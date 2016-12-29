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«Черный ящик» рухнувшего Ту-154 оказался разрушен 6. В «Корпорации Развития» массовые отставки

В «Корпорации Развития» массовые отставки 7. За сорванный концерт Павла Воли не возвращают деньги

За сорванный концерт Павла Воли не возвращают деньги 8. Все версии крушения Ту-154 под Сочи 20:17 29 декабря 2016 0 Год петуха обещает удачу губернаторам и рыбам Эксклюзивные предсказания для политических лидеров Урала Анна Белкина © Служба новостей «URA.Ru» Огненный петух ценит последовательность и предусказуемость Фото: Кондрат Александров © URA.Ru новость из сюжета: Новый год 2017 все новости сюжета 2017 год будет очень интересным для ведущих политиков и бизнесменов Урала и Сибири. Кто-то только начал работу в новой должности и впереди его ждут серьезные испытания, кто-то будет завершать свою деятельность на посту, ну, а кто-то пойдет на губернаторские выборы. Астрологи успокаивают — високосный год позади, впереди маячит светлая полоса. Мистики пугают — год с числом «17» не сулит ничего хорошего для России. Что обещают звезды представителям элиты — в материале «URA.Ru». Фото: Александр Мамаев © URA.Ru Водолей. Олег Сиенко — гендиректор Уралвагонзавода. День рождения — 11 февраля 2017 год будет для Водолеев довольно сложным. Все потому, что это непредсказуемый знак, отличающийся неординарностью мышления, а хозяин года — Огненный петух — настоящий консерватор. Возможно, многим Водолеям предстоит сменить место работы из-за того, что они слишком креативны. Например, по слухам, яркий представитель этого знака Олег Сиенко может покинуть пост гендиректора Уралвагонзавода. Впрочем, звезды советуются не расстраиваться из-за таких перемен, ведь дальнейшая карьера Водолеев обещает быть еще более яркой. Главное — не забывать о передышках и позволять себе иногда расслабиться. Рыбы. Евгений Куйвашев — губернатор Свердловской области. День рождения — 16 марта Фото: Владимир Жабриков © URA.Ru Для Рыб 2017 год сложится удачно. Звезды обещают им воплощение в жизнь творческих замыслов, множество интересных проектов и успешное решение рабочих вопросов. Огненный петух сулит этому знаку Зодиака удачу в управленческой деятельности, но взамен потребует смелости, решительности и самоотдачи. Евгений Куйвашев имеет все шансы на покровительство восточной птицы. Звезды рекомендуют ему идти на выборы губернатора Свердловской области — у него будет все, для того чтобы достичь успеха. Осталось только заручиться поддержкой президента. Овен. Дмитрий Пумпянский — уральский миллиардер, владелец Группы Синара. День рождения — 22 марта Фото: Владимир Жабриков © URA.Ru Звезды обещают Овнам в целом удачный год, но без великих свершений. Огненный петух будет помогать им, но только в том случае, если они смогут усмирить беспокойный нрав и набраться терпения. Представителям этого знака Зодиака астрологи советуют идти по четко намеченному плану и не отступать от него. А планов у Овна Дмитрия Пумпянского много. Это и поставка локомотивов «Синары» на Кубу, и создание совместного с Китаем предприятия по выпуску подвижного состава со скоростью движения свыше 300 км/ч, и застройка микрорайона Новокольцовский в Екатеринбурге. Звезды обещают успех в реализации этих проектов, главное, последовательно идти к своей цели. Телец. Аркадий Чернецкий — сентатор от Свердловской области. День рождения — 8 мая Фото: Александр Мамаев © URA.Ru 2017 год обещает Тельцам стабильную работу, но не без стрессов. Представителям этого знака Зодиака придется понервничать, но тем, кто привык все доделывать до конца, опасаться нечего — негативных перемен в их карьере не предвидится. Так и Тельцу Аркадию Чернецкому в принципе нет нужды заглядывать в гороскопы — в ближайшие несколько лет он надежно обеспечен работой в Совете Федерации. Близнецы. Владимир Якушев — губернатор Тюменской области. День рождения — 14 июня 2017 год обещает Близнецам перемены, которые, в том числе, могут быть связаны и с профессиональной деятельностью. При этом звезды советуют представителям этого знака Зодиака быть осторожнее, не идти на риск, тем более, когда он не оправдан. Фото: Николай Бастриков © URA.Ru Близнец Владимир Якушев уже заверил журналистов, что, вопреки слухам, никаких рисковых шагов в отношении своей карьеры делать не собирается. На минувшей пресс-конференции губернатор Тюменской области ответил на вопрос: не планирует ли он переезд в Москву? Глава региона сообщил, что его устраивает нынешнее место работы. Возможно, прогнозируемые перемены в карьере связаны с профессиональным ростом губернатора. Рак. Дмитрий Кобылкин — губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа. День рождения — 7 июля В 2017 году Раки будут находиться на гребне волны. Им будет сопутствовать удача, благодаря своей интуиции они будут попадать в нужное место в нужное время. Фото: Андрей Загумённов © URA.Ru Рака Дмитрия Кобылкина уже сейчас можно назвать удачливым политиком. Его регион — ЯНАО — остается одним из наиболее благополучных и финансово устойчивых. В «Национальном рейтинге» губернатор находится в первой пятерке глав субъектов РФ. Следующий год должен только укрепить успех Кобылкина — этому способствует пуск терминала «Ворота Арктики», предназначенного для круглогодичных поставок нефти по Северному морскому пути, а также скорый запуск завода «Ямал-СПГ». Однако звезды готовят Ракам серьезные