-то программы на 2017 год? Какие-то увеличения местного бюджета именно на данную проблему будут?

— Евгений Куйвашев: Конечно. Раздули тему, понятно, журналисты. Не может Екатеринбург отличаться от всей страны, уровень заболеваемости ВИЧ примерно одинаков везде. Другое дело, что мы серьезные деньги выделяем не на диагностику, а на выявление. И считаем, что это правильно, мы будем продолжать это делать. Мы только рады, что федеральное правительство обратило на это внимание. Безусловно, мы будем принимать меры для включения в федеральную программу и получения этих денег. И это абсолютно правильно. Проблема есть. Соответственно, будем, как и прежде, вкладывать свои, региональные деньги, и привлекать федеральные средства.

Мы и так огромные деньги выделяем на выявление и профилактику — оно включено в государственные программы. Если нам дополнительно дадут денег, конечно, мы увеличим бюджет, но сегодня сумма на выявление этого заболевания достаточно приличная и так. Поэтому то, что мы ничего не делаем, это неправда. Мы делаем, подчеркну, мы очень много делаем в этом направлении.

Взаимоотношения с Реновой, ТМК, Русалом, УГМК и Ростехом

«Аргументы и факты—Урал»: Евгений Владимирович, вопрос о создании медицинского кластера в «Академическом». Как продвигается проект? Ваше к нему отношение? Что он может дать нашему региону и, может быть, даже не только нашему?

Евгений Куйвашев: Самое положительное отношение. Ведется проектирование. Реальные шаги, я думаю, будут сделаны уже в следующем году. Мы посмотрим, как Москва нам будет помогать в реализации этого проекта, но мы устойчиво намерены развивать там медицинский кластер. Вместе с компанией «Ренова» подписаны все соответствующие соглашения, договоренности. Они сегодня выдерживаются в полном объеме.

«ТАСС Урал»: И второй вопрос касается Года экологии: какие мероприятия запланированы на следующий год? И, в частности, интересует вопрос по предприятиям по переработке твердых бытовых отходов.

Евгений Куйвашев: Как вы знаете, мы подписываем с нашими промышленниками соглашения. Совсем недавно мы подписали соглашение с Трубной металлургической компанией. У нас порядка тридцати таких соглашений, суммы приличные. Только ТМК на экологические программы своих производств выделяет на 2017 год почти 800 миллионов рублей. Со всеми крупными предприятиями у нас подписаны соглашения. Сегодня и Нижнетагильский металлургический комбинат, который вкладывает достаточные деньги. Мы ежеквартально сверяем соглашения, смотрим на уровень исполнения этих соглашений. Дополнительно будет утвержден план по Году экологии. Он разрабатывается.

Что касается финансирования и строительства полигонов по переработке твердых бытовых отходов — силами Ростеха, по соглашению с нами, закончено проектирование дислокации этих полигонов. Это уже есть. В следующем году, как только мы получим дополнительную информацию об инженерных коммуникациях, мы обязательно объявим конкурсы на привлечение инвесторов в это важное дело.

Сегодня создается и нормативная база, так называемые экологические отчисления. Будут приняты соответствующие решения, в том числе из средств этих фондов на строительство и компенсацию работы заводов. Поэтому работа только начинается, она в самом разгаре. Мы не останавливаемся. Я думаю, что мы в стране одними из первых идем сегодня в реализации этого важного проекта для нас.

«Уралинформбюро»: Про строительство завода ТБО вы уже упомянули. С какими компаниями сейчас, потенциальными инвесторами идут переговоры о том, чтобы стать региональным оператором?

Евгений Куйвашев: «Ростех» и еще одна наша местная компания готовы заявиться. И буквально недавно я встречался с потенциальными участниками этого процесса. Я думаю, что интересантов с десяток наберется. Мы, конечно, выберем лучших.

