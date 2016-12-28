Почему Кремль должен сделать вывод из Брекзит и поражения Клинтон

15:47 28 декабря 2016 0

Политолог Евгений Минченко подвел итоги зарубежных выборных кампаний 2016 года Фото: Владимир Андреев © URA.Ru

В международной повестке главными событиями уходящего года стали победа Дональда Трампа в США и референдум о выходе Великобритании из ЕС. Эти две кампании стали основой нового политического тренда — разочарования в старых элитах и кризиса «западных ценностей» в виде идеи глобализации. Какие уроки из зарубежного опыта может извлечь Россия, чем «Уралвагонзавод» похож на «демократов Рейгана» и каковы шансы «старушки» Меркель на выборах в 2017 — в интервью с главой коммуникационного холдинга Minchenko Consulting Евгением Минченко.

— Евгений, в уходящем году прошла целая череда громких выборных кампаний. Как бы вы описали общий тренд политических процессов в мире в уходящем 2016 году?

— Первая тенденция — произошел крах проекта глобализации. Выяснилось, что даже в тех странах, которые считаются его бенефициарами, тоже есть недовольные.

Их можно условно разбить на три категории. Первые — это рабочие, которые теряют свои места. Либо производство уходит за океан (в Китай), либо их вытесняют мигранты, либо они теряют работу из-за роботизации. С последним спорить сложно, соответственно, мигранты и китайцы стали главными адресатами этого недовольства. Эта категория протестующих (белые рабочие, живущие в ранее развитых индустриальных, а ныне депрессивных регионах, без высшего образования) — база для право-популистских проектов. Второй тип — это недовольная высокообразованная молодежь больших городов, которая получает высшее образование и не находит себе работу. Так в Испании процент безработицы среди выпускников ВУЗов около 60%. Они просто не могут найти себе работу и становятся базовым электоратом для левых популистских проектов. Их главный лозунг «Дайте нам хорошую высокооплачиваемую работу». И третий тип — это деклассированная молодежь из гетто и фавел, кто-то живет на пособия, кто-то промышляет мелким криминалом. Они выступают в роли взрывоопасного материала для протестных акций.

— То есть активизация разных независимых друг от друга слоев населения и приводит к росту национализма? Создается впечатление, что все чаще толерантный Запад будоражит далеко не толерантными лозунгами.

— На фоне появления бунтующих действительно возникает рост национализма.

Дело в том, что другая очень любопытная тенденция этого года — потеря грани между правыми и левыми популистами.

Политолог Евгений Минченко: «Первая тенденция 2016 года — крах проекта глобализации» Фото: Владимир Андреев © URA.Ru

Вот, например, Марин Ле Пен — правая популистка. Самый большой прирост в ее электорате за последнее время произошел за счет бывших сторонников коммунистов. Когда люди так быстро перебегают из крайне левых к крайне правым — это значит, что границ нет, они стираются между идеологиями.

— И к чему это приводит?

— Становится значимой фигура кандидата. А чтобы кандидат привлекал избирателя, он должен быть подлинным. Я думаю, что главная проблема Хиллари Клинтон заключается в том, что она насквозь фальшивая, и это заметно. Она неискренний человек, который не любит людей, ее раздражают и утомляют журналисты, например. Если Дональд Трамп, как вампир, выходит на огромную аудиторию, и его «прет», то Хилари делает это через силу. Особенно это было заметно на встречах с избирателями: выйдет на десять минут, прочитает по телесуфлеру свой текст, а дальше концерт, или поддерживающая звезда, типа Байдена. А Трамп выходит и минут сорок жжет напалмом. И видно, что ему прикольно, что он подпитывается этой энергией. Вот этот

запрос на истинность, на подлинность, на «настоящесть», это сегодня главная фишка и подделать ее очень сложно, почти невозможно.

Кстати, когда мы уже постфактум анализировали шорт-лист политической премии РАСО «Гамбургский счет», то выяснилось, что у всех номинантов, как российских, так и зарубежных, есть одно общее качество — это прямой контакт со своими избирателями.

— Вы упомянули национализм. Маятник только качнулся в его сторону или уже во всю движется на убывание?

— В зависимости от того, насколько они готовы это перехватывать. И если перехватят, то как это сработает дальше. Например, выборы в парламент Великобритании, 2015 год. Кэмерон во главе Консервативной партии берет на вооружение слегка измененную идеологию Найджела Фараджа из Партии независимости Соединенного Королевства. Но при этом обещает провести референдум по выходу Великобритании из состава ЕС. Проводит этот референдум, проваливает его и уходит. Оказалось, что перехват идеологии своего оппонента -

это совсем не невинная игра, ты сам становишься «драконом». А если ты не достаточно «дракон», то тебе разрывает изнутри, как это и произошло с Кэмероном.

