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Главные новости Челябинской области
16:02  27 декабря 2016 2

50 миллионов двух челябинских губернаторов «утекли в никуда»

Проект с чистой водой в Каслях доделывают уголовники
Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.Ru»
Проблемы с водой Южноуральск Челябинск, розлив воды в бутыли
С 2010 года в Каслях пытаются решить проблему с питьевым водоснабжениемФото: Вадим Ахметов © URA.Ru

Очередным уголовным делом обернется история со строительством многострадальной фильтровальной станции в Каслях. Итоги ревизии, проведенной по поручению губернатора Челябинской области, переданы в прокуратуру. Отвечать перед законом придется и чиновникам и строителям. Вопрос о том, когда в Каслях появится чистая вода, остается открытым. В станцию было вложено 53,5 млн рублей. За это время уже удалось частично решить проблемы с питьевой водой: та, что поступает в дома каслинцев по старым сетям, проходит через дополнительные фильтры. А новой станции нет до сих пор.

Решение по модернизации объекта приняли после крупнейшей аварии на водоводе в Каслях. Пять лет реконструкцию не могут закончить. Уже появилось первое уголовное дело, фигурантами которого стали руководители ООО «КаслиСтройСервис» и ООО «Комета-Ц». Фирмы получили 42 млн рублей. В этом уголовном деле фигурирует таинственная история с пропажей новых насосов. По словам руководителей «КаслиСтройСервиса», это оборудование, уже установленное, украли неизвестные. Новые насосы так и не появились — пытаются запустить старую технику.

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Самое удивительное, с чем пришлось столкнуться ревизорам, — отсутствие в мэрии проектно-сметной документации. Хотя такие бумаги должны были появиться еще в 2011 году, когда началось строительство станции, точнее, реконструкция старой.

«Не знаем, где бумаги!» — разводили руками чиновники в ответ на требования ревизоров представить документацию. Дать разъяснения, каким образом без сметы и проекта идет реконструкция, они тоже не могли. Нужные документы нашлись на сайте госзакупок, но оказалось, что работы ведутся не по проекту и совершенно точно не по смете. Той же «Комете-Ц» было переплачено 7,6 млн рублей.

На завершение работ из областного бюджета в конце 2015 года было перечислено еще 6,5 млн рублей. Город тендеров не проводил, мэрия просто перечислила средства подрядчику, ООО «Дизайнстрой», несколькими траншами. Как уже сообщало «URA.Ru», последние деньги ушли 1 ноября 2016 года. Допсоглашение должен был подписать один из вице-мэров, но он отказался это делать. Визу поставил мэр Юрий Скулыбердин, после чего отправился в отпуск, хотя ранее давал слово областному минстрою и местным журналистам, что останется на работе до тех пор, пока станция не будет запущена.

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Станция до сих пор не запущена, Юрий Скулыбердин уже вернулся на работу и больше никаких обещаний не дает. Между тем, как установили ревизоры, все работы в 2016 году свелись к замене линолеума, окраске стен и укладке кафельных плит в производственном помещении. Причем в договоре указывалось, что на полу должен быть керамогранит, а не линолеум. Вся отделка стоила чуть более 1 млн рублей, а заплатили за нее в два раза больше. Помимо тех денег, что были выплачены без тендеров ООО «Дизайнстрой», еще около 2 млн рублей «ушли» к подрядчикам без аукционов.

«Станция водоочистки пока неработоспособна», — коротко сообщил «URA.Ru» начальник главного контрольного управления правительства области Дмитрий Агеев.

То, что объект не готов, признают и в мэрии. «Мэр Юрий Скулыбердин по понедельникам на аппаратных совещаниях отодвигает сроки. Недавно обещал, что запустит станцию до конца года, — рассказали „URA.Ru“ в администрации Каслинского района — А там даже электрокабель еще не протянули ко второй подстанции!»

На самой же станции сейчас трудятся сотрудники «КаслиСтройСервис». Той самой, руководитель которой, Юрий Чуфаров, стал фигурантом уголовного дела.

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© Служба новостей «URA.Ru»
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