РИА «Новый день»: У меня вопрос следующий. Все мы знаем, что вы очень большое внимание уделяете развитию хоккея в Свердловской области и в Екатеринбурге. В частности, было открыто несколько ледовых арен за последнее время. Это «Спартаковец», «Дацюк-Арена». «Авто-арену» заложили на прошлой неделе. А что в других городах региона? Из Ивделя к нам обращались люди. Ребята там занимаются на открытом, раздолбанном льду, раздевалка у них не отапливаемая. Как будет развиваться хоккей в Свердловской области? Есть ли у городов какие-то перспективы?

Евгений Куйвашев: Я благодарен Андрею Козицыну за принятое решение — стать президентом ХК «Автомобилист». Одновременно с этим, начиная с 2017 года, бюджетные деньги выделяться «Автомобилисту» не будут. Стопроцентное финансирование команды Андрей Анатольевич взял на свои плечи. Те 350 миллионов по соглашению, которое мы подписали с Андреем Анатольевичем, будут выделяться только для того, чтобы на эти деньги строились ледовые арены. Мы подписали пятилетнюю программу. Больше ста площадок должно быть. Из них — 20 крытых. Для начала в городах присутствия «УГМК», как мы договорились. Но мы обязательно будем выделять по программе строительства ледовых арен средства и в те города, где не присутствует Уральская горно-металлургическая компания. Такие договоренности есть. Хоккей не только наш уральский. Он русский. Это и хоккей с мячом, и хоккей с шайбой. Это один из самых любимых видов спорта. Зима у нас долгая, и сам Бог велел развивать зимние виды спорта.

Мы сегодня выстраиваем полный цикл подготовки наших молодых спортсменов-хоккеистов. Мы делаем ставку на это. Мы не просто заложили строительство арены в «Солнечном». К 2020 году мы планируем создать там спорт-школу, интернат для наших хоккеистов. Там рядом будут две школы. Одна будет отдана под юных спортсменов. У них свой график тренировок и, соответственно, свой график учебы. Там будет построена гостиница для ребят. Сама арена будет расширена до двух ледовых площадок. Это даст возможность выискивать талантливых игроков из Ивделя, других городов области, и даже из других регионов, привлекать молодежь для учебы в этом интернате. И я уверен, что из них там обязательно вырастут великие спортсмены. Мы планируем именно такую работу.

Одновременно мы будем в год строить не меньше двадцати площадок — и крытых, и открытых. Мы с Андреем Анатольевичем договорились строить не меньше четырех крытых ледовых арен с искусственным льдом в год, из этих 350 миллионов рублей. Плюс там будут крытые площадки, но с обычным льдом, и будут просто открытые. И эти площадки будут распределяться по всем муниципалитетам нашей области.

Первый замглавы администрации губернатора Вадим Дубичев выслушал всю пресс-конференцию и сделал отдельные ремарки по ней в интервью телеканалам. Фото: Владимир Жабриков © URA.Ru

Мы считаем это очень хорошим занятием для наших мальчишек, и не только для них. Возможность заниматься хоккеем будет у всех, а самых талантливых мы будем обучать у нас, здесь. Это достаточно серьезная работа, она не на один год, и мы понимаем, во что мы ввязываемся.

Сегодня у нас поменялось руководство федерации хоккея. На площадку «Дацюк Арены» приглашаются ведущие специалисты в области хоккея и обучают наших детских тренеров. У нас нехватка детских тренеров, это на самом деле так. Сегодня мы будем обучать тренеров самым передовым технологиям, чтобы они работали на вновь построенных площадках. Это огромная работа, но она даст свои плоды по привлечению ребят в спорт.

«Российская газета»: Какие промышленные проекты в этом году вас порадовали?

Евгений Куйвашев: Вы знаете, проектов много, я за каждый проект радуюсь, начиная от экологических проектов, которые мы реализовали с нашими промышленниками, энергетиками, заканчивая проектами развития, инвестициями. Очень радует, что наши предприятия большое количество денег вкладывают в совершенствование собственной базы. Строительство конверторного цеха, новый плавильный цех в Нижнем Тагиле — объем инвестиций больше 15 миллиардов рублей. Это и вторая очередь шахты «Черемуховская-Глубокая» — инвестиции больше 10 миллиардов рублей. Это наши трубники, это оборонщики. Мы на сто процентов выполняем гособоронзаказ и совершенствуем свою базу. Любой проект — от самого маленького до самого крупного — это несомненная радость не только для меня, а для всех свердловчан.

