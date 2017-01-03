Как возить детей, где взять права и сколько денег брать на заправку

11:00 04 января 2017 0

С 1 января вводится большое число важных поправок в ПДД Фото: Вадим Ахметов © URA.Ru

1 января — традиционное время новшеств в правилах дорожного движения. В 2017 году в ПДД изменились многие важные нормы, которые меняют отношения автомобилиста с государством. Мы собрали новации, которые вводятся в начале 2017 года.

Как изменились правила перевозки детей

Детям до 7 лет теперь можно ездить в кресле только на заднем сиденье. На переднем пассажирском сиденье использование детских кресел все так же остается обязательным для детей до 12 лет. Фактически под запрет попали бустеры: формулировка в ПДД дана таким образом, что детей можно возить исключительно в автокреслах. Штраф — до трех тысяч рублей. Будьте внимательны — изменения эти вступают в силу прямо с 1 января.

Кроме того, с нового года будут отдельно сертифицировать детские кресла на безопасность. Это касается только новых приспособлений для перевозки детей.

Будут ли штрафовать за опасное вождение?

В ПДД на этот счет есть четкий пункт — 2.7. Он дает понятие опасного вождения и подробно описывает.

Но как часто бывает — явление есть, а штрафа — нет. Предполагается, что изменения в Кодекс об административных правонарушениях, которые вводят штрафы за опасное вождение, будут внесены в 2017 году. По предварительным данным, сумма штрафа будет равняться пяти тысячам рублей. Однако уже сейчас говорят, что сумма эта ничтожна для тех, кто любит лихачить. Так что штраф еще могут увеличить.

На старых автобусах группы детей возить запрещено

С 1 января для осуществления организованной перевозки группы детей может использоваться только автобус, чей возраст не превышает десять лет. Автобус должен быть оснащен тахографом, а также аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.

Из-за ГЛОНАСС запретили ввозить старые машины

Все новые автомобили в России с 1 января 2017 года должны будут оснащаться спутниковой системой «ЭРА-ГЛОНАСС» для автоматического оповещения о ДТП. В страну, соответственно, будет запрещено ввозить машины, на которых такие системы не стоят. С 1 января 2017 года Федеральная таможенная служба не выдаст ПТС при ввозе автомобиля из-за границы на территорию РФ, если в свидетельстве о безопасности конструкции транспортного средства не будет указано наличие системы экстренного оповещения «ЭРА-ГЛОНАСС». Так что помашем пока неубиваемым праворуким японкам.

Бензин подорожает

Растущая цена на топливо — такая же примета Нового года, как елка или Дед Мороз. Акцизы на бензин с 1 января повысятся. С 1 июля 2016 года все продаваемое в России топливо должно соответствовать экологическому стандарту «Евро-5», более низкие классы к реализации не допускаются. Текущие акцизы сохранятся только на бензин, не соответствующий пятому классу — 13 100 рублей за тонну — то есть на тот, который на заправках не продают. На бензин класса 5 в 2017 году предлагается установить ставку акциза в размере 10 130 рублей за 1 тонну. Акциз на дизельное топливо в 2017 году установлены в размере 6800 рублей за 1 тонну. в розницу бензин подорожает на полтора-два рубля за литр.

Как изменились требования к ОСАГО

Главное, что будет с ОСАГО: продажа электронных полисов становится обязательной для всех страховых компаний. В случае, если оформление электронного полиса ОСАГО будет невозможным из-за проблем с сайтом или технических неполадок, страховые компании обяжут незамедлительно информировать об этом Центробанк РФ. В этом случае будут применяться принципы «единого агента» — по номеру ПТС клиента перенаправят на сайт другой страховой компании. Подорожание тоже планируется, в зависимости от числа грубых нарушений, коэффициент при страховании может быть равен трем.

Хорошие новости

Потерпите — уже с 1 февраля права можно будет менять не в ГИБДД, а в многофункциональных центрах МФЦ.

Этот перечень новелл ПДД-2017 далеко не полный. Целый пул новых правил будет введен с июля и с сентября. Например, с осени в ПДД появится ответственность за шины не по сезону. Об этих изменениях мы обязательно напишем перед их запуском.