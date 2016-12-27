Что построят на Ямале в новом году

21:27 27 декабря 2016 0

Когда-то планировалось, что рядом со зданием правительства будет такой объект. Сейчас средств не хватает на самое необходимое Фото: Андрей Загумённов © URA.Ru

Власти Ямала опубликовали программу строительства на 2017 год и последующие два года. Несмотря на то, что основная часть денег пойдет на соцобъекты, несколько сотен миллионов рублей будут потрачены на административные здания. Документ также дает ответ на вопрос о том, когда могут быть завершены набережная в Тарко-Сале и база ОМОН в Новом Уренгое.

Общий объем бюджета строительства на 2017 год — 2,5 млрд рублей. Для сравнения: на 2016 год было предусмотрено три млрд рублей.

Макет проектируемого здания Счетной палаты можно найти в Сети

Согласно программе, в 2017 году будут направлены средства на проектные работы для зданий Дома прессы (3 млн рублей), Дома правосудия (4,8 млн рублей) и нового строения для Счетной палаты округа (1,5 млн рублей). Напомним, сейчас аудиторы располагаются в здании Заксобрания Ямала. В Сети можно найти готовый дизайн-проект нового здания для СП — речь о его возведении уже поднималась несколько лет назад.

О Доме прессы тоже говорили давно — еще в 2007 году. Туда хотели переселить сотрудников всех окружных СМИ и тогда еще существовавший департамент информации и общественных связей. При этом для здания уже нашли место прямо напротив правительства округа.

Как рассказали «URA.Ru» в департаменте строительства и жилищной политики Ямала, строиться эти объекты пока не будут, но налог на участки необходимо выплачивать согласно закону. Также средства будут направлены на проектно-изыскательные работы.

Государственный архив вскоре должен обрести собственное здание. На проектно-изыскательские работы по этому объекту выделят 80 млн рублей в 2017 году.

В следующем году власти Ямала рассчитывают вернуться к замороженным зданиям рядом с правительством округа на набережной Шайтанки.

На одно из них потратят около семи миллионов рублей. Напомним, возведение так называемых «близнецов» началось в 2011 году, спустя два года после того, как было открыто первое здание окружной администрации. В зданиях планировали объединить все департаменты и управления. Степень готовности эксперты оценивали так: начали прокладывать инженерные сети и внутреннюю отделку.

Недостроенную набережную в Салехарде обнесли забором из-за двух смертей

Ремонта в 2017 году ждет и здание «губернаторской резиденции» — гостинично-административный комплекс «Ямальский». На инженерное обеспечение и благоустройство уйдет 15,4 млн рублей. Также планируется на семь млн рублей отремонтировать его котельную. Дорогостоящий ремонт там был сделан в 2013 году.

Основные средства будут направлены на социальные объекты. Одним из самых финансово емких зданий станет детский сад на 300 мест в Лабытнанги, в микрорайоне номер три. На него в 2017 году потратят 234 млн рублей. На детсад на 240 мест в Яр-Сале направят 150 млн рублей. Около 110 млн рублей передадут на стройку детсада в Тарко-Сале.

Еще один объект Тарко-Сале отличается серьезным финансированием — учебный корпус со спортзалом школы-интерната получит 130 млн рублей. Он потребует больших финансовых вложений и в последующие два года — на него в 2018—2019 годах направят 660 млн рублей.

110 млн рублей в 2017 году запланировано на учебно-профессиональный комплекс в Новом Уренгое.

Яр-Сале получит 105 млн рублей на Центр национальных культур с музейно-библиотечным комплексом и архивом. Кстати, в 2018 году на него же потратят 400 млн рублей.

Дождутся денег канализационно-очистные сооружения (2-я очередь) в Лабытнанги. На них в следующем году рассчитывают потратить порядка 100 млн рублей.

2018 и 2019 годы

На каждый из этих годов запланировано по 2,8 млрд рублей в адресной инвестиционной программе. Как раз в этот период планируется направить серьезные средства на набережную в Тарко-Сале. Согласно документу, подпорная стенка «Набережной Саргина» получит в сумме 172 млн рублей. О том, что строительство набережных в Салехарде и в Тарко-Сале приостановлено, глава департамента строительства и жилищной политики Юрий Теряев сообщил в середине 2015 года. В 2016 году недостроенную набережную в столице Ямала огораживают — в реке утонули два ребенка. Денег на ее завершение в бюджете Ямала на ближайшие три года не запланировано.

База подразделения ОМОН в Новом Уренгое будет профинансирована на 250 млн рублей в течение двух лет.

В 2015 году был проведен аукцион на проектирование базы. А сам объект губернатор Ямала анонсировал еще в 2014 году. На какой стадии сегодня проект — неясно.

В ближайшие три года планируется финансировать реконструкцию санатория «Озерный». Напомним, в нем планируют разместить онкодиспансер. В сумме планируется выделить порядка 22 млн рублей. Как сообщал в интервью «URA.Ru» глава департамента здравоохранения Ямала Сергей Новиков, согласно оптимистичному прогнозу центр планируется открыть в 2019 году.

На 2018 и 2019 годы заложено финансирование центра системы 112. В центре будут анализироваться все экстренные вызовы.

На базу ОМОН запланировали средства в бюджете Ямала Фото: Вадим Ахметов © URA.Ru

Внедрение системы 112 идет по всей стране, и на Ямале ее обещали запустить к 2018 году. На основной центр в Салехарде, который должен быть размещен рядом с со зданием Главного управления МЧС по ЯНАО, будет выделено порядка 243 млн рублей.

На реконструкцию некоего «административно-бытового комплекса в Салехарде» будет направлено 123 млн рублей.

Финансово емким социальным объектом этого периода можно считать детсад на 120 мест в Антипаюте — на него направят 657 млн рублей.

На аэропорты в ближайшие три года средства не запланированы. Ранее сообщалось, что аэровокзал Нового Уренгоя может быть реконструирован с участием инвесторов.

Небольшая часть средств программы будет потрачена на дороги.