В 2014—2015 годах мы немножко снизились по привлечению инвестиций по понятным причинам, но и сегодня по их объему мы десятые в стране. После Москвы, Санкт-Петербурга, крупных мегаполисов и нефтяных регионов. Это очень приличный показатель — мы в числе лидеров. Проектов за весь год не пересчитать, я рад за каждый из них, мы будем дальше помогать промышленникам встраиваться во все федеральные программы. Заработает фонд, который мы учредили, мы его уже наполнили деньгами и упростили процедуру принятия заявок на финансирование. Поэтому рассчитываю, что не только крупный бизнес, но и малый, и средний, тоже будут вкладывать деньги в развитие собственной базы. У нас кластерный подход. Возьмите любую крупную компанию, например, «Уральские локомотивы». Вокруг «Уральских локомотивов» порядка 400 различных предприятий работает: на комплектацию, на кооперацию, на аутсорсинге. Или УГМК-Холдинг, где тоже порядка 800 сопутствующих компаний — это, как правило, малый и средний бизнес. Или «Уралвагонзавод» — там их вообще под 1000. Это и есть кластерный подход.

Для каждой компании есть возможность встроиться в кооперацию, даже если это маленькая компания, которая изготавливает какую-то штамповку, если она приобрела хороший станок — почему нет? Это и есть победа. Они двигаются.

Статистику не обманешь, и мы видим, что идут серьезные вливания в обновление оборудования. Мы недавно подписали с Boeing соглашение — и теперь в условиях санкций Boeing выходит на строительство завода к нам, в «Титановую долину». Тоже большая радость. Тем самым увеличится почти в 2 раза выпуск титана. Это значит, появятся дополнительные деньги на обновление оборудования. Этот спецсплав титана постоянно требует доработки, совершенствования, я уверен, эта достаточно высоконаукоемкая отрасль получит дополнительный приток инвестиций. Это тоже важно.

Мы за каждый проект болеем душой, делаем все, чтобы помочь людям.

Федеральная политика в разных сферах жизни

«Диалог»: Как вам кажется, может быть, стоит уже в нашем обществе поднять дискуссионные вопросы и, в конце концов, прийти к определенному решению о введении, скажу так резко, смертной казни за террористическую деятельность?

Евгений Куйвашев: Мы живем в стране, которая принимает участие в различных международных организациях, которые накладывают прямой запрет на смертную казнь. Принятие решения по этому очень непростому вопросу должно быть взвешенным. И я думаю, что это достаточно серьезная дискуссия, и не каждый человек возьмется рассуждать на эту тему.

Глава региона прокомментировал и ряд федеральных тем. Фото: Владимир Жабриков © URA.Ru

«ФедералПресс»: Свердловская область — регион-донор, то есть наши областные средства уходят в регионы-реципиенты, республики, и так далее. При этом ситуация в экономике довольно сложная. Как вы считаете, необходимо ли поднять вопрос о том, чтобы после уплаты налогов больше средств возвращалось в Свердловскую область?

Евгений Куйвашев: Мы постоянно эти вопросы поднимаем, но мы ведь живем в огромной стране, и мы работаем с другими регионами, и нам важно, чтобы в других регионах тоже люди жили достойно, потому как у нас большие кооперационные, производственные, дружеские связи. Мы понимаем, что мы не можем отдельно развиваться без страны и без других регионов. Здесь вопрос так не стоит. Поэтому мы с пониманием к этому относимся, но, конечно, мы всегда делаем все, чтобы как можно больше финансов получить. И депутаты нашей Государственной Думы, я рассказывал, уже привлекли больше четырех миллиардов в нашу область. Это дополнительные деньги к нашему бюджету. Поэтому говорить о том, что мы отдаем и ничего не получаем — несправедливо. Ну, и, справедливости ради, надо сказать, что нужно больше работать, чтобы больше денег получить, и мы работаем над этим.