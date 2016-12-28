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24 декабря 2016
11:55  28 декабря 2016 0

Как радовались и плакали тюменцы. ФОТОитоги 2016 года

Биатлон, паводок, выборы и странная мода — главные фото по версии «URA.Ru»
URA.Ru
© Служба новостей «URA.Ru»
Сильнейший паводок 2016 года сменился в Тюменской области небывало жарким летом (снимок с экстремальной гонки "Стальной характер")Фото: Николай Бастриков © URA.Ru
новость из сюжета:
Новый год 2017
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Для Тюменской области уходящий 2016 год выдался противоречивым. Регион пережил сильнейший за 40 лет паводок, показал рекордную явку избирателей на выборах в Госдуму и региональный парламент, завоевал право на проведение Чемпионата мира по биатлону и потерял этап Кубка мира по лыжным гонкам и тому же биатлону. Лучшие фотографии жизни Тюменской области за минувшие 12 месяцев — в подборке фотокора «URA.Ru» Николая Бастрикова.

Турнир памяти Ивана Поддубного. Тюмень, борьба греко-римская
Борцы расходятся после остановки схватки на турнире памяти Ивана Поддубного в Тюмени. Турнир 2016 года на стал последним на сегодня, проходившим в Тюмени: регион отказался от проведения этих соревнований на ближайшее время
Фото: Николай Бастриков © URA.Ru
Павел Астахов. Всероссийская конференция по волонтерству. Тюмень, астахов павел
Никогда не расстающийся со смартфоном (теперь уже бывший) детский омбудсмен Павел Астахов входит в зал тюменского Технопарка во время всероссийской конференции по волонтерству в Тюмени
Фото: Николай Бастриков © URA.Ru
Конюшня казака Афанасьева. Снос. Тюмень
Судебные приставы выгоняют тюменского казака Владимира Афанасьева с созданной им самовольной конной фермы, где он учил конному спорту детей с окраины Тюмени
Фото: Николай Бастриков © URA.Ru

Чемпионат Европы по биатлону. Тюмень, биатлон, гараничев евгений
Российский биатлонист Евгений Гараничев после финиша на Чемпионате Европы по биатлону 2016 года в Тюмени
Фото: Николай Бастриков © URA.Ru
Дмитрий Губерниев. Встреча с фанатами. Тюмень., губерниев дмитрий
Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев на встрече с фанатами в Тюмени во время Чемпионата Европы по биатлону
Фото: Николай Бастриков © URA.Ru
Биатлон. Гонка чемпионов и Приз губернатора Тюменской области - 2016. Тюмень, биатлон
Открытие «Гонки чемпионов» по биатлону в Тюмени
Фото: Николай Бастриков © URA.Ru

Биатлон. Гонка чемпионов и Приз губернатора Тюменской области - 2016. Тюмень, биатлон, зрители
Фанаты прощаются с Иваном Черезовым, завершившим спортивную карьеру на Гонке губернатора по биатлону в Тюмени
Фото: Николай Бастриков © URA.Ru
Биатлон. Гонка чемпионов и Приз губернатора Тюменской области - 2016. Тюмень, биатлон
Биатлонистка Габриэла Соукалова на огневом рубеже в Тюмени, на Гонке чемпионов
Фото: Николай Бастриков © URA.Ru

Первомай-2016. Тюмень
Первомайский митинг тюменских коммунистов
Фото: Николай Бастриков © URA.Ru
Парад Победы - 2016. Тюмень
Парад Победы в Тюмени
Фото: Николай Бастриков © URA.Ru
Дамба на реке Тура. Тюмень
Рабочий на глазах у городского начальства прокапывает водосливную канаву в дамбе, которая защищала от затопления Заречные микрорайоны Тюмени во время паводка весной 2016 года
Фото: Николай Бастриков © URA.Ru

Цыгане на болоте. Тюмень, затопление, цыгане
Последствия паводка в цыганских выселках в поселке Березняки, в Тюмени
Фото: Николай Бастриков © URA.Ru

"Стальной характер-2016". Тюмень, стальной характер
Участница одной из команд ждет отставших товарищей на экстремальном забеге «Стальной характер» в Тюмени
Фото: Николай Бастриков © URA.Ru

День города 2016. 430 лет со дня основания. Тюмень
День города в Тюмени. Бои без правил для всех желающих на набережной города
Фото: Николай Бастриков © URA.Ru
Подписание соглашения между Тюменской областью и министерством промышленности Республики Беларусь. Тюмень
Заместитель губернатора Тюменской области Наталья Шевчик пыталась обойти журналистов, собравшихся на подписание соглашения Тюменской области и министерства промышленности республики Беларусь, но запуталась в шторе
Фото: Николай Бастриков © URA.Ru
Рабочая группа Госсовета. Тюмень
Рабочая группа Госсовета при президенте РФ в Тюмени
Фото: Николай Бастриков © URA.Ru
Гонка героев. Тюмень
«Гонка героев» в Тюмени
Фото: Николай Бастриков © URA.Ru
Гонка героев. Тюмень
Герой России, сбежавший на самолете из плена талибов в Кандагаре летчик Владимир Шарпатов на открытии «Гонки героев» в Тюмени
Фото: Николай Бастриков © URA.Ru
Тюменская областная дума 6 созыва. Первое заседание. Тюмень
Главная тюменская коммунистка Тамара Казанцева дает интервью тележурналистам на первом после выборов 18 сентября заседании областной думы
Фото: Николай Бастриков © URA.Ru
Конкурс модельеров "Русский силуэт". Тюмень, мода, модели, ноги, fashion, фэшн, дефиле, модный показ, модельный бизнес, бритье, небритые ноги
На региональном этапе всероссийского конкурса модельеров «Русский силуэт» зрителям и жюри предложили коллекцию одежды из дерева
Фото: Николай Бастриков © URA.Ru
Якушев, итоговая пресс-конференция 2016 года. Тюмень, якушев владимир
Губернатор Владимир Якушев отвечает на вопросы журналистов на итоговой пресс-конференции 2016 года
Фото: Николай Бастриков © URA.Ru

Наш фотограф:

Николай Бастриков (Тюмень).
Фото — Дмитрий Изосимов

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