Вторая тенденция 2016 года — потеря грани между правыми и левыми популистами Фото: Владимир Андреев © URA.Ru

— Что происходит в Италии? Почему провалился разумный, на мой взгляд, референдум о реформировании законодательной системы, в том числе и сокращении мест в парламенте [в Италии 945 депутатов и сенаторов, в то время как, для сравнения, в России — 620]?

— Там произошла одна простая вещь. На фоне крайне высокого недоверия к истеблишменту в целом, премьер Маттео Ренци посчитал, что ставит вопрос об изменении системы. Но его не услышали и пошли голосовать против всех политиков, как таковых. Вот это и есть главный риск сегодня: формирование у электората идеологии под лозунгом «все с пляжа».

Нам все равно — правый ты или левый — «все с пляжа»! Вы все надоели — политики, чиновники, шоу бизнес, идеологические лидеры — вы все не справились!

— Кажется, что вы сейчас цитируете выступление представителя движения «Пять звезд»! К слову, как вы думаете, они набрали уже свой максимум? Или есть куда еще подрасти?

— Сейчас они стабильно имеют свои 20-30% голосов, но вот вопрос — готовы ли они брать власть? На муниципальном уровне они уже выигрывают. В 2016 году кандидат от «Пяти звезд» Вирджиния Раджи выиграла выборы мэра Рима в ходе очень креативной кампании, которая тоже была выдвинута на премию «Гамбургский счет» и в итоге немного уступила кампании Трампа. Но можно ли эти локальные успехи конвертировать в общенациональную победу — большой вопрос.

Наш Владимир Жириновский, например, это в чистом виде Найджел Фарадж. Занял первое место на выборах в Госдуму в 1993 году. Дали ему власть? Нет, не дали. Вот он существует, как игрок, как часть системы, а у Трампа получилось сломать систему, хотя он сам этого не ожидал. Трамп недавно в интервью признался, что накануне дня голосования сказал жене: «Сейчас я проиграю, произнесу сторонникам ободряющую речь и приду домой». И вдруг он выигрывает.

И получилось так, что Трамп никому не обязан своей победе. Только очень узкому кругу своих соратников. С одной стороны, у него развязаны руки, а с другой, даже те республиканцы, которые его терпеть не могут, будут его поддерживать.

Я разговаривал как раз с такими республиканцами, и они говорят: «Партия впервые с 1920 года контролирует обе палаты Парламента, Верховный Суд, пост Президента, большую часть губернаторов и региональных законодательных собраний. Ну мы же не будем такой успех разменивать на какие-то внутрипартийные конфликты». Поэтому они, как минимум, первый год будут работать на одной волне с Трампом. Хотя по его первым назначениям мы видим, что он доверяет только военным, традиционному бизнесу и шоу-бизнесу.

— Если вдуматься, это привычные для него круги общения. Учился в военном училище, бизнес и шоу — это вообще его стихия.

— Получается, что так. Только финансовый бизнес, в основном, поддерживал Хиллари. И нефтяники только немного выбиваются из этой схемы, но он хорошо с ними знаком. Более того, дружба с нефтебизнесом была в пику индустрии Green Energy [альтернативные источники энергии], которая была одним из ведущих спонсоров Клинтон и Демократической партии.

Трамп же себя позиционирует как анти-Обама, поэтому, собственно, и выступил за традиционную энергию.

Кризис элит и запрос на подлинность кандидата — причины провала Клинтон и успеха Брекзита Фото: depositphotos.com © URA.Ru

— К слову, такой успех республиканцев в этом году, сравнимый только с далеким 1920 годом — это чистая заслуга Трампа или больше разочарование в Обаме?

— Это результат грамотной нарезки округов, которая была сделана в пользу республиканцев в 2011 году. Ведь за демократов проголосовало больше людей. За Хиллари проголосовало на 2,8 млн больше американцев, чем за Трампа, и такой же примерно отрыв в голосовании за места в парламенте. Но республиканцы контролируют Конгресс, поэтому они нарезали округа так, как им удобно. Демократические штаты, такие как Калифорния или Нью-Йорк, Нью-Джерси, самые крупные — там много выборщиков, но у республиканцев куча штатов поменьше. Там выборщиков не так много, зато губернаторы теперь свои.

— Стоит ли ждать изменений в избирательном законодательстве США при отрыве в 2,8 млн голосов в пользу проигравшего кандидата?

