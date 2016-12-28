К чему привела Югру глобальная перенастройка политической элиты

20:32 28 декабря 2016 0

В ХМАО уже в 2017 году будут готовить почву для президентских выборов Фото: kremlin.ru

Югра провожает 2016 год, определивши новую политическую реальность региона. Борясь друг с другом за власть, представители местной элиты уничтожили прежнюю систему сдержек и противовесов. В 2017-й регион входит без ярко очерченных «кланов» — признаков «постфилипенковской эпохи». Впереди — выборы президента 2018 года.

Белый дом

Вопреки многочисленным прогнозам аналитиков, после переназначения губернатора Натальи Комаровой в 2015 году, массового исхода из правительства ХМАО не произошло. Все заместители главы автономии (чаще других называли Геннадия Бухтина, Дмитрия Шаповала, Юрия Южакова) сохранились в нынешних позициях, за исключением Алексея Путина. Оставил за собой кресло в правительстве и куратор внутренней политики Алексей Шипилов. Идеолог, который, по расчетам скептиков, должен был покинуть госпожу Комарову сразу после выборов, наоборот, вырос до первого заместителя.

Господину Шипилову, администрировавшему выборы-2016, сменившему более половины муниципальных мэров и нажившему множество врагов, теперь предстоит готовить регион к президентской кампании. Это событие станет основным лейтмотивом всей политической жизни в Югре в 2017 году. Помимо этого новый первый заместитель Натальи Комаровой с высокой долей вероятности продолжит реализовывать в жизнь свои амбиции — заниматься перенастройкой кадрового ресурса в округе и продолжать борьбу с политиками старой формации.

Но серия перестановок во власти по итогам уходящего года сформировала новую систему. Ранее в регионе ценилась клановая принадлежность, сейчас тренд ослаб и перестал играть ключевую роль в процессе назначения руководителей. Но ситуация в Белом доме крайне нестабильна: как говорят инсайдеры, общепризнанной вертикали власти в регионе нет, а настроения в правительстве меняются часто. Поэтому 2017 год станет для новых руководителей годом испытаний, который проверит их способности к выживанию в сложившихся условиях.

Дума и «Единая Россия»

В персональном составе Думы ХМАО и региональном отделении партии «Единая Россия» произошли стратегические изменения. На качественно новый уровень вышла Наталья Западнова. Внутри партии она заняла пост первого заместителя секретаря, а в парламенте получила кресло главы фракции единороссов — второй по значимости должности после председателя. Ранее это место занимал Сергей Дегтярев, отправленный Белым домом руководить Нефтеюганском. Кандидатура госпожи Западновой стала компромиссом между Алексеем Шипиловым и спикером Думы Борисом Хохряковым. По инсайдерской информации, господин Хохряков согласился на аппаратное усиление Натальи Западновой при условии, что в президиум Думы не попадет фаворит губернатора Андрей Филатов.

Борис Хохряков остается главным политическим оппонентом Алексея Шипилова Фото: Александр Кулаковский © URA.Ru

Последний в свою очередь получил стратегически важный комитет по бюджету, финансам и налоговой политике. После негласного распоряжения генсекретаря «Единой России» Сергея Неверова и утраты возможности занять в Думе место Бориса Хохрякова, экс-идеолог правительства по собственной инициативе покинул пост заместителя первого секретаря в региональном отделении. Вопрос дальнейшего роста господина Филатова внутри главной партии страны в югорских кулуарах считают закрытым.

В 2016 году в Думе ХМАО-Югры появился новый влиятельный игрок — Владимир Семенов. Федеральные требования к ротации кадров вынудили политика покинуть мэрию Нефтеюганского района, которую он возглавлял более десяти лет. Однако в реальности господин Семенов только приумножил свое влияние, сохранив контроль над всей так называемой «Нефтеюганской триадой» (Нефтеюганск, район, Пыть-Ях), и сейчас занят созданием собственной коалиции в региональном парламенте.

