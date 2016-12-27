23:01 27 декабря 2016 1

Главный муниципальный перевозчик города начинает банкротство Фото: Владимир Жабриков © URA.Ru

Запущенная процедура банкротства екатеринбургского МОАП вряд ли будет остановлена: слишком много интересантов в том, чтобы пустить этот муниципальное автотранспортное предприятие с молотка. Признание муниципального перевозчика несостоятельным на руку и администрации города, и, конечно, пулу частных перевозчиков. Как зимнее топливо для автобусов, привезенное в июне на базу автобусников может изменить время ожидания общественного транспорта — в материале «URA.Ru».

К екатеринбургскому муниципальному автотранспортному предприятию подан банкротный иск. Это первый иск о несостоятельности муниципального перевозчика за все 19 лет его существования. Претензии поступили от некоей компании «ТД РУНАТКО» — ранее она же отсудила у МОАП 10 млн рублей за недоплату по поставке зимнее дизтопливо. Половину объема «РУНАТКО» привозило, судя по документам, с марта по июнь, когда оно было уже не нужно. МОАП платить отказался.

«Если есть спор двух хозяйствующих субъектов, то он должен решаться в правовом поле», — обтекаемо ответил на вопрос агентства, является ли сумма задолженности значительной для бюджета МОАП, пресс-секретарь мэрии Денис Сухоруков. Однако в апреле именно этот торговый дом фактически поймали за руку: МОАП покупал у него это самое дизтопливо по цене, завышенной на 10-20%.

«Речь может идти о том, что МОАП искусственно вогнали в долги, нарастив кредиторскую задолженность.

Это, конечно, наносит муниципальному предприятию значительный ущерб», — отмечает юрист Ирина Рассказова.

В эту же пользу говорит состояние техники. Автобусный парк ЕМУП МОАП состоит из 355 единиц техники. Из них больше ста машин уже отслужили десятилетний срок. Его просто не ремонтируют. Новые автобусы закупаются, но современные низкопольные автобусы не прошли даже гарантийный осмотр. «Это все делается для того, чтобы снизить в итоге стоимость конкурсной массы. Имущество, таким образом, достанется тому, кто будет его покупать с торгов, за небольшие деньги», — говорят источники «URA.Ru».

ТД «РУНАТКО» с первого взгляда на данные из открытых источников кажется вполне себе прозрачной компанией, которая вряд ли имеет особый умысел на банкротство МОАП. На рынке работает пять лет, у нее огромные обороты, она постоянный поставщик топлива, в том числе и сезонного, различным бюджетным учреждениям УрФО. Конкурент на торгах компаниям вроде «Газпромнефть —корпоративные продажи», «Башнефть-Розница» и т. п. Совладелица и хозяйка ООО — некая Виктория Владимировна Казакова.

«Рунатко» и Садриева связывают общие знакомые, общий бизнес выписка базы «Контур.Фокус»

Но в регионе до 2013 года работала компания с практически идентичным названием — ООО «Рунатко». Ее владельцем был непубличный предприниматель Сергей Вражнов. До сих пор одна из его компаний зарегистрирована в одном юридическом адресе с ТД «РУНАТКО». В марте 2016 года в ЕМУП и структурах Вражнова прошли обыски. По одной из версий, СКР при поддержке ФСБ искал документы о завышении цены при поставках дизтоплива в период с 2014 по 2016 год: с 2014 года руководство МУПа занималось приписками при закупке ГСМ. Позже СКР заявил о том, что МОАП понес убытки в размере 14 млн рублей.

Источники «URA.Ru» рассказывают, что банкротство ЕМУП — давно ожидаемый шаг, руководство компании «в доле», а интересантами являются структуры, близкие к депутату Олегу Исакову и хозяину компании «UVA-транс» Ринату Садриеву. «Администрацию города неоднократно предупреждали, что пора решать вопрос с Кайсаровым [Владимиром, директором компании]. Надо было его давно увольнять. Все долги перед структурами Исакова-Садриева есть лишь на бумаге. Не исключено, что Кайсаров с ними в сговоре. Не удивлюсь, если это все делается при халатности со стороны высокопоставленных руководителей мэрии. Возможно, что силовики этим заинтересуются и начнут проверки в администрации города. Ждем посадок больших чиновников».

Другой источник уверяет, что новая транспортная схема, которая вводится летом 2017 года, «особо болезненно ударяет по бизнесу Садриева. Можно предположить, что он решил сыграть на опережение и поторопил банкротство».

Ринат Садриев в разговоре с корреспондентом «URA.Ru» отметил, что никакого отношения к банкротству МОАП не имеет. «Я постоянный представитель республики Татарстан, государственный советник 1 класса, государственный гражданский служащий другого субъекта федерации. Я по своему статусу даже не имею права комментировать хоть что-то, происходящее в другом муниципалитете», — заявил он.

По данным «Контур.Фокус», «UVA-транс» действительно больше не значится на Ринате Садриеве. С 2011 года учредитель ООО «Ю-Ви-Эй-Транс» — Алена Шавильевна Садриева — как и примерно еще семь-восемь организаций, среди которых, например, есть Благотворительный фонд Садриева.

Информация о банкротстве ложится на подготовленную почву: финансовое положение МУП и до всех историй с обысками и банкротством было очень сложным. Но данные о финансах какие-то разновекторные: как будто бы в мэрии еще до конца не определились — спасать этот МУП или топить, подтверждают наблюдатели.