— Систему выборщиков отменить невозможно, потому что это фундамент американского федерализма. Но могут, например, ввести систему квот, по которой не полностью пропорционально полученным голосам распределялись бы выборщики, но по другим каким-то формулам. Затем

была идея, которая может сейчас снова возникнуть, — разделения Калифорнии на шесть штатов. Тогда эти штаты будут преимущественно демократическими, и оттуда будет больше выборщиков (плюс три голоса на каждый штат).

— А разделение штата на шесть частей не будет противоречить основам федерализма?

— Такие вопросы решает референдум: если люди проголосуют «за», значит, не противоречит. Штаб Хиллари сейчас деморализован. Но я разговаривал с некоторыми политическими консультантами Демпартии через неделю после выборов. Они рассказывали, как готовят программу по возврату «синих воротничков» (белых рабочих). Уже собирают бюджеты, проводят социологические исследования, будут тестировать новые подходы в ходе кампаний 2017 года.

— С учетом этих важных трендов уходящего года, можно ли составить прогноз на следующий? В 2017-м ожидаются выборы в Германии, например.

— У Меркель хорошие шансы удержаться, хотя бы потому, что с конкуренцией там плохо. Но «дух времени» играет против нее.

— Как вы можете описать этот «феномен Меркель»? Буквально в прошлом году во время мигранского кризиса ее рейтинги неустанно падали. И вот, она снова на коне?

— Она поменяла свою позицию по миграции, стала выступать куда жестче. Многим немцам важна позиция Германии, как лидера единой Европы. И когда ЕС начал сыпаться с Брекзитом, немцы стали размышлять следующим образом:

«А давайте оставим Ангелу, ведь только она способна сохранить ЕС. Потому что в случае прихода к власти изоляционистов, страна от этого проиграет, а у Меркель хорошие шансы».

В 2017 году выборы в Германии — Меркель рискует, если не прислушается к «духу времени» Фото: Moritz Hager/Flickr

С другой стороны, у меня перед глазами свежие рейтинги, которые прислали немецкие коллеги. Сохраняется высокая поддержка проекта Евросоюза. Разрыв между сторонниками и противниками ЕС — 48%, это самые высокие показатели в Европе. Однако серьезный рост буквально за последние несколько месяцев — у правопопулистской «Альтернативы для Германии».

Надо внимательно смотреть социологию по Германии, уровень доверия к элитам в целом, в правильном ли направлении двигается страна. Люди могут проголосовать совсем неожиданно. По Трампу, например, сыграл свою роль и тот факт, что социологи в один голос утверждали, что он проигрывает, рядовой избиратель размышлял примерно так: «Я, конечно, не хочу президента Трампа, но ведь он и им не станет, давай-ка фигу власти покажу!». Это называется — безопасное протестное голосование. А получилось так, как получилось.

— Так почему же тогда в Италии, где уровень высокий уровень недоверия истеблишмента, Ренци проигрывает референдум?

— В данном случае он сам воспринимался как представитель истеблишмента, который играет в какие-то внутриполитические игры. Грубо говоря, люди проголосовали так: «Нам не нравится, как у нас идут дела в экономике».

Я считаю, что сегодня не стоит проводить референдумы, особенно по глобальным вопросам. Велик шанс проиграть практически по любому вопросу. Когда нет доверия элитам, властям, людям все равно против чего им голосовать.

Например, во время Брекзита я жил в отеле в Лондоне, и у нас был консьерж. Он проголосовал за выход из ЕС. Когда я спросил его, почему он так решил, то получил ответ: «Да я сильно простудился, думал, что умру, а в больнице мне сказали, что могут записать к врачу только через две недели. И с этим надо что-то делать». Я спросил, как выход из ЕС увеличит ваши шансы попадания к врачу? Он говорит: «Я точно не знаю, но горло болит».

— Как думаете, до нас дойдет эта волна недоверия?

— Тренд «Провинция против умников» Путин уже использовал в ходе кампании 2012 года. Мы помним ваш «Уралвагонзавод». Но улучшилась ли у нас жизнь вот этих разозленных белых мужчин, которые голосовали за Путина? Я думаю, это один из рисков для власти. Так же сторонники Хиллари ошибались, думая, что вернули себе «демократов Рейгана», белых работяг, навсегда. Я бы на месте властей волновался не столько о крупных городах, сколько о промышленных городах, о пока еще деградирующей индустриальной России.

Власть, конечно, сейчас набирает позиции на селе и удерживает национальные республики. Но российские трамписты — одна из критичных категорий населения.