Ожидается, что в 2017 году внутриполитический блок правительства, возглавляемый Алексеем Шипиловым, продолжит вести перманентную борьбу с самостоятельными думскими и партийными игроками. В частности, одной из первых «мишеней» станет Ассамблея представителей коренных малочисленных народов Севера, чей лидер Еремей Айпин вопреки воле Натальи Комаровой назначил своим заместителем чемпиона мира по боксу Руслана Проводникова.

В Белом доме заявляют, что конфликт между Думой и правительством исчерпан, на сегодняшний день разногласий нет. Однако дальнейшие кадровые чистки также не исключены. «Влияние отдельных политических игроков специфично и имеет свои ограничения. Поэтому борьбы не будет. Общий тренд — повышение эффективности органов власти, исходя из этого, тот, кто не справляется, может уйти. Все будут сейчас работать на президентские выборы, у всех будет главная цель», — комментирует собеседник «URA.Ru» из близкого окружения югорского губернатора.

Оппозиция

Сама предвыборная гонка в ХМАО запомнилась большим количеством скандалов, судебных разбирательств и амбициозных заявлений. Все оппозиционные партии, включая даже небольшие политические объединения, уверенно говорили о своей победе и прогнозировали рекордное количество мандатов в региональном парламенте, отобранных у «Единой России». Теперь главная задача для большинства из них — решение внутрипартийных проблем.

Во время выборов самый неожиданный ход сделали югорские коммунисты — в партии поставили на скандально известную сургутскую организацию «Совесть». Активисты, прославившиеся массовыми драками, вымогательством, пикетами и голодовками, шли на выборы в гордуму и парламент ХМАО под знаменами Геннадия Зюганова. Ни один из членов «Совести» во власть так и не прорвался. КПРФ получила три мандата в Думе Югры (один из них благодаря полному тезке экс-губернатора Александра Филипенко). А уже после выборов региональное отделение оказалось втянуто в большое количество скандалов.

Коммунист Савинцев повсюду видит пранкеров Фото: Александр Кулаковский © URA.Ru

В муниципалитетах обвинили руководство окружкома в предательстве и финансовых махинациях. В Югре даже были ликвидированы некоторые первичные организации, а часть коммунистов покинула партию. Конфликтной остается ситуация в Нефтеюганске и Нижневартовске — в столице Самотлора даже была попытка захвата городского отделения. Окружной комитет отреагировал весьма своеобразно — рядовым партийцам запретили общение со СМИ. При этом главный коммунист ХМАО Алексей Савинцев отказывается от любых комментариев под предлогом, что ему звонят пранкеры. По данным агентства, в 2017 году конфликт может вылиться в новые перестановки в региональном отделении. Коммунисты-муниципалы весной планируют инициировать отставку Савинцева. Ключевым является вопрос — поддержат ли переворот в ЦК КПРФ, как это было в конце 2015 года, когда бывший лидер окружкома Виктор Валеев ушел со своего поста после череды громких скандалов.

По последним данным, коммунистическим центром Югры может стать Нижневартовск и Нижневартовский район — именно в этих муниципалитетах остались еще более-менее узнаваемые политики из КПРФ. Правда, влияния на окружную повестку они не имеют и не получат, поскольку действующие депутаты Думы ХМАО Алексей Савинцев, Василий Жуков и одномандатник Александр Филипенко вряд ли откажутся от своих мандатов даже после отставок.

Похожая ситуация — у югорских эсеров. Лидер регионального отделения «Справедливой России» Михаил Сердюк рассчитывал не только сохранить свой мандат в Госдуме, но и усилить группировку справороссов в окружном парламенте. Реализовать планы не удалось. В итоге Сердюк стал окружным депутатом, создав фракцию «СР» из одного человека.

Сам Михаил Сердюк, как уже писало ранее «URA.Ru», находится в непростой финансовой ситуации. По данным инсайдеров, спонсоры его избирательной кампании якобы уже выставили счет эсеру. По этой причине Сердюк мог сконцентрировать свои усилия не на политической деятельности, а на своих бизнес-проектах. Кроме того, по неподтвержденной пока информации, лидер югорских справороссов заключил соглашение с правительством ХМАО. Меньше критики действующей власти — больше преференций предпринимателю. Сам Михаил Сердюк эти данные опровергал.

