11:14 28 декабря 2016 4

Данил Анучин недавно возглавил СУЭНКО

Топ-менеджер компании, которую Минэнерго РФ публично признало самой эффективной в УрФО, возглавит новый амбициозный проект. С ноября Данил Анучин руководит структурой, которая объединила энергоактивы двух непохожих друг на друга регионов. Все о самом громком слиянии на электросетевом рынке Уральского округа — в интервью с главой СУЭНКО.

— 1 ноября завершилась процедура объединения двух энергетических компаний — «Курганэнерго» и «СУЭНКО». Лично вы как относитесь к тому, что возглавляемое вами «Курганэнерго» стало частью мощной структуры, представленной в двух регионах?

— Названия «Курганэнерго» больше нет, есть объединенная Сибирско-Уральская энергетическая компания, которая работает на юге Тюменской области, во всех крупных городах региона и на всей территории Курганской области.

Это компания с серьезными перспективами развития, у которой большое количество точек роста в зоне присутствия. Кстати, теперь по объемам эксплуатируемого оборудования объединенная СУЭНКО сопоставима с АО «Тюменьэнерго» — одной из крупнейших распределительных компаний в структуре Россетей.

— Данил Иванович, назовите плюсы объединения двух структур. Какие аргументы оценил бы любой потребитель энергии в обоих регионах. Надежность? Бесперебойность электроснабжения?

— Да, надежность и бесперебойность — это главные плюсы. У нас после объединения начала формироваться единая база — по кадрам, по материалам, аварийным и складским запасам, по ремонту. Мы обладаем большим ресурсом для проведения ремонтных кампаний в обоих регионах для реагирования на внештатные ситуации, если они будут возникать.

Второй… Давайте объективно: объединенная «СУЭНКО» — это предприятие с большей выручкой, с большим кредитным плечом. По определению, такая компания гораздо устойчивее к любым внешним потрясениям. Теперь нам легче организовывать нашу работу так, чтобы потребители не замечали этих потрясений.

— Тюмень и Курган в перспективе еще и «объединятся» тарифами на электроэнергию. В Кургане тариф один самых высоких в УрФО, в Тюмени — один из самых низких. Ваше личное мнение: как найти золотую середину?

— С самого начала меня привлекали к участию в рабочих группах, которые занимались изучением данного вопроса. Это инициатива курганского губернатора Алексея Кокорина, которую поддержали тюменский губернатор Владимир Якушев и губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин. Поддержку идея также получила на уровне Минэнерго РФ и уральского полпредства. В процессе изучения были выставлены оценки эффективности работы «Курганэнерго».

В Курганской области ждут решения по тарифам на электроэнергию Фото: Игорь Меркулов © URA.Ru

Лично я считаю эту инициативу правильной по многим причинам. Даже если оценивать не просто социальный аспект этой проблемы. Хотя и это крайне важно: президент Владимир Путин говорил о создании равных условий для жизни на территории всех субъектах РФ. Но в этой идее, на мой взгляд, важен не только социальный аспект.

Я не считаю этот проект просто проектом, в результате которого в одном субъекте тариф снизился, а в другом, пусть и символично, подрос. В тот момент, когда начнет расти полезный отпуск курганской энергосистемы, это позволит сдерживать тарифы в единой тарифной зоне, то есть на территории всей Тюменской области и Зауралья. Это долгосрочный инвестпроект, который я считаю нужным и правильным.

— Когда это произойдет?

— Этим вопросом занимается большое количество людей. Когда все состоится — не знаю. Все заинтересованные стороны работают над положительным результатом.

— Не хотелось бы сравнивать, но как уже сообщало «URA.Ru», «Курганэнерго» на уровне Минэнерго РФ было признано одной из самых эффективных энергетических компаний в УрФО. Постоянное снижение аварийности, затраты на условную единицу оборудования самые низкие. А по объему потреблению ресурсов Зауралье насколько уступает такому богатому региону, как Тюменская область?

— «Курганэнерго» действительно названо самой эффективной компанией с точки зрения затрат на эксплуатацию. Но динамика потребления ресурсов в последние годы была отрицательной. В 2016 году по сравнению с 2015 падение затормозилось — в пределах 1 процента по группе «промышленность». Весь негативный потенциал по снижению был выбран в предыдущие годы.

Эти показатели нивелируются по группе «население». Эта группа устойчиво растет год от года. И благодаря этому динамика полезного отпуска в целом сглаживается. Плюс техприсоединение — это отдельный блок работы. Динамика подключающихся потребителей позволила «Курганэнерго» предотвратить падение по другим группам.

Если сравнивать объемы потребления с тюменской территорией, то тут все группы потребителей показывают устойчивый рост. Объем потребления здесь в разы больше, и он постоянно растет.

