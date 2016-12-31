10:00 31 декабря 2016 0

Колумнист "URA.Ru" предупреждает об опасностях и соблазнах любимого фильма россиян Фото: скриншот из фильма

Предновогодний вечер не предвещает россиянам сюрпризов. В 42-й раз подряд по центральным каналам покажут легендарную «Иронию судьбу». Женя Лукашин, Наденька, Ипполит и прочие персонажи фильма Эльдара Рязанова давно стали таким же символом Нового года, как елка и оливье. Однако любимое кино миллионов россиян скрывает опасности. В авторской колонке на «URA.Ru» психотерапевт Вячеслав Боровских рассказал, почему вредно смотреть легендарный фильм каждый год.

У меня создается впечатление, что мы присутствуем при каком-то социальном эксперименте: сколько еще люди выдержат? Ради заботы о душевном здоровье граждан, я бы советовал приостановить этот марафон и, хотя бы, несколько лет не показывать «Иронию судьбы» по центральным каналам. Просто, чтобы россияне отдохнули от привычных новогодних персонажей и, хотя бы немного, соскучились по ним. Когда миллионы людей наизусть цитируют реплики главных героев картины к месту и не к месту, в этом уже есть что-то нездоровое.

Обаятельный герой Андрея Мягкова невольно сделал инфантильными миллионы россиян Фото: скрин

У всех талантливых произведений искусства есть одно очень серьезное свойство. Они воспитывают целые поколения людей. Они способны формировать национальное самосознание. Человек так устроен, что не может не подражать. Он подсознательно стремится копировать речь, поступки и даже образ жизни любимых героев. А в том, что действующие лица «Иронии судьбы» на сто процентов «наши» люди, сомнений никаких нет. Мы, может быть, в жизни так хорошо ни к кому не относимся, как к этим выдуманным персонажам. Влияние шедевра Рязанова на умы и сердца россиян колоссально. Некоторые так и говорят: «Я вырос на этом фильме». И вот тут есть определенная опасность.

Мы видим некую романтизацию такого социального поведения, которое становится причиной многих страданий и болезненных расстройств личности. Кумирами миллионов стали инфантильный мужчина, до сорока лет живущий с мамой, и одинокая женщина, которая многие годы встречалась с женатым мужчиной. Наверняка, многими людьми такой образ жизни воспринялось, как вариант нормы, особенно при такой сказочно счастливой развязке.

Бытовая мелодрама, которая изначально не задумывалась, как главный фильм любимого праздника россиян, но по иронии судьбы стала нашей лучшей новогодней сказкой.

Знаменитая сцена в бане обогатила владельцев парных и производителей алкоголя Фото: скрин из фильма

Кроме того, я уверен, что Женя Лукашин и его друзья подогрели интерес к выпивке нескольких поколений нашей молодежи. Сам процесс распития алкогольных напитков в фильме преподносится, как веселое и увлекательное приключение. Герои фильма — симпатичные, остроумные, состоявшиеся люди постепенно на глазах у зрителей (а там есть и дети) напиваются до беспамятства в общественном месте. Завязка и развитие сюжета реализуется героями в безобразно пьяном состоянии. «Замечательная, умная, добрая и очень красивая» Надя так привычно, и с таким удовольствием закуривает сигарету в кадре, что, как признавались мне мои пациентки, именно с этого эпизода стартовала их никотиновая зависимость.

Я убежден, что этот фильм не надоест никогда. И следующее поколение россиян также будет его смотреть. При нынешнем спросе на успешность, лидерство и крутость, конечно, персонажи выглядят уже не так, как раньше и могут вызывать критику у молодежи.

Но нынешние юноши и девушки когда-нибудь повзрослеют, переживут свою порцию разочарований, несбывшихся надежд, и тогда Женя Лукашин и его друзья вновь станут желанными гостями в их доме.

Знаменитый фильм непременно покажут в канун Нового года по всем центральным каналам страны Фото: Youtube

При этом я бы не стал демонизировать «Иронию судьбы». Она учит нас человечности, сопереживанию и любви к ближнему. Смотрим и становимся немного сердечнее и терпимее. Это часть нашей культуры. К тому же, в голову ведь даже не приходят фильмы, которые могли бы заменить картину Рязанова. Даже замечательный и во многом патриотичный фильм «Елки», увы, не равноценная замена. Ведь почему-то мы вынуждены снимать ремейки «Елок», а не повторять одну и ту же серию из года в год. Чего-то в них нет, что есть в «Иронии судьбы». Выпала какая-то важная деталь, которой очень не хватает нашему кино сейчас.

Но, все же, мое заключение, как психотерапевта: хорошего — понемножку. Особенно, по отношению к таким творческим удачам, как «Ирония судьбы». Небольшой перерыв в ежегодном показе пошел бы всем на пользу. Вот, только думаю, что наши телеканалы не захотят сбавлять обороты. Уж больно рейтинг у фильма высокий.