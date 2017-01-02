На чем заработать в 2017 году

10:00 03 января 2017 0

Новогодние праздники – самое время, чтобы запланировать бюджет Фото: Владимир Жабриков © URA.Ru

Доходы россиян стремительно падают, свидетельствует статистика, и это падение продолжится в будущем году. Главной проблемой 2016-го стали низкие зарплаты — так считают 18% россиян, опрос проводил ВЦИОМ прямо перед Новым годом. Однако подработки и вообще источники дохода помимо работы есть только у 4% россиян. Так что время, когда пора зарабатывать, наступает неумолимо. Все виды честного заработка и умной траты денег — только на «URA.Ru».

Чтобы заработать, надо взять ипотеку

Квартир в Екатеринбурге строится все больше, платежеспособный спрос на покупку при этом падает, однако приезжающих в город молодых и амбициозных меньше не становится. По итогам 2016 года в городе будет введено примерно миллион квадратных метров недвижимости, из них продано — около 70%. Ближе к лету и летом — в традиционно «низкие» для рынка недвижимости сезоны стоит присмотреться к акциям застройщиков.

Уже с осени планируется повышение стоимости квартир.

Как говорит президент Российской гильдии риелторов Татьяна Деменок сначала рост будет небольшим — примерно на 5%. И, кажется, пришло время пользоваться идеальной кредитной историей — чтобы взять ипотеку. пока еще действует льготная — от агентства ипотечного кредитования. Однокомнатные квартиры раскупаются быстро. Однако двухкомнатная, хотя и чуть дороже, но окупается примерно также, как и «однушка». «Отбить» ипотечные платежи можно будет за счет сдачи квартиры в аренду — желающих снять в городе меньше не становится, кризис заставляет жителей небольших городов переезжать в столицы регионов.

Акции и вклады — на что делать ставку

В качестве пассивного заработка стоит внимательно присмотреться к такому виду заработка как акции крупных предприятий. 2016 был удивительным: несмотря на кризис, индекс МВВБ стал выше на 17%. Стоит присмотреться к акциям Газпрома, АЛРОСЫ, ФСК ЕЭС и другим, по которым могут быть объявлены высокие дивиденды по итогам 2016, говорят биржевые брокеры.

Вклады в 2017 году вряд ли будут доходными: еще в начале декабря ставка по вкладам в рублях десяти крупнейших кредитных организациях в начале декабря опустилась до 8,49%. И причин для роста ставок по депозитам банкиры эксперты пока не видят.

В 2017 году ожидается снижение ключевой ставки, сейчас она находится на уровне 10%. Вслед за ней будут снижаться и ставки по вкладам. На это есть главная объективная причина — политика Центробанка. В ведомстве Эльвиры Набиуллиной давно поставили цель довести инфляцию в стране до 4%. Для этой цели идеальна низкая ключевая ставка. Выше нее банки не могут устанавливать проценты по вкладам. Ставки по кредитам снижаться не будут. Банки по-прежнему очень строго относятся к заемщикам — причем как к физлицам, так и к юридическим — вроде строительных компаний и ритейлеров.

Как заработать на еде

Новый год — еще и традиционное время для планирования новой жизни. И традиционный вопрос, особенно ближе к окончанию длинных выходных — стоит ли перестать работать по найму и открыть бизнес.

На самом деле есть одна неплохая, но очень хлопотная ниша — производство продуктов — вроде сыров. Их — хороших, качественных — по-прежнему не хватает. Источник «URA.Ru», близкий к руководству одной из региональных торговых сетей, подтверждает, что сыры стали тем самым продуктом, в сегменте которого уход иностранных производителей стал настоящей катастрофой, потому что это подстегнуло рост цен. «Раньше сыр был качественнее, и было больше импортного.

Российские заводы из Башкирии, например, не гнались за дешевизной и не поставляли откровенно «сырный продукт» под видом и по цене хорошего сыра. Теперь их ничто не сдерживает, они пытаются удешевить продукт всеми способами.

Они хотят сохранить маржу, прибыль и прочие показатели на докризисном уровне и потому повышают цены. При увеличении цены потребитель получает нечто несуразное, им даже собак нельзя угощать», — говорит информатор.

Но открывая такое производство, стоит помнить, что самое главное в ситуации с подобным стартапом — даже не найти денег на оборудование или рынок сбыта, а наладить поставку сырья — проще говоря молока. Нужны договоры с хозяйствами, но некоторые поступают более кардинально. Например, юрист, совладелец компании «ЮС-Когенс» Светалана Корабель около двух лет назад занялась разведением коз в 130 км от Екатеринбурга. Теперь ее «Долина Коз» производит два раза в неделю небольшие партии свежей феты и шевре — классического козьего сыра. «Рынок авторского сыра растёт, — рассказывала „URA.Ru“ Светлана Корабель. — И спрос пока в несколько раз превышает предложение. Начать сырное производство очень сложно, мы вот до сих пор делаем все кустарно, цех так и не запущен. Но даже тот небольшой объём, который мы делаем, постоянно привлекает новых клиентов, и у нас формируется очередь ожидающих».

Если вы планируете малое производство, до 100 кг в сутки, тогда разместить цех можно на площади всего в 20 «квадратов».

…и на какой отпуск будем тратить

Еще одно из самых приятных новогодних хлопот — обдумывание нового отдыха. Туротрасль не может дать четкого ответа на вопрос, какая зарубежная страна будет самой популярной для отдыха. Во-первых, никто не обещает улучшения жизни в новом году, так что европейские города и курорты Юго-Восточной Азии, как и два года назад, будут недоступны. Во-вторых, слишком много неопреденностей в политике случается в последнее время. Сообщение с Турцией вроде бы наладилось, однако убийство посла Андрея Карлова опять поставило под угрозу турпоток в эту страну. В Египте небезопасно. Остается два варианта — Сочи и Крым.

Операторы фиксируют такой спрос на российские южные направления, что более или менее приличные отели и дешевые билеты на самолеты заканчиваются уже в феврале.

Так что если хочется летом отдохнуть на море — самое время после Нового года начать искать варианты бронирования.