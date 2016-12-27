Пять историй, которые изменили Курган в 2016 году

20:06 27 декабря 2016 0

Валентина Матвиенко и Курганская область так прониклись симпатией, что из-за одного приезда спикера Совфеда хватило для изменений в экономике и политике региона Фото: Игорь Меркулов © URA.Ru

Жители Зауралья, неизбалованные богатым бюджетом, пожалуй, немного легче, чем другие регионы, переносят перепетии российской экономики. Привыкшие к скромности курганцы, конечно, роптали и жаловались на жизнь и в 2016-м. Но глобальные катастрофы, к счастью, обошли регион стороной.

Едва зауральцы очнулись от новогодних праздников,

в Курган на празднование дня рождения области приехала Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации РФ.

Высокопоставленная дама прониклась судьбой дотационного региона и принялась отстаивать интересы Зауралья. Ее участие сыграло не последнюю роль в выделении субсидий дефицитному бюджету области. Кроме того, на федеральном уровне она подняла вопрос о выравнивании бюджетов регионов. Высоко оценили ее вклад и при финансировании самого крупного инвестиционного проекта последних лет — строительства завода «Велфарм». Не случайно Валентину Матвиенко с такой надеждой ждали на открытии фармпредприятия в декабре. Он не состоялся, но не исключено, что она все же приедет с повторным визитом уже в начале следующего года.

Визит Валентины Матвиенко стал знаковым для региона Фото: Игорь Меркулов © URA.Ru

Кстати, приезд Валентины Матвиенко, по слухам, стал катализатором еще одного процесса — смены власти в руководстве Кургана. По одной из версий, причиной отставки тогдашнего руководителя городского департамента ЖКХ Андрея Жижина стало недовольство высокой гостьи внешним видом города.

Впрочем, претензии к городским властям высказывались и вполне открыто. В конце концов это привело к отставке сити-менджера Александра Поршаня. Новый руководитель администрации Андрей Потапов заступил на пост с начала сентября. Бывший силовик завел новые порядки, однако быстро обновить команду ему не удалось из-за дефицита кадров. На проблемные направления не так-то просто было найти претендентов. Итоговая конфигурация администрации вырисовалась лишь к новогодним праздникам. В итоге высшее руководство мэрии обновилось почти наполовину. Насколько это изменит ситуацию в городе, можно будет определить лишь в наступающем 2017 году.

Потери были и среди руководителей правительства.

Неожиданно свой пост покинул первый заместитель губернатора Сергей Путмин (вернулся в Тюменскую область). Назначение на этот пост возрастного Виктора Сухнева — бывшего директора департамента природных ресурсов — многие оценили неоднозначно. Осенью регион покинул еще один ключевой замгубернатора, Нияз Юсупов. Бывший руководитель областного департамента строительства и ЖКХ перебрался в Москву, между тем в отрасли накопилось немало серьезных проблем.

Проваленный план капремонта в Кургане вынудил уйти в отставку руководителя регионального фонда капремонта Александра Медведева. Его деятельность неоднократно вызвала нарекания со стороны общественников и депутатов. Серьезные проблемы возникли и с реализацией программы сноса ветхого и аварийного жилья. В аукционах, объявленных на закупку квартир, обнаружили признаки сговора.

Сергей Путмин (в центре), Нияз Юсупов (слева) и Александр Поршань покинули свои посты Фото: Игорь Меркулов © URA.Ru

Еще один высокопоставленный чиновник был арестован — и. о. директора департамента имущественных и земельный отношений Курганской области Павла Суханова обвинили в махинациях с земельными участками. Сейчас он в СИЗО дожидается суда.

Областной прокурор Игорь Ткачев прочно занял позицию одного из главных ньюсмейкеров региона. Его хлесткие комментарии и подчас принципиальная позиция нередко становились основными новостными поводами. В городе обсуждали лишь, удастся ли «прокурорским» утвердить выдвинутые обвинения.

Серия земельных скандалов была связана и с «курганской Рублевкой» — главу Кетовского района Александра Носкова обвинили в получении взятки. Также обвинения были выдвинуты и в отношении других глав сельсоветов, окружающих областной центр.

Впрочем, главными криминальными скандалами года стали уголовные дела, возбужденные против силовиков. Обвинительный приговор за получение взяток заместителям экс-руководителя УМВД по Курганской области Игоря Решетникова, Андрею Алешкину и Максиму Шевелеву, был вынесен в самом конце года. Сам Игорь Решетников еще ожидает вердикта суда по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями. В СИЗО также ожидает окончания следствия по делу о превышении должностных полномочий экс-руководитель областной налоговой службы Юрий Касьяненко.

Главным ожиданием года стало понижение тарифов на электроэнергию в Зауралье. С этой инициативой губернатор области Алексей Кокорин обратился к правительству РФ в августе 2015 года. Установка так называемого котлового тарифа на услуги по передаче электроэнергии на территориях Курганской и Тюменской областей, а также на территории двух автономных округов — ХМАО и ЯНАО — сможет значительно облегчить нагрузку на предприятия и жителей Курганской области. Интересы области на самом высоком уровне отстаивал и спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко, однако окончательно вопрос еще не решен. По предварительной оценке цены на электроэнергию в Зауралье могут стать конкурентоспособными по отношению к соседним регионам, а само принятие решения ожидается в 2017 году.