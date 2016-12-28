Как 2016 год ударил по карманам свердловчан

21:13 28 декабря 2016 0

Падение рубля в 2014-м отразилось на ценах в 2016-м Фото: Николай Бастриков © URA.Ru

Подходит к концу 2016 год, и мы вспоминаем, как 12 месяцев назад гадали о том, сколько будет стоить килограмм гречки, когда экономика наконец нащупает дно. По признаниям политиков и бизнесменов, низшая точка таки была достигнута, и теперь началась длительная стагнация. Журналисты «URA.Ru» проверили, как изменились цены на самые разные виды товаров за прошедший год и обсудили изменения с игроками рынков.

Продукты питания

Статистика цен на продукты по данным Росстата Фото: «URA.Ru»

Следуя данным Росстата по Свердловской области за январь—ноябрь 2016-го (за декабрь статистика еще не готова), средние цены на продукты питания, в основном, росли. Например, ощутимо подорожали сычужные, твердые и мягкие сыры. Средняя цена в начале 2016 года составляла 501,79 рубля за килограмм, а в ноябре достигла 527, 17. Также килограмм гречки подскочил в цене почти на 20 рублей, а 100-граммовая плитка шоколада — на 10 рублей.

При этом почти не изменилась цена на картофель — в районе 17-18 рублей за килограмм. Стало выгоднее покупать яблоки. Килограмм фруктов подешевел более чем на 15 рублей.

Президент торговой сети «Елисей» Александр Оглоблин в беседе с «URA.Ru» сообщил, что с начала кризиса ретейлеры добровольно отказались от 30-50 процентов своей прибыли, чтобы сохранить лояльность покупателей. Однако розничные цены не снижаются, потому что растет закупочная стоимость — производители вынуждены отыгрывать затраты, которые растут на фоне слабого рубля, сезонности, урожайности.

На цены влияют слабый рубль, урожайность, сезонность и искусственный ажиотаж Фото: URA.Ru

«Так, шоколад подорожал из-за того, что в странах-производителях какао- бобов был плохой урожай. Кстати, из-за этого же поднялась цена на кофе», — отметил Оглоблин. По его словам, еще один важный фактор, влияющий на цены — искусственный ажиотаж, как не раз было в случае с гречкой.

«Как и обещали политики, российская экономика в 2016 году достигла дна. Но дело в том, что подниматься с него мы не спешим. В отличие от кризиса 2008-го, когда мы резко упали и резко восстановились, этот кризис будет затяжным. Мы не будем подниматься, если не будет реформ, в том числе не самых популярных, касающихся расходов на социальные услуги», — отметил Оглоблин.

Алкоголь

Статистика цен на алкоголь по данным Росстата. Цена указана за литр напитка Фото: « URA.Ru»

Цены на алкогольном рынке в среднем выросли на 10-20 процентов. «Рост стоимости закупочной цены был потому, что производители пытались отыграть скачок доллара и евро двухлетней давности. До сих пор процесс не завершен, и ожидается еще одно повышение закупочной цены в следующем году», — рассказал «URA.Ru» владелец сети алкомаркетов «Магнум» Илья Борзенков.

Игроки рынка также отмечают: за время кризиса у свердловчан заметно изменились предпочтения. Уральцы, конечно, массово не перешли на «гаражные» вина и коньяки, но стали более сдержаны, избирательны и экономичны. Вследствие этого спрос на элитный алкоголь значительно снизился.

О росте цен говорят и данные Росстата. Ощутимее всего в Свердловской области за 11 месяцев выросла средняя цена на коньяк — на 38 рублей за поллитра. Незначительно подорожало отечественное пиво — на 3 рубля с копейками, а зарубежное — на 2 рубля.

Жилье

По данным «Уральской палаты недвижимости», в 2016 году ощутимо подорожали квартиры в новостройках. Больше всего выросло в цене жилье бизнес-класса — почти на семь тысяч рублей за квадратный метр.