испытания. Впрочем, Огненный петух будет помогать им, правда, только в том случае, если они не опустят руки. Лев. Виктор Басаргин — губернатор Пермского края. День рождения — 3 августа Фото: Алексей Глазырин © URA.Ru Львы известны тем, что постоянно используют в работе творческий подход, удивляя окружающих нестандартными решениями. Так, недавно Виктор Басаргин удивил весь Пермский край тем, что решил распустить правительство и упразднить должность премьер-министра, самому возглавив кабмин. Но звезды предупреждают губернатора: в 2017 году перед Львами встанет немало трудностей на карьерном пути. Астрологи призывают представителей этого знака Зодиака не удовлетворять личные амбиции, а создавать команду профессионалов, в которых Львы будут выступать в качестве первых среди равных. Если же пытаться сосредоточить в своих руках все полномочия, может наступить череда неудач, предупреждают звезды. Кстати, многие политологи с ними согласны. Они прогнозируют, что административная реформа Басаргина может привести к тому, что он покинет свой пост. Дева. Дмитрий Самойлов — мэр Перми. День рождения — 7 сентября Фото: Василий Заболотных © URA.Ru В 2017 году Девам придется взвалить на себя максимум ответственности. Вместо собственных интересов представителям этого знака придется учитывать интересы окружающих. Но все это поможет Деве стать отличным лидером. Дева Дмитрий Самойлов уже в этом году находится под пристальным вниманием пермяков. Блогеры отслеживают каждый его жест и с нетерпением ждут от нового мэра промаха: с платными парковками, уборками улиц, сосульками на крыше. Пока градоначальник в целом справляется с возложенными на него обязанностями, но впереди у него еще множество гололедов и ям на дорогах. Весной Девам обещают период трудностей. Оно и понятно, ведь весна — это, пожалуй, самое тяжелое время года для мэра уральского города. Весы. Наталья Комарова — губернатор ХМАО. День рождения — 21 октября Фото: Андрей Загумённов © URA.Ru Весам в 2017 году обещают успех в работе и профессиональный рост. Но вокруг представителей этого знака Зодиака будут много недругов, которые попытаются помешать в достижении поставленных целей. Коллеги постараются втянуть Весы во всевозможные дрязги и интриги. Возможно, представительница этого знака Наталья Комарова уже заглянула в свой гороскоп, потому что буквально на днях она провела в своей команде стратегические рокировки. Серия назначений оказалась неожиданной для местного политбомонда и оставила не у дел многочисленных лоббистов, заинтересованных в контроле над финансовыми потоками из окружного бюджета. Удастся ли главе ХМАО обмануть звезды — покажет время. А астрологи советуют ей уйти с головой в работу и тщательно следить за тем, чтобы допустить как можно меньше ошибок, ведь недоброжелатели не дремлют. Скорпион. Павел Сидоров — вице-губернатор ХМАО. День рождения — 16 ноября Фото: Александр Елизаров © URA.Ru 2017 год обещает быть для Скорпионов нервным и напряженным. Особенно его первые месяцы. В работе представителям этого знака Зодиака могут существенно ограничить свободу действий. Более того, множество проблем, которые свалятся на Скорпионов, могут отбить всякое желание заниматься любимым делом, а интриги в коллективе могут сделать представителя этого знака крайним. Скорпион Павел Сидоров уже в этом году столкнулся с рядом трудностей в своей карьере. Правоохранители считают, что вице-губернатор ХМАО замешан в крупных коррупционных скандалах, а депутаты требуют его увольнения с поста. Звезды обещают чиновнику, что в августе его жизнь начнет налаживаться, а ноябрь и декабрь принесут настоящий успех. Стрелец. Борис Дубровский — губернатор Челябинской области. День рождения — 22 ноября Фото: Олег Черных © URA.Ru 2017 год обещает быть очень удачным для Стрельцов. Представители этого знака Зодиака почувствуют прилив сил и готовы будут работать на износ. Судя по Стрельцу Борису Дубровскому, звезды не врут. Губернатор уже выразил готовность активно заниматься экологией в будущем году. Он предложил президенту РФ сделать Челябинскую область пилотным регионом, где будут опробовать нововведения законодательства об охране природы. Астрологи предсказывают ему большой успех в этом деле, но предупреждают о том, что в работе необходимо делать перерывы, чтобы не заработать нервный срыв. Козерог. Сергей Муратов — спикер Курганской областной думы. День рождения — 13 января Фото: Игорь Меркулов © URA.Ru Астрологи обещают Козерогам, что 2017 год будет важным для их карьеры. Но для того, чтобы получить достойный результат, потребуется множество усилий и отказ от мирских наслаждений. Представителям этого знака Зодиака придется выйти за рамки своих интересов и уделить больше внимания окружающему миру. Курганский промышленник и депутат областной Думы Сергей Муратов уже выразил готовность отказать себе, но помочь другим — он выплатил 13-ю зарплату рабочим «Курганприбора», хотя, по собственному признанию, для него это вылилось в серьезные деньги. В награду звезды обещают ему улучшение социального статуса, но предупреждают, что нужно остерегаться греха гордыни. {{item.comments_count}} {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» прочитать статью полностью Расскажите о новости своим друзьям {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» другие новости сюжета {{item.story_prev.date}} {{item.story_next.date}} Комментарии ({{item.comments_count}}) читать все комментарии оставить свой комментарий оставить свой комментарий Загрузка...