И отсюда у тюменской территории иные проблемы. Если в Курганской области мы сталкиваемся с тем, что некоторые районные подстанции загружены на 7-10 процентов, то в тюменских городах везде стройки, приходится прикладывать усилия, чтобы успевать за этими темпами, чтобы инфраструктура не отставала от развития территорий.

— Такая полярная разница между регионами?

— Не хотелось бы таких однозначных оценок. Та ситуация, которая сейчас существует в Курганской области, создана не сегодня и даже не вчера. Там сетевой комплекс строился в период плановой советской экономики. Вся энергосистема была «заточена» под сельское хозяйство. Большой объем оборудования и сетей находится в районах Курганской области. И еще в 90-х годах 20 века нагрузка на сети была в два раза выше.

С одной стороны — это проблема, с другой, как и в любом кризисном явлении, — возможный потенциал для роста. Если у всех соседей питающие центры перегружены, для новых подключений нужны огромные деньги, необходимо строительство подстанций, то в Зауралье это оборудование есть и оно в достойном состоянии. Что еще важно: земельные коридоры вокруг энергоцентров свободны, схемы территориального планирования в Зауралье согласовывались с нами в обязательном порядке. В итоге это готовая инвестплощадка с готовой инфраструктурой. Приходи и работай.

— Тюменская область тоже не является энергодефицитным регионом.

— Согласен. В Тюменской области все вопросы, связанные со сроками подключения, с доступностью и комфортностью услуги, не новы. Здесь, если сравнивать с Курганом, разница в объемах и поставленных сроках присоединения потребителей. Тут более серьезные масштабы, в том числе благодаря инвестиционному потенциалу региона, тем условиям, которые региональная власть формирует для инвесторов.

— СУЭНКО считается одной из самых благополучных компаний, у которой нет серьезных производственных и финансовых проблем. Или есть куда расти?

— Всегда есть куда расти. Внешняя среда меняется все время. Последнее послание тюменского Губернатора Владимира Якушева — ориентир для всех.

Безусловно, условия работы курганской энергосистемы и условия работы прежнего СУЭНКО очень сильно отличаются. В Тюмени мы не одни на рынке, вокруг нас много коллег — смежных сетевых организаций. И, конечно, компания «Тюменьэнерго», с которой мы плотно взаимодействуем. Если в Кургане все сети до розетки — это были сети «Курганэнерго», то здесь мы работаем плечо к плечу с коллегами. Результат работы всегда коллективный.

— Кстати, и в СУЭНКО, и в Тюменьэнерго практически одновременно сменились руководители. Вы уже познакомились?

— Мы не раз встречались с Антоном Фирсовым. Одинаково оцениваем ситуацию, понимаем, что зависим друг от друга и не должны перебрасывать между нашими компаниями возникающие проблемы. У нас есть абсолютное понимание того, что, лишь слаженно, совместно работая, мы сможем выполнить те задачи, которые сегодня ставит перед энергетиками правительство Тюменской области.

— С главами тюменских муниципалитетов уже познакомились, обсудили рабочие или потенциально конфликтные вопросы?

— Потенциально конфликтных нет, все вопросы просто рабочие. Сознательно откладываю встречи на январь—февраль 2017 года. Не хочу знакомства ради знакомства. Нужен предметный разговор, нужно иметь четкие планы и представление, как СУЭНКО и муниципалитеты должны встроиться в единую систему, что СУЭНКО делает в каждом городе или районе. Хочу уже предметно выслушать и обсудить с главами те задачи, которые они ставят перед нашей компанией, то, чего от нас ждут и какие вопросы нам сообща нужно решать.

Данилу Анучину удается находить общий язык с коллегами Фото: Игорь Меркулов © URA.Ru

— Правительство Тюменской области за минувшие годы отметилось запуском ряда пилотных программ. В том числе в муниципалитетах региона запускают систему «единое окно», которая значительно упрощает территориальной сетевой организации процесс техприсоединения. Агентство об этом подробно сообщало. Вас этот проект касается напрямую.

— Эти задачи Владимир Якушев поставил для своей команды, чтобы улучшить инвестклимат региона. И эти задачи являются безусловным ориентиром для нашей компании. Задачи поставлены, и они будут решены.

— Вам комфортно на новом месте?

— Мне, безусловно, интересно. Это новый опыт. Плюс такого объединения для меня, как для руководителя, очевиден. В целом компания обладает гораздо большими ресурсами — кадровыми, управленческими. Это совершенно другой объем задач. Собственно, для эффективного решения этих задач и состоялось объединение «Курганэнерго » и СУЭНКО.

— Наступает Новый год, чего вы хотите пожелать вашим потребителям?

— Хочу поздравить всех клиентов и партнеров компании «СУЭНКО» — жителей юга Тюменской и всей Курганской областей с наступающими праздниками!

Мы с коллегами круглосуточно работаем для того, чтобы в Ваших домах было тепло, светло и уютно. Искренне желаю процветания, благополучия и здоровья в Новом году, а компания «СУЭНКО» всегда будет рядом!