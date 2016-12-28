11:48 28 декабря 2016 0

По количеству сделок 2016-й год оказался успешным Фото: Вадим Ахметов © URA.Ru

2016-й год оказался сложным, но в то же время активным и динамичным для рынка недвижимости Екатеринбурга. Риелторы отмечают увеличение количества сделок, снижение стоимости квадратного метра, интерес к ипотеке благодаря программе господдержки, которая, к слову, в следующем году заканчивается. Каким будет 2017-й год без нее? «URA.Ru» в преддверии Нового года пообщалось с директором риелторской компании «Этажи» (Екатеринбург) Александром Бабушкиным, чтобы спросить, каким выдался год уходящий, с какими показателями компания входит в 2017-й и что будет с ценами на жилье.

Александр Бабушкин: Если вы планируете покупку недвижимости для жилья, то не стоит откладывать решение

— Александр Николаевич, в конце года принято подводить итоги. Если охарактеризовать 2016-й, каким он получился для рынка жилья?

— Год получился непростой. Хотя по количеству сделок он оказался успешным. Хорошие показатели продемонстрировал вторичный рынок. Количество сделок увеличилось. Если в 2015 году люди ждали каких-то изменений по ценам на жилье, то за год они поняли, что стоимость квартир не соответствует реалиям, и к выбору сейчас подходят более взвешенно. На первичном рынке сделок было совершено примерно на уровне прошлого года. Строительную отрасль, несомненно, поддержала ипотека с господдержкой. За ее счет было приобретено более 30% новостроек.

— Раз вы упомянули ипотеку с государственной поддержкой, нельзя не спросить: что же будет в следующем году? Ведь, как известно, льготная ипотека заканчивается в 2016 году и продлевать ее на этот раз не будут. Сильно ли это отразится на рынке?

— Ставки в этом году снижались поэтапно. Ипотека с господдержкой завершается, но это не должно явно повлиять на рост ставок на первичное жилье. На рынке недвижимости возможно повторение ситуации, которая была до кризиса — тогда ипотечные ставки на «вторичке» были на 1,5-2% ниже, чем на первичном рынке. Это может привести к росту конкуренции за покупателя.

— Каким 2016-й стал для «Этажей»?

— Год можно назвать успешным, хоть и непростым. Мы увеличили штат сотрудников, повысили производительность риелторов, вследствие чего выросло количество сделок с недвижимостью.

Мы перешли на смешанную модель ведения сделок, где равноправно присутствуют как эксклюзивные, так и неэксклюзивные отношения с клиентом. Так как считаем, что работа только на эксклюзивные договора ограничивает развитие рынка недвижимости. Теперь клиент имеет возможность самостоятельно выбирать, по какой модели он хочет работать. Да, возникли трудности, потребовались время и ресурсы, чтобы перестроить работу компании. Сейчас, спустя почти 9 месяцев, можно сделать первые выводы: решение было принято абсолютно верно. Количество сделок увеличилось, база расширяется, количество положительных отзывов растет. Смешанная модель позволила нам более тесно работать как с продавцом, так и с покупателем.

— «Этажи» провели в этом году несколько больших распродаж недвижимости. Востребовано ли это мероприятие среди уральцев?

— Распродажа доказала свою эффективность. Большое количество клиентов проявляет к ней интерес. Мы делали мероприятия и будем продолжать проводить их в следующем году. Возможно, поменяем формат. В 2016 году одна из распродаж прошла в Ельцин Центре. Для нас это был новый опыт с точки зрения масштаба, количества участвующих партнеров строительной и банковской сферы и, как следствие, количества посетивших мероприятие клиентов.

— Что лично вас удивило или разочаровало в уходящем году?

— Расстроила реакция коллег, агентств недвижимости на наш переход на смешанную модель. Нашей целью было договориться об изменении упомянутой выше модели, однако не получилось. Но, как говорится, «нет худа без добра». Сейчас появилась уверенность, что мы все делаем правильно. Смешанная модель будет полезна как для клиентов, так и для риелторского сообщества.

В этом году мы ввели дополнительную финансовую ответственность компании перед нашими клиентами. Буду рад, если в 2017 году ее будут внедрять и другие агентства недвижимости Екатеринбурга. Рынок сможет стать еще более цивилизованным и безопасным. Когда компания берет на себя финансовые гарантии, это совершенно новый уровень взаимодействия клиентов с рынком.

— Давайте поговорим о прогнозах на 2017 год. Многих интересует, что будет с ценами на жилье?

— Вторичный рынок может продолжить демонстрировать снижение. Однако ситуация будет иметь разнонаправленный характер, многое зависит от района расположения недвижимости, даты постройки и других факторов. Но в целом средняя динамика по году будет находиться на существующем уровне. По новостройкам — цены также будут находиться на укрепившемся в 2016 году уровне, но для определенных жилищных комплексов возможно повышение цен ввиду уменьшения объема предложений. Большое количество законодательных изменений ожидается в 2017 году — надеюсь, что это скажется на рынке благоприятно.

— В завершение беседы дайте нашим читателям совет: когда лучше покупать недвижимость?

— Если вы планируете покупку недвижимости для жилья, то не стоит откладывать решение, особенно, если квартира вам понравилась. Через полгода вы можете не найти объект, который соответствует вашим параметрам. Если цель — обменять, то откладывать тоже нет смысла. Инвестиционных сделок на рынке практически нет, все операции связаны с решением жилищных вопросов. Так что подходящим можно назвать любой момент.