Владимир Сысоев снова попал в Госдуму Фото: Николай Бастриков © URA.Ru

Провал на выборах обернулся чередой конфликтов и скандалов и в самом отделении. Первыми о себе заявили эсеры на западе ХМАО — в Югорске из городского отделения вышли все члены партии, первичная организация была ликвидирована. По данным источников «URA.Ru», сразу после Нового года подобная судьба ждет еще два муниципальных отделения «Справедливой России». Под конец года в партии и вовсе избавились от сотрудников аппарата. По данным агентства, руководитель аппарата регионального отделения партии Заур Бахшиев и специалист по организационно-массовой работе «Справедливой России» в ХМАО Александр Радишевский были уволены из-за сокращения финансирования югорских эсеров. Более того, отправленным на биржу труда справороссам якобы не выплатили всю положенную зарплату.

При этом, в отличие от КПРФ, в региональном отделении «Справедливой России» пока что не идет речь о смещении Сердюка с поста лидера партии. В 2017 году перед справороссами будет стоять задача сохранить представительство «СР» в ХМАО, поскольку последствия поражения на выборах ставят под вопрос существование регионального отделения, у которого, похоже, нет ни денег на содержание аппарата, ни влияния на окружную повестку.

Единственной оппозиционной партией, которая сумела хоть сколько-нибудь сохранить свое представительство в Думе ХМАО, оказалась ЛДПР. «Соколы Жириновского» получили и мандат в Госдуме для Владимира Сысоева. При этом либерал-демократы, как выяснилось, не собираются создавать коалицию с другими оппозиционными политиками. В частности, как ранее амбициозно заявлял «URA.Ru» Владимир Сысоев, в регионе наблюдается тенденция к формированию двухпартийной системы из «Единой России» и ЛДПР. Косвенно это подтверждает информация, что именно к либерал-демократам могут примкнуть покинувшие КПРФ и «Справедливую Россию» муниципальные политики. По факту — пока что этого не произошло.

ЛДПР при этом не может единолично влиять даже на решения окружного парламента — единороссы получили по итогам выборов квалифицированное большинство. «Соколы Жириновского» перед голосованием активно использовали протестно настроенное население. В 2016 году либерал-демократы активно конфликтовали с губернатором Натальей Комаровой и ее командой. Будут ли они и дальше набирать политические очки таким способом, узнаем в 2017 году.

Экономика и коррупция

Новой угрозой для финансового благополучия югорчан может стать бюджетная политика Москвы, которая намерена изымать в федеральный бюджет из успешных регионов 1% доходов от налога на прибыль.

Инвестиционные проекты по итогам 2016 года вызывают вопросы, сообщают независимые наблюдатели. В качестве примера можно привести больницу на 1100 коек в Нижневартовске, в которую регулярно вкладываются деньги, но объект не сдается уже более пяти лет. В августе срок окончания работ был вновь отложен — теперь до 2018 года.

Удручающе на фоне общего спада экономики выглядит ситуация с коррупцией. В течение года многочисленные правительственные фонды сотрясали скандалы. Помимо нашумевшей истории с директором фонда капремонта Сергеем Макаровым, в уголовных делах отметились руководители технопарка высоких технологий, а также сотрудники депэкономразвития. Прокуратура направила на имя губернатора представление, в котором сообщила, что многие нарушения антикоррупционного законодательства были допущены с одобрения профильного заместителя Павла Сидорова.

Отставка губернатора

Одной из самых горячих тем уходящего года стала гипотетическая отставка Натальи Комаровой по состоянию здоровья. Несмотря на отзывы критиков, глава Югры прошла обследование в Германии и вернулась к работе. В преддверии президентских выборов, которые потребуют напряжения всех сил и средств, возможность административного отстранения губернатора с должности маловероятна.