Руководство компании заявляет о кредиторской задолженности в размере 400 млн рублей. При этом в прошлом году — первый раз за много лет — МУП, судя по его же отчетности, получил прибыль в размере 196 млн рублей. Вроде бы МУП испытывает хроническое недофинансирование из-за перевозки льготников.

В целом за год автобусы предприятия совершают около 50 миллионов поездок, за которые горадминистрации придется доплачивать около 700 миллионов рублей. Эти деньги не предусмотрены ни в областном, ни в федеральном бюджете на 2017 год.

Но городская администрация, которая так рьяно отстаивала позиции общественного транспорта ранее, в этом году вообще не обращалась к «области» заложить в бюджет компенсации за перевозку льготников. Однако сейчас, говоря о сложном положении транспорта, мэрия Екатеринбурга лоббирует увеличение стоимости проезда — с 26 до 29 млн рублей. Если этого не произойдет, то ЕМУП могут начать банкротить, говорили на заседании гордумы во вторник, 27 декабря, некоторые депутаты гордумы.

Одним словом, за иском от топливной компании стоит желание жестко и с наибольшей прибылью обанкротить МОАП. Как мы будем ездить и на чем — вопрос другой, нас никто не спрашивает. Но у нас есть только один — открытый пока вопрос — кто же в администрации города будет ответственен за то, что МУП доводят до банкротства в аккурат перед принятием новой транспортной схемы.

Она, напомним, подразумевает, что известно только то, что маршруты общественного транспорта будут значительно сокращены и перестроены, частные автобусы будут работать только на периферии, горожане будут вынуждены ездить с пересадками, зато время ожидания транспорта якобы сократится до пяти-семи минут. При этом большинство частных перевозчиков в городе не смогут работать, так что МОАП останется почти единственным перевозчиком на рынке.

Темпы реализации проекта вызывают у наблюдателей некоторые опасения. Уже к лету существующую сеть обещают «сломать», оптимизировав большинство маршрутов. Удастся ли без проблем построить новую — неизвестно. В Москве, например, новые маршруты вводят уже пятый год.

Отдельно наблюдатели предлагают прикинуть на нынешнюю схему с банкротством МОАП историю, как шел развал пассажирских перевозок и приватизация каменск-уральского МУП, который обеспечивал перевозки в третьем по величине городу Свердловской области. Нынешний директор МОАП Владимир Кайсаров пришел на работу как раз с этого места, напоминают в Каменске-Уральском.

В 2003 году в городе были объединены МУП «Горэлектротранспорт» (троллейбусное депо) и МУП «АТП» (автобусный парк). Генеральным директором нового предприятия МУП «Пассажирские транспортные перевозки» был назначен директор МУП «Горэлектротранспорт» Владимир Кайсаров. Администрация города преследовала тогда цель предотвратить банкротство автобусного предприятия — троллейбусные перевозки были более прибыльными.

С января 2004 года в городе была введена единая маршрутная сеть, которая сделала некоторые маршруты из них взаимозаменяемыми. Но чуда не произошло — убыточные автобусы потянули за собой все остальное.

С 1 мая 2005 года началась приватизация предприятия. Муниципальное унитарное предприятие (МУП «ПТП») стало открытым акционерным обществом (ОАО «Управляющая компания «ПТП»), которое учредило несколько ООО. Троллейбусное депо стало тремя самостоятельными компаниями, то же самое произошло и с автобусным парком, и с другими частями некогда единого предприятия.

Троллейбусные перевозки и перевозки в городе вообще становятся все более и более убыточными — их съедает повышение цен на электроэнергию и непродуманная система компенсации за перевозку льготников.

Если все пойдет по плану развала автобусных перевозок в городе, то в скором времени надо ждать присоединения троллейбусных парков к автобусному Фото: Владимир Жабриков © URA.Ru

Администрация Каменска-Уральского принял решение сохранить троллейбусные перевозки, но попросил у области 35 млн рублей в год — то есть 3 млн в месяц. Область пообещала помочь. С 10 июля 2014 года водителей, кондукторов и других сотрудников троллейбусного депо (кроме диспетчеров на выпуске, кассиров и медиков) переводят во вновь созданное ООО «Спектр-К» с юридическим адресом в Екатеринбурге. Ровно через год оно подает иск о банкротстве к ОАО «УК «Пассажирские Транспортные Перевозки». Сейчас последнее находится в процессе ликвидации.

Банкротство шло довольно варварским способом. На нем наживался даже конкурсный управляющий. «По версии следствия, в 2015 году Владислав Наруцкий организовал хищение лома черных металлов, образовавшегося от резки корпусов автобусов и троллейбусов, путем сдачи их в компанию, занимающуюся приемом черного металла, от имени физического лица. Денежные средства, полученные от реализованного лома, в кассу предприятия он не внес. Данным способом им было похищено свыше 292 тыс. руб. Также в 2015 году им же организована реализация запасных частей троллейбусов, образовавшихся в связи с прекращением троллейбусного движения в городе, принадлежащих „Управляющая компания ‚Пассажирские транспортные перевозки‘ от имени иного предприятия на сумму свыше 396 тыс. руб. А также похищены и реализованы трансформаторы и иное электрооборудование тяговых подстанций троллейбусных линий Каменска-Уральского, принадлежащих транспортной компании, на общую сумму свыше 2,1 млн руб. Денежные средства были использованы в личных целях. На момент совершения преступления В. Наруцкий являлся председателем ликвидационной комиссии ОАО ‚Управляющая компания ‚Пассажирские транспортные перевозки‘“, — сказано в сообщении Свердловской областной прокуратуры.