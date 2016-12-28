Кто ответит за гибель Ту-154

15:57 28 декабря 2016 1

Гибель артистов ансамбля им. Александрова называют невосполнимой потерей Фото: Владимир Андреев © URA.Ru

Спустя трое суток после того, как самолет Минобороны России Ту-154 потерпел крушение над Черным морем, нет официальной версии случившегося. Россияне восстанавливают картину произошедшего по обрывочным новостям со ссылками на источники, слухам и версиям экспертов. В СМИ и соцсети вбрасываются аргументы в пользу версии теракта и тут же приводятся контраргументы. И звучит вопрос: кто может понести наказание за случившееся и при каких обстоятельствах.

По последней информации, которая просочилась в СМИ через источники, перед крушением пилоты говорили о неисправностях самолета. Портал «Лайф» опубликовал расшифровку бортового самописца: один из членов экипажа крикнул «закрылки!», а затем добавил «командир, мы падаем». Эту информацию в Минобороны не подтвердили.

В среду, 28 декабря, спасатели подняли со дна второй «черный ящик», на котором записана информация о технических показателях воздушного судна.

По его расшифровке смогут определить основную версию случившегося, а значит, станут известны и виновные.

Гибель артистов ансамбля им. Александрова, журналистов и Доктора Лизы повергла россиян в шок Фото: Владимир Андреев © URA.Ru

Официально называют две возможные причины, которые могли привести к трагедии, унесшей жизни 92 человек: неисправность борта или ошибка пилотирования.

В день трагедии Министерство обороны заявило, что этот борт был выпущен в 1983 году, а его общий налет составил около 7 000 часов, последний ремонт пройден 29 декабря 2014 года. В сентябре этого года самолет прошел плановое регламентное обслуживание на авиапредприятии, отметили в ведомстве.

Летчик-испытатель, заслуженный пилот России Вадим Базыкин уверял «URA.Ru», что Ту-154 отличается надежностью, и 30 лет — для него не возраст, поскольку состояние машины регулярно проверялось. А командира воздушного судна Романа Волкова Минобороны характеризовало как высококлассного специалиста с большим опытом.

В интервью «URA.Ru» военный эксперт Дмитрий Литовкин рассказал свою версию случившегося: «Аэропорт Сочи — очень сложный с точки зрения взлета и захода на посадку. При пересечении морской черты есть эффект турбулентности, который возникает из-за перепада температур.

Соответственно, когда ты садишься или взлетаешь, то попадаешь в этот провал, и самолет нужно удерживать. Борт шел, задрав нос, это говорит о том, что летчик выполнял этот маневр, но, видимо, не хватило тяги двигателей.

То есть самолет фактически провалился, а значит, либо что-то случилось с двигателем, либо летчик недотянул». Литовкин подчеркнул, что могло произойти что-то непредвиденное. Поэтому в случае, если эта версия подтвердится, то будут принимать решения по организации безопасности пилотирования в конкретном месте — небе над Сочи. «Это будут инструкции, не более того», — резюмировал эксперт.

Гибель Ту-154 может ударить по позициям министра обороны Сергея Шойгу, но не приведет к его отставке Фото: Антон Белицкий © URA.Ru

В понедельник, 26 декабря, стали известны показания одного из очевидцев трагедии — сотрудника береговой охраны пограничных войск ФСБ, который в момент катастрофы находился на катере в акватории Сочи. По его словам, вылетев с аэродрома, самолет стал быстро снижаться по направлению к воде. При этом, как говорит пограничник, борт шел с неестественно задранным вверх носом, скорость при этом у Ту-154 была невысокая, поэтому в какой-то момент самолет задел хвостом воду. В итоге он оторвался, рухнул в воду и быстро пошел на дно. Некоторые специалисты считают, что к этому могла привести ошибка пилота, который старался слишком резко поднять самолет. К таким же последствиям могло привести попадание в двигатель инородных предметов — например, птицы.

В случае, если окажется, что это была ошибка пилота, то отвечать будут те, кто допустил летчиков до полета, считает политолог Павел Данилин. «Судя по всему, это не теракт, поэтому, скорее всего, будут спрашивать с тех, кто занимался летной подготовкой экипажа. Пока точно говорить об этом рано, так как у нас есть только косвенные свидетельства того, что могла быть ошибка пилотирования. Среди версий также рассматривают плохо закрепленный груз, который заставил хвост самолета опуститься слишком низко», — отметил в интервью политолог, исключив возможность отставки высшего руководства военного ведомства:

«Наказание не коснется высших чинов Минобороны, ведь не министр отвечает за подготовку летного состава военной авиации».

Если официальная версия, которая будет озвучиваться публично, совпадет с итогами внутреннего расследования, и самолет действительно упал из-за форс-мажора, то никаких серьезных кадровых последствий и отставок ждать не стоит, считает директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин.

Александр Бортников, директор ФСБ России и председатель НАК. Его ведомства отвечают за предотвращение терактов в стране Фото: Антон Белицкий © URA.Ru

«Если же все-таки неофициально будет признано, что причиной стал теракт — последствия могут быть гораздо серьезнее, так как речь идет о сбое всей системы. Вряд ли это ударит лично по Сергею Шойгу, потому что если его как-то наказывать или тем более отправлять в отставку, то это нужно будет как-то обосновать. Зато могут серьезно пострадать креатуры Шойгу в ведомстве на уровне начальника управления или замминистра», — предположил политолог в интервью «URA.Ru».

Политические оппоненты Сергея Шойгу не смогут использовать произошедшую трагедию против Минобороны, так как все случилось над акваторией России, а значит, ответственность лежит на всех наземных службах, которые вели борт, считает руководитель центра политико-географических исследований Николай Петров.

«Если комиссия объявит, что вина лежит на работе аэропорта, на техническом обслуживании, качестве керосина или чем-то еще, тогда демонстративно накажут каких-то непосредственных исполнителей, но трудно предположить, что эта какая-то системная ошибка, вина за которую ложится на МО. Если это был теракт, то он произошел в сочинском аэропорту, который подчиняется ФСО.

Антитеррористической деятельностью занимаются ФСБ и НАК, который тоже возглавляет Александр Бортников. Весь терроризм — ответственность ФСБ, даже если речь идет о военных вещах»,

— объяснил «URA.Ru» эксперт. Петров добавил, что в случае теракта решение об отставках будет политическим, а в любом другом — техническим.

Собеседники агентства указали, что пока делать выводы о причинах трагедии рано — через несколько дней станут известны результаты расшифровки «черных ящиков». А официальное заключение будет сделано не раньше, чем через месяц.

Бывший начальник пресс-службы Министерства обороны, член Общественного совета при Министерстве обороны Виктор Баранец рассказал «URA.Ru» на основе каких данных и когда будут наказывать виновных в этой трагедии:

«До выяснений причин никаких отставок не будет. До полного заключения Минобороны, Следственного комитета, Главной военной прокуратуры, прокуратур Черноморского флота и Южного военного округа.

Всех тех, кто сейчас занимается этим делом. Только после того, как будут получены все заключения, будут приниматься кадровые решения».