По словам директора компании «Алека групп» Александра Матофаева, на свердловском рынке нет предпосылок к тому, что цены на новостройки пойдут вниз, так как цена на строительные материалы с каждым годом поднимается, а спрос на жилплощади крайне низкий. Причины кроются в низкой платежеспособности населения, сложностях с получением ипотеки, неуверенности в завтрашнем дне. Продажи поддерживаются в основном только за счет тех уральцев, у которых есть острая необходимость в изменении качества жилья.

Статистика цен на недвижимость по данным УПН. Стоимость указана за квадратный метр и за сотку в случае с земельными участками Фото: «URA.Ru»

«На свердловском строительном рынке наблюдается серьезнейший дефицит „живых“ денег. Если вспомнить даже 2014 год, когда некоторое время была относительная стабильность, люди обладали определенным капиталом, оборотными средствами, которые выдергивали из бизнеса на какие-то другие цели. Сегодня, наверное, в 98 процентах случая такого нет», — сказал Матофаев.

Следуя отчету УПН, предложение на рынке новостроек продолжает смещаться в сторону малогабаритных квартир. Из-за этого растет конкуренция со вторичным рынком. При этом цены на подержанное жилье продолжают медленно снижаться, рассказал «URA.Ru» исполнительный директор «Уральской палаты недвижимости» Рустем Галеев. По его словам, по итогам года корректировка цен составит около 4 процентов. «Текущее предложение по-прежнему избыточно. У покупателей сохраняются возможности для обоснованного торга, как на вторичном, так и на первичном рынке», — сказал нашему агентству Галеев.

Примерно на том же уровне остались цены на загородную недвижимость. По статистике, коттеджи подешевели за год менее чем на тысячу рублей за квадратный метр, а земля выросла в цене всего на 0,7 тысячи рублей за сотку. Описывая всю ситуацию на рынке, эксперты говорят об общей стагнации.

Автомобили

В 2016 году цены выросли даже на одни из самых популярных автомобилей и продолжат расти в 2017 году, уверена редактор проекта ADEKB.Ru Надежда Анучина. По ее словам, это произойдет, даже если рубль продолжит укрепляться по отношению к иностранным валютам.

«Когда пару лет назад рубль обвалился на 70 процентов, большинство автопроизводителей не стали задирать цены аналогично курсу. В течение всего последующего времени они постепенно повышали цены и до сих пор отыгрывают затраты», — сказала агентству Анучина. Она отметила, что у тех производителей, которые не стали бороться за лояльность покупателей и резко повысили цены, продажи упали чуть ли не до одной машины в месяц.

Статистика цен на автомобили по данным автодилеров. Стоимость указана за базовую комплектацию без учета акций

По статистике уральских автодилеров, цены на автомобили действительно выросли. Так, новая LADA Vesta базовой комплектации в декабре стоит 529 тысяч рублей, когда как в январе стоила 514 тысяч рублей. А один из самых популярных в городе Renault Logan подорожал на 10 тысяч. Подскочили в цене модели Skoda. Например, Skoda Rapid за год подорожала почти на 100 тысяч рублей.

Хотя сами дилеры уверяют, цена по тарифу может ощутимо отличаться от той, что предоставляют в салоне. В новогодние праздники в центрах предоставляют значительные скидки, продавцы активно работают над различными программами покупки нового авто (кредит, трейд-ин, утилизация).

При этом Екатеринбург остается лидером по падению продаж автомобилей и это не может не волновать автодилеров, отметила Анучина. «Вообще Екатеринбург лидер по падению продаж автомобилей. Весь год по сравнению с 2015-м они падали на 25 процентов, а в 2015-м падение и вовсе было 50 процентов. Сейчас все боятся, что в 2017 году государство отменит субсидирование автокредитов. Сейчас большинство машин ценой до миллиона рублей покупается за счет этой услуги. Если это случится, станут покупать еще реже», — резюмировала Надежда Анучина.