Руководству свердловского ГИБДД «шьют» гостиничное дело

21:20 27 декабря 2016 2

У Следственного комитета появились серьезные вопросы к Юрию Демину Фото: Владимир Жабриков © URA.Ru

В управлении ГИБДД по Свердловской области начинается антикоррупционная проверка. В ходе нее будет установлено, на каких основаниях руководителям автоинспекции предоставляется ведомственное служебное жилье и из каких источников оно оплачивается.

По данным источников «URA.Ru», ревизия проводится в рамках уголовного дела, возбужденного 16 декабря 2016 года отделом СК РФ по Ленинскому району Екатеринбурга (ч. 1 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями»). Силовики установили, что в марте 2013 года начальник областного управления ГИБДД Юрий Демин написал бывшему гендиректору МРСК Урала Валерию Родину письмо с просьбой заселить в номер люкс гостиницы учебного центра МРСК Урала своего подчиненного. Но фамилия будущего жильца в документе не значилась.

По версии следователей, владельцы гостиницы заинтересовались личностью жильца лишь в октябре 2016 года, когда долг по оплате служебного помещения достиг 376 345 рублей 14 копеек. Представители МРСК попросили Юрия Демина уточнить, кто именно должен погасить накопившуюся сумму. Выяснилось, что все это время ведомственным номером пользовался начальник Госавтоинспекции по Екатеринбургу, подполковник полиции Вячеслав Горев.

Вячеслав Горев ничего не знал о письме Юрия Демина Фото: Владимир Жабриков © URA.Ru

Каков статус в этом деле у Вячеслава Горева, пока неизвестно — о возбуждении уголовного дела он узнал от корреспондента «URA.Ru». Начальник екатеринбургского ГИБДД пояснил агентству, что в 2013 году переехал в Екатеринбург из Ирбита. С предоставлением служебного жилья у подполковника проблем не возникло. В хозяйственной части городской автоинспекции Горину, не сказав ни слова про письмо Юрия Демина, дали адрес, по которому ему нужно было поехать для получения ключей. Это была фигурирующая в уголовном деле гостиница.

«Это здание лучше назвать не гостиницей, а общежитием. Я жил на первом этаже в официально нежилом, но приспособленном под жилье помещении. Это были две комнатки площадью примерно три на три и три на два метра. В них были советские обои, диван, микроволновка, чайник и ванная с унитазом», — рассказывает Вячеслав Горев. Он был уверен, что помещение является служебным. И не задумывался о его оплате в течение трех с лишним лет.

В начале декабря 2016 года у Горева был сложный разговор с владельцами гостиницы, в ходе которого были обсуждены различные варианты оплаты неожиданно появившегося для подполковника долга. Он предпочел занять деньги, чтобы погасить предъявленную ему сумму.

В пресс-службе МРСК Урала подтвердили, что на сегодняшний день претензий к силовику не имеют. Версия компании несколько отличается от версий силовиков и Горева: «Действительно, в компанию поступало официальное обращение с просьбой оказания услуг по проживанию в учебном центре указанного в документе сотрудника полиции. Учебный центр в полном соответствии со своими уставными документами предоставил жилое помещение, сотрудник полиции на сегодняшний день в полной мере исполнил свои обязательства согласно официально выставленному счету. Стороны не имеют каких-либо претензий друг к другу, так как со стороны учебного центра и со стороны проживающего все обязательства в полной мере исполнены».

В СК РФ усмотрели в истории с оплатой номера в гостинице нарушение УК РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.Ru

Несмотря на урегулирование проблемы, следователи усмотрели в произошедшем нарушение законодательства. Они изучили официальный прейскурант гостиницы и выяснили, что реальная стоимость проживания в указанном номере в течение 3 лет и 7 месяцев составляет более 5 миллионов рублей. Факт столь существенной недоплаты силовики сочли злоупотреблением должностными полномочиями. Источники агентства уточняют, что в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление причастности к данному преступлению руководства Управления ГИБДД России по Свердловской области.

«Дело не в Гореве. Он силовиков не интересует. Он тоже в какой-то мере оказался пострадавшим из-за своей наивности. Силовикам гораздо интереснее, выделялись ли 5 миллионов рублей на оплату комнаты класса „люкс“. Если выделялись, то куда они делись. И единственный ли это подобный случай», — говорит близкий к силовым структурам источник.

Адвокат Павел Бабиков, в свою очередь, уверен в бесперспективности дела: «Человек не заплатил за общежитие, полагая, что оно является ведомственным. После направления требования об оплате гражданином задолженность была погашена. Где тут следователи усмотрели состав 285 УК РФ „Злоупотребление должностными полномочиями“, мне неясно. Банальные гражданско-правовые отношения, связанные с оплатой проживания. То, что данный спор касается сотрудника полиции, не означает, что отношения, связанные с оплатой жилья, должны регулироваться уголовным, а не гражданским законом. В любом случае судебной перспективы у этого дела я не вижу. Похоже на провокацию».

В пресс-службе Управления СК РФ по Свердловской области воздержались от комментариев. В пресс-службе Управления ГИБДД корреспондента перенаправили за комментарием в пресс-службу регионального ГУ МВД. Руководитель пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых, в свою очередь, выразил следующее мнение: «Расставлять акценты в этой истории с определенным однобоким уклоном на данном этапе было бы преждевременным, так как уголовное дело бесфигурантное. Давайте не будем делать поспешных выводов. Следствие во всем разберется и все разложит по полочкам. Определит, кто кому сват или брат. Как только станет известен финал этой истории, мы не будем делать из него тайны и проинформируем всех о